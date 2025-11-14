黑色星期五優惠大合集！
希特拉 DNA 解密 研究指無猶太血統 或患「考爾曼綜合症」致青春期延遲及隱睪症︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 有研究人員表示已驗證並排序了相信屬於希特拉的 DNA。紀錄片《希特拉的 DNA：獨裁者的藍圖》（Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator）將揭示研究結果，指這位納粹德國獨裁者帶有一種罕見疾病的遺傳標記，該疾病可能導致青春期延遲。
根據《CNN》報道，這項研究耗時超過 4 年，由英國巴斯大學的遺傳學家圖里（Turi King）領導，她曾以辨識英王理查三世的遺骸而聞名。圖里表示，她透過將從血液中恢復的 DNA 樣本與希特拉一位已確認的親屬比對，證實了 1945 年希特拉在碉堡中開槍自殺時，沙發上一塊布料浸有希特拉的血液。這部名為《希特拉的 DNA：獨裁者的藍圖》的紀錄片將於 11 月 15 日 在英國第四頻道首播。
病症或致隱睪症
圖里指出，研究團隊最引人注目的發現是，希特拉的 PROK2 基因存在突變。此基因的變異或導致「考爾曼綜合症」（Kallmann syndrome）及「性腺功能低下症」。在男性中，此類病症會延遲青春期並導致隱睪症。圖里稱「這些疾病的特徵是睪固酮水平低。患者要麼不經歷青春期，要麼只經歷部分青春期…… 5% 的病例與小陰莖有關。」
紀錄片亦探討了希特拉有猶太血統的傳言，並檢視他是否有特定精神健康狀況的遺傳傾向。圖里與德國波茨坦大學（University of Potsdam）戰爭研究學系高級講師、納粹德國專家亞歷克斯（Alex Kay）均表示，研究結果平息了希特拉有猶太血統的傳言。圖里．金稱，由於分析的 Y 染色體數據與希特拉的男性親屬 DNA 相符，「證實了關於他父親有猶太血統的故事根本不屬實。」
亞歷克斯表示，新細節似乎與歷史紀錄一致。他指出， 1923 年希特拉在慕尼黑啤酒館政變失敗後入獄的醫療文件顯示，這位獨裁者患有右側隱睪症，即睪丸未能下降到陰囊。他形容「考爾曼綜合症的發現，對我個人而言是一項重大發現」，並補充這可能解釋了希特拉缺乏人際關係的原因。
或遺傳精神分裂、自閉或躁鬱症
研究人員亦計算了多基因風險評分（polygenic risk score）。參與研究的丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）精神遺傳學教授迪特（Ditte Demontis）表示，研究結果顯示希特拉在精神分裂症、過度活躍症和自閉症方面有較高的遺傳風險。迪特將希特拉的評分與 3 萬名丹麥人比較，發現「他患精神分裂症、自閉症和躁鬱症的得分，實際上高於 99% 的丹麥人」。
德蒙蒂斯強調，多基因風險評分目前僅用於研究目的，並非診斷性，不能斷定希特拉患有這些疾病。她稱「我們可以在群體層面上說一些話，但不能在個體層面上。」圖里亦同意，表示「不希望讓患有這些疾病的人蒙受污名。」
研究結果未經評審
雖然圖里表示分析報告已提交予一家「知名」期刊，並希望很快發表，但紀錄片中分享的研究結果尚未經過該領域其他科學家的評審，也未在科學期刊上發表。這使得未參與該項目的專家難以評估其論點的有效性。
倫敦弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）古代基因組學實驗室的高級組長龐圖斯（Pontus Skoglund）表示，在沒有關於基因組質量、原始數據或分析方法的資訊下，無法評估紀錄片中的斷言。龐圖斯亦質疑「這種媒體宣傳的科學價值，是否能平衡對當今患有這些真實疾病的病人可能造成的污名化」。
龐圖斯的同事、生物考古學家湯姆（Tom Booth）認為，研究歷史人物的 DNA 必須有充分理由。他透過電郵表示「有大量的歷史記錄記載了希特拉在公開和私下的行為」，「他可能是歷史上被研究得最透徹的人物之一，所以我認為很難說 DNA 證據在這方面增添了多少價值。」他補充說，即使是考爾曼綜合症的診斷也可能不如頭條新聞所暗示的那麼直接。
根據紀錄片，這塊布料最初在 1945 年由美國陸軍上校 Roswell P. Rosengren 取得，他當時獲蘇聯軍隊准許進入希特拉的碉堡，並從一張血跡斑斑的沙發上割下了一塊材料。這塊布料一直在他家族中流傳， 2014 年在拍賣會上出售，由賓夕法尼亞州的蓋茨堡歷史博物館購得。
其他人也在看
美國收緊移民簽證審查 肥胖、受養人有特殊需要等或遭拒簽 國務院：免增加醫療負擔｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府近日發出新的移民審查指引，要求駐外使領館在發出簽證時，須更嚴格評估申請人健康狀況與財務能力，包括肥胖和其他慢性疾病，受養人是否有特殊需要等，均將成為拒簽理由。據國務院上周的一封電郵表示，政策目的是確保移民制度不會成為公共醫療負擔。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
