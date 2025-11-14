希特拉 DNA 解密 研究指無猶太血統 或患「考爾曼綜合症」致青春期延遲及隱睪症︱Yahoo

希特拉(Photo by Lothar Ruebelt/ullstein bild via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】 有研究人員表示已驗證並排序了相信屬於希特拉的 DNA。紀錄片《希特拉的 DNA：獨裁者的藍圖》（Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator）將揭示研究結果，指這位納粹德國獨裁者帶有一種罕見疾病的遺傳標記，該疾病可能導致青春期延遲。

根據《CNN》報道，這項研究耗時超過 4 年，由英國巴斯大學的遺傳學家圖里（Turi King）領導，她曾以辨識英王理查三世的遺骸而聞名。圖里表示，她透過將從血液中恢復的 DNA 樣本與希特拉一位已確認的親屬比對，證實了 1945 年希特拉在碉堡中開槍自殺時，沙發上一塊布料浸有希特拉的血液。這部名為《希特拉的 DNA：獨裁者的藍圖》的紀錄片將於 11 月 15 日 在英國第四頻道首播。

這塊布料最初在 1945 年由美國陸軍上校 Roswell P. Rosengren 取得，他當時獲蘇聯軍隊准許進入希特拉的碉堡，並從一張血跡斑斑的沙發上割下了一塊材料。

病症或致隱睪症

圖里指出，研究團隊最引人注目的發現是，希特拉的 PROK2 基因存在突變。此基因的變異或導致「考爾曼綜合症」（Kallmann syndrome）及「性腺功能低下症」。在男性中，此類病症會延遲青春期並導致隱睪症。圖里稱「這些疾病的特徵是睪固酮水平低。患者要麼不經歷青春期，要麼只經歷部分青春期…… 5% 的病例與小陰莖有關。」

紀錄片亦探討了希特拉有猶太血統的傳言，並檢視他是否有特定精神健康狀況的遺傳傾向。圖里與德國波茨坦大學（University of Potsdam）戰爭研究學系高級講師、納粹德國專家亞歷克斯（Alex Kay）均表示，研究結果平息了希特拉有猶太血統的傳言。圖里．金稱，由於分析的 Y 染色體數據與希特拉的男性親屬 DNA 相符，「證實了關於他父親有猶太血統的故事根本不屬實。」

亞歷克斯表示，新細節似乎與歷史紀錄一致。他指出， 1923 年希特拉在慕尼黑啤酒館政變失敗後入獄的醫療文件顯示，這位獨裁者患有右側隱睪症，即睪丸未能下降到陰囊。他形容「考爾曼綜合症的發現，對我個人而言是一項重大發現」，並補充這可能解釋了希特拉缺乏人際關係的原因。

希特拉的碉堡 (Photo by Haacker/Hulton Archive/Getty Images)

或遺傳精神分裂、自閉或躁鬱症

研究人員亦計算了多基因風險評分（polygenic risk score）。參與研究的丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）精神遺傳學教授迪特（Ditte Demontis）表示，研究結果顯示希特拉在精神分裂症、過度活躍症和自閉症方面有較高的遺傳風險。迪特將希特拉的評分與 3 萬名丹麥人比較，發現「他患精神分裂症、自閉症和躁鬱症的得分，實際上高於 99% 的丹麥人」。

德蒙蒂斯強調，多基因風險評分目前僅用於研究目的，並非診斷性，不能斷定希特拉患有這些疾病。她稱「我們可以在群體層面上說一些話，但不能在個體層面上。」圖里亦同意，表示「不希望讓患有這些疾病的人蒙受污名。」

研究結果未經評審

雖然圖里表示分析報告已提交予一家「知名」期刊，並希望很快發表，但紀錄片中分享的研究結果尚未經過該領域其他科學家的評審，也未在科學期刊上發表。這使得未參與該項目的專家難以評估其論點的有效性。

倫敦弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）古代基因組學實驗室的高級組長龐圖斯（Pontus Skoglund）表示，在沒有關於基因組質量、原始數據或分析方法的資訊下，無法評估紀錄片中的斷言。龐圖斯亦質疑「這種媒體宣傳的科學價值，是否能平衡對當今患有這些真實疾病的病人可能造成的污名化」。

龐圖斯的同事、生物考古學家湯姆（Tom Booth）認為，研究歷史人物的 DNA 必須有充分理由。他透過電郵表示「有大量的歷史記錄記載了希特拉在公開和私下的行為」，「他可能是歷史上被研究得最透徹的人物之一，所以我認為很難說 DNA 證據在這方面增添了多少價值。」他補充說，即使是考爾曼綜合症的診斷也可能不如頭條新聞所暗示的那麼直接。

