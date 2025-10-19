希望小朋友開心 篠崎泫求換BLACKPINK票

▲BLACKPINK高雄開唱前夕，篠崎泫突在Threads發文求換票，因帶小孩同行擔心站區危險與視線被擋，願意貼錢換坐位區，她誠懇留言「希望孩子能安全開心看表演」，暖舉獲粉絲力挺。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

[NOWnews今日新聞] 韓國天團BLACKPINK於18、19日連2天在高雄世運主場館舉辦《DEADLINE》世界巡演，現場吸引逾10萬粉絲朝聖，預計觀看今日演出的藝人篠崎泫卻在演唱會前臨時發文求助，誠徵「搖滾站區換坐位區」的票，原因曝光超暖心，原來是希望讓同行的小朋友能安全、舒適地欣賞演出，她坦言：「我們願意補差額貼錢，只希望能有更好的觀賞體驗。」

▲篠崎泫發文換票，直言願意補差價。（圖／翻攝自篠崎泫Threads@hsyan0625）

怕同行小朋友看不到 誠意滿滿願貼錢

篠崎泫表示，自己與同行友人原本購入紅框區域的搖滾站票，但考量現場人潮擁擠，她擔心三件事：「怕視線被擋、怕推擠太危險、怕小朋友完全看不到舞台。」她透露，看了朋友同位置的影片後更確定要換座位區，「因為這次帶著小朋友一起去，想讓他能安全又開心地看表演。」

廣告 廣告

篠崎泫在Threads貼文中誠懇表示，希望能換到「藍色框」範圍內的坐位區，任何區域都願意討論，她也主動提出補償：「我們願意貼錢，明天現場面交，可在高雄國家體育場當面換票。」貼文一出立刻引來粉絲留言支持，有人大讚：「這才是真粉絲」、「泫泫真的很暖，寧願貼錢也要顧小孩安全」。

▲篠崎泫換票原因超暖心。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

粉絲力挺喊：希望妳順利換到

對於這場突如其來的「換票緊急任務」，不少網友紛紛留言力挺篠崎泫的貼心決定：「真的很懂家長心情」、「希望妳能順利換到理想位置，一起安全追星」，篠崎泫也感性回覆，感謝所有願意幫忙的粉絲：「我們真的很期待這場演出，也會好好珍惜這次機會。」

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Toyz撐不住了！旗下火鍋店突宣布歇業：調整中 女友篠崎泫不回應

篠崎泫救災做水晶指甲挨轟！她霸氣反嗆酸民：又不是用手指在鏟土

Toyz竟曾因林襄分手！篠崎泫不只傳兵變 昔遭疑介入陳零九當小三