楊蘭蘭案｜辯方否認全部控罪 楊續缺席 審訊延至明年 律師否認特殊待遇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致司機重傷。案件在悉尼地方法院第四次開庭，楊蘭蘭本人依然未有出庭，辯方律師代為否認全部控罪，審訊延期至 2026 年。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 15 小時前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 17 小時前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 18 小時前
立法會選舉｜多間傳媒選舉論壇傳取消 陳國基：官辦無分別 不應謾罵、揭瘡疤｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府首次舉辦 39 場選舉論壇，日前政界有傳，候選人被「指示」只赴官方論壇，導致多間傳媒的選舉論壇須取消。政務司司長陳國基今（14 日）出席電台節目時表示，由官方抑或傳媒舉辦論壇「分別無乜」，今次選舉參選人眾多，且時間僅餘約一個月，認為「政府舉辦、傳媒到場採訪」的做法更有效率。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 21 小時前
峇里小巴墮溝意外 至少 5 中國遊客死、8 人傷 疑落斜彎位避車失控｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 印尼峇里島今（14 日）發生小巴墮入淺溝意外。一架載有 13 名中國公民的小巴，懷疑司機在避開另一架車輛的時候，失控撞樹，隨後被拋出路面，墮入淺溝。當地官員表示，事故中至少 5 名中國遊客死亡，另有 8 人受傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
立法會選舉．新界東南︱方國珊張美雄師徒對戰 張出動短裙女打氣︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會新界東南地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，五位候選人將爭奪兩個立法會議席。曾五度落敗、第六次參選的方國珊與徒弟張美雄同場較量，曾於2019年區議會選舉敗予民主派素人的葉傲冬則首次參選立法會。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
哈薩克爆發罕見反中抗議 12人被捕6人遭罰
（法新社哈薩克阿拉木圖14日電） 哈薩克爆發一起罕見的反中抗議活動，示威人士焚燒中國國旗和中國國家主席習近平的肖像。在昨天的反中抗議活動中，抗議民眾指控中國策劃一名哈薩克公民的失蹤事件，並大量收購哈薩克土地。法新社 ・ 11 小時前
11 個月大男嬰染甲流不治｜騰訊季賺 706 億增 18%｜李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴｜11 月 14 日・Yahoo 早報
衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。 中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 19 小時前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 17 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
國防部:倘日方武力介入台海局勢 必付出慘痛代價
日本首相高市早苗早前表示，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自?懦仃N可以依法行使集體自?斃v，高市早苗堅稱有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。國防部發言人蔣斌表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。他重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。(WL)infocast ・ 18 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性
（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」法新社 ・ 11 小時前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 20 小時前