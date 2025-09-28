希臘乳酪並非來自希臘？含高蛋白質、益生菌與維他命 健康成分一文解說︱Yahoo

經過過濾後的希臘乳酪，營養更為濃縮，蛋白質含量遠高於一般乳酪。

【Yahoo健康】希臘乳酪（Greek Yogurt）並非一定來自希臘，但卻是地中海飲食的重要一環。它的特色是將乳清過濾掉，令質地更濃稠、口感更綿密。近年來，這款「健康食品」在全球大受歡迎，不少營養專家也強調它對身體有多方面益處。到底它有甚麼特別之處？《Yahoo 健康》為你一文拆解。

高蛋白質來源

經過過濾後的希臘乳酪，營養更為濃縮，蛋白質含量遠高於一般乳酪。一杯約 150 克的低脂原味希臘乳酪含有約 15.4 克蛋白質，幾乎是普通乳酪的兩倍，相當於一位體重 72 公斤成年人每日所需蛋白質的四分之一。

而且希臘乳酪屬於「完整蛋白質」（complete protein），含有人體無法自行合成的九種必需氨基酸，有助維持肌肉、組織及細胞健康。大多數人日常飲食已能攝取足夠蛋白質，未必需要額外增加，但若選擇攝取來源，希臘乳酪這類營養密度高的食物，始終比蛋白粉或補充劑更佳。

有益腸道健康

和其他乳酪一樣，希臘乳酪含有益生菌（probiotics），即「好細菌」，有助維持腸道微生態平衡。益生菌有助改善腸道健康，甚至可能在預防癌症方面發揮作用。

哈佛醫學院曾進行一項追蹤逾 13 萬名成年人的長期研究，發現每週進食至少兩次乳酪的人，罹患某類大腸癌的風險比每月少於一次的人低 20%。

雖然研究並非專門針對希臘乳酪，亦不能直接證明因果關係，但結果指出，發酵食品中的細菌可能與降低癌症風險有關。

富含維他命 B12

一份 150 克的低脂希臘乳酪，含有超過 1 微克維他命 B12，接近成年人每日建議攝取量（2.4 微克）的一半。

維他命 B12 對人體至關重要，可幫助製造紅血球、維持神經系統運作及提升能量。若日常飲食中缺乏 B12，容易出現疲倦、記憶力減退甚至神經問題。

選購與食用小貼士

想充分享受希臘乳酪的健康好處，挑選時要留意以下幾點：

－ 少糖：不少調味希臘乳酪含有大量添加糖、人工色素或防腐劑，屬於高度加工食品。建議選擇每份少於 12 克添加糖的產品，或直接購買原味乳酪，自行加入少量蜂蜜或楓糖調味。

－ 配搭高纖食材：益生菌需要以益生元（prebiotics）作為「食糧」，而乳酪本身並不含纖維，因此可配搭莓果、芒果、桃子等高纖水果，或加入堅果、種子一同食用。

－ 多元化食法：除了製作早餐杯（parfait）、冰沙，希臘乳酪亦可加入沙律醬、醃肉醬汁，甚至變成健康版的蘸醬，令飲食更有變化。

資料來源：紐約時報、哈佛醫學院