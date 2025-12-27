希臘海岸防衛隊克里特島救援 近400偷渡客脫險

（法新社雅典26日電） 希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）報導，希臘海岸防衛隊今天在克里特島（Crete）南方海域，從一艘漁船及另一艘船上救起近400名試圖偷渡者。

根據雅典通訊社報導，在距離克里特島外小島加夫多斯（Gavdos）約35海里處，海岸防衛隊船隻、丹麥貨船與直升機聯手，將365人從一艘漁船上救下。

稍早約30人在距離加夫多斯島約25海里處，被轉移到歐洲國際邊界管理署（Frontex）的船隻，並被送往克里特島。

昨天另有約39名乘橡皮艇的移民，在克里特島南方海域獲救。

土耳其與希臘、利比亞到希臘之間的海域，經常成為非法移民嘗試前往歐洲的熱門路線。

不過，這些路線也頻頻發生意外。本月稍早，1艘船翻覆，發現17具遺體，主要為埃及人和蘇丹人，另有15人下落不明。