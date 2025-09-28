席琳娜婚禮星光雲集 泰勒絲等名人見證幸福

（法新社洛杉磯27日電） 演歌雙棲的33歲美國藝人席琳娜（Selena Gomez）今天成為人妻，在加州一場星光熠熠的婚禮上與擔任唱片製作人的37歲的男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）完成終身大事。

這位演出「破案三人行」（Only Murders in the Building） 的33歲女星，把婚禮的照片和短影片上傳至社群平台Instagram，貼文下方寫著「9.27.25」字樣，且左右兩側各有一顆愛心符號。

根據「時尚雜誌」（Vogue Magazine）說法，觀禮嘉賓多達170人，包括席琳娜至交泰勒絲（Taylor Swift）、英國創作歌手「紅髮艾德」艾德希蘭（Ed Sheeran）、名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton），以及「破案三人行」另外兩位主角史提夫馬丁（Steve Martin）和馬丁蕭特（Martin Short）。

「時尚雜誌」指出，席琳娜與布蘭柯2023年底公布戀情，隔年訂婚。

布蘭柯曾參與製作席琳娜若干暢銷金曲，包括2015年單曲Same Old Love和Kill Em with Kindness。兩人更在今年3月推出聯手合作的專輯I Said I Love You First。