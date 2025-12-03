帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍

▲周杰倫（右）與昆凌（左）近日被捕捉帶兒子一起坐纜車，一家三口溫馨氛圍全被拍。除此之外，昆凌與周杰倫在紐西蘭拍