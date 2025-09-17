希臘潛水員打撈 108 年歷史文物來自泰坦尼克號姊妹船

一號戒備信號周四中午前維持
在一個多世紀以來，來自「Britannic」號的文物首次被打撈上來。這艘船是「Titanic」號的姊妹船，於1916年在愛琴海沉沒，原因是其在第一次世界大戰中撞上了一枚德國水雷。此次打撈工作於2025年5月6日至5月13日進行，從位於希臘基亞島東南方，深度超過120米（約400英尺）的沉船中，成功帶回了幾件珍貴物品。希臘文化部在星期一確認了這一消息，並強調了此次任務的歷史意義，以及對於保護海洋遺產的貢獻。
「Britannic」號於1914年由白星航運公司發表，最初設計為豪華郵輪，主要用於北大西洋航線。然而，隨著第一次世界大戰的爆發，英國海軍部徵用了這艘船，並將其改裝為一艘浮動醫院。當時以HMHS Britannic的身份服役的這艘船，正前往盟軍位於雷姆諾斯島的醫院站時，卻遭遇了災難。1916年11月21日，「Britannic」號在基亞附近的海域撞上德國水雷，這艘當時最大的醫療船之一在不到一小時內即沉沒。在船上共1,065名乘員中，有30人遇難，許多人是在兩艘救生艇被旋轉的螺旋槳卷入時喪生。沉沒後，「Britannic」號靜靜地躺在愛琴海的深處，除了潛水員的探訪外，幾乎沒有人干擾這個沉船。
此次打撈任務得到希臘文化部的批准與監督，並由其水下古物管理局負責。由11名專業潛水員組成的團隊在強勁的水流、低能見度及深潛的技術要求下，克服了重重挑戰，使用閉路循環呼吸器系統安全到達目標地點。該項目由英國歷史學家Simon Mills組織，他是「Britannic Foundation」的創始人，潛水安全及物流則由包括I. Tzavelakos、Evan Kovacs和Richie Kohler在內的專家負責。在整個任務過程中，水下古物管理局的三名成員進行了監督、協調及發現物品的初步保護。
打撈上來的文物經過精心處理，使用氣囊將其提升並放置在專門設計的箱子中，然後清除海洋生物的附著物。最初，這些物品存放在基亞警察局提供的設施中，之後轉移到雅典的保護實驗室，保護過程目前仍在進行中。此次打撈中最引人注目的文物包括船上的天文鐘和左舷導航燈，它們都是該船歷史的重要標誌。還有銀製的頭等艙托盤、來自船上土耳其浴室的瓷磚、來自二等艙客艙的瓷洗手盆，以及一對乘客用的雙筒望遠鏡。這些發現不僅彰顯了「Britannic」號作為豪華郵輪的原始設計，還反映了其作為戰時醫院船的實用功能。
希臘文化部強調，由於部分物品的保存狀態或位置原因，並非所有目標物品都能成功打撈。不過，這些回收的文物連結了該船奢華和戰時服務的雙重遺產。這些文物將成為即將在比雷埃夫斯建設的國立水下古物博物館的永久收藏的一部分。其中將設置一個專門的第一次世界大戰區域，以「Britannic」號作為中心，確保這艘「Titanic」的姊妹船及其悲劇結局的故事能夠被未來的世代所傳承。文化部對潛水隊和基亞的地方當局，包括市政府、港口管理局和警察局，表達了感謝，以確保這次任務的成功和安全。
