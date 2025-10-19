天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
希望小朋友開心 篠崎泫求換BLACKPINK票
[NOWnews今日新聞] 韓國天團BLACKPINK於18、19日連2天在高雄世運主場館舉辦《DEADLINE》世界巡演，現場吸引逾10萬粉絲朝聖，預計觀看今日演出的藝人篠崎泫卻在演唱會前臨時發文求助，誠徵「搖滾站區換坐位區」的票，原因曝光超暖心，原來是希望讓同行的小朋友能安全、舒適地欣賞演出，她坦言：「我們願意補差額貼錢，只希望能有更好的觀賞體驗。」
怕同行小朋友看不到 誠意滿滿願貼錢
篠崎泫表示，自己與同行友人原本購入紅框區域的搖滾站票，但考量現場人潮擁擠，她擔心三件事：「怕視線被擋、怕推擠太危險、怕小朋友完全看不到舞台。」她透露，看了朋友同位置的影片後更確定要換座位區，「因為這次帶著小朋友一起去，想讓他能安全又開心地看表演。」
篠崎泫在Threads貼文中誠懇表示，希望能換到「藍色框」範圍內的坐位區，任何區域都願意討論，她也主動提出補償：「我們願意貼錢，明天現場面交，可在高雄國家體育場當面換票。」貼文一出立刻引來粉絲留言支持，有人大讚：「這才是真粉絲」、「泫泫真的很暖，寧願貼錢也要顧小孩安全」。
粉絲力挺喊：希望妳順利換到
對於這場突如其來的「換票緊急任務」，不少網友紛紛留言力挺篠崎泫的貼心決定：「真的很懂家長心情」、「希望妳能順利換到理想位置，一起安全追星」，篠崎泫也感性回覆，感謝所有願意幫忙的粉絲：「我們真的很期待這場演出，也會好好珍惜這次機會。」
