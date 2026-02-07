布魯塞爾飛北京 海南航空波音客機風擋破裂急折返

【on.cc東網專訊】海南航空一架執飛HU492航班的波音787-9寬體機周五（6日）由比利時布魯塞爾出發赴北京，但起飛後不久因駕駛艙風擋出現破裂故障，需要放油後折返布魯塞爾機場，事件中無人員傷亡情況報告。

事發後，機組人員立即按照民航應急程序操作，實施空中放油以降低飛機重量，隨後平穩返航，航班隨後取消，機上旅客及機組人員均平安。客機於北京時間當晚9時17分降落後，海航已妥善安置受影響旅客，後續將根據實際情況為旅客提供免費改簽、全額退票等相關服務。

涉事客機註冊號為B-1546，機齡7.1年，目前已停場檢查，風擋破裂的具體原因仍在進一步調查中。海航周六（7日）通報該航班因機械故障原因返航，就造成旅客不便深表歉意。

