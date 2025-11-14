香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - 帝盛酒店一直秉持「以時間饋贈賓客」的理念，推出品牌標誌性的「帝盛26小時」完整住宿體驗讓賓客能更有彈性和充裕的時間探索城市。集團亦於11月5至6日舉辦「帝盛26小時環球慈善跑」活動，攜手旗下十間分別來自香港、新加坡、吉隆坡、梳邦、成都、倫敦及墨爾本的帝盛酒店展開連續26小時的接力跑步機慈善跑，為當地慈善機構籌款。





帝盛26小時：帝盛酒店為賓客和社區多走一步

活動獲各酒店不同部門員工、賓客及合作伙伴近400名參加者支持，並在短短26小時內為各地慈善機構合共籌得逾七萬港元善款。



一名DHL機組人員在執勤前後，更分別於墨爾本帝盛酒店及香港灣仔帝盛酒店支持本次活動，不但展現慈善無邊界，更體現帝盛酒店「悅享活力」的精神積極連結團隊和社區。



帝盛酒店集團環球市場品牌及創新高級副總裁陳小芳女士表示：「帝盛團隊為這次活動傾注時間與熱忱，期望為社區創造正面影響。」Hashtag: #DorsettHospitalityInternational #帝盛酒店集團



