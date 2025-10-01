小甜甜布蘭妮罕見同框「19歲帥兒子」！打離婚官司疏離多年：像第一次見面一樣尷尬

流行樂天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）近日與19歲的兒子傑登（Jayden）難得同框，在社群平台上分享溫馨互動影片。43歲的布蘭妮在兒子面前展現出宛如少女的興奮心情，甚至自比為迪士尼動畫《魔髮奇緣》中的長髮公主，母子互動畫面相當感人。

在這段由傑登掌鏡的影片中，布蘭妮開心地展示她的粉色連身裙，在原地轉圈展示，並對兒子說：「看看我的裙子！」傑登立即暖心回應：「這是一件非常漂亮的裙子。」布蘭妮則開心地道謝，展現母子間難得的親密時刻。

廣告 廣告

小甜甜布蘭妮罕見分享跟兒子同框的溫馨時刻。（圖片來源：X）

布蘭妮在貼文中透露自己見到兒子的激動心情：「實在太尷尬了，我見到他的興奮程度就像第一次見到他一樣！我無法理解這種感覺，我簡直就像《魔髮奇緣》裡那個卡通女孩，她對外出感到如此興奮！」

這次和布蘭妮一起入鏡的兒子，是她與前夫凱文費德林所生的次子傑登。去年聖誕節，布蘭妮才與傑登和20歲的大兒子西恩普雷斯頓在相隔兩年後首次團聚，結束了長期的分離狀態。據了解，母子之所以疏離多年，與布蘭妮的監護權官司、孩子們希望遠離公眾視線，以及布蘭妮家族內部問題有關。

這段珍貴的母子互動影片雖然在一小時內就被刪除，但已讓粉絲們見證了布蘭妮與兒子之間溫暖的情感修復狀態。這也是繼今年五月布蘭妮分享傑登展示音樂才華的影片後，母子倆又一次公開的溫馨時刻。

延伸閱讀

唐禹哲驚喜公開父子合照！4歲混血兒子「側臉神複製帥爸」 粉絲暴動：太可愛

馬景濤帥兒滿18歲了！前妻吳佳尼入鏡慶生 網驚呼像姊弟：媽媽太嫩