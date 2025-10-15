希臘國會擬通過13小時工作制改革 遭工會與在野黨痛批

（法新社雅典15日電） 希臘國會預計今天將批准一項改革法案，允許勞工在例外情況下每日工時延長至13小時，此法案遭到工會和在野黨的猛烈抨擊。

由於執政的保守黨在擁有300席的國會中握有156席，預計這項新法案將會獲得通過。

工會本月已針對這項改革發動兩次大罷工，最近一次是在昨天。

希臘政府堅稱，每日工時13小時並非強制性，僅影響民營企業，且一年內不得實施超過37天。

勞工部長克拉梅烏絲（Niki Kerameus）昨天告訴希臘天空電視台（Skai TV），這項措施「需經員工同意」才能實行。

這項改革被視為主要針對希臘的服務業，特別是在夏季旅遊旺季期間，以便讓雇主不必多聘請員工。

在野黨和工會則主張，如果員工拒絕延長工時，將面臨被解雇的風險。

希臘公共部門總工會（ADEDY）的高層成員查濟利亞迪斯（Stefanos Chatziliadis）昨天在第撒隆尼基 （Thessaloniki）的抗議中對法新社表示：「我們的身心健康，以及個人生活和工作之間的平衡，都是金錢無法取代的財富。」 在希臘，現行法定每日工時為8小時，可依法加班並獲得加班費。希臘已將每週工作6天制合法化，尤其適用觀光業等旺季時高度需要人力的產業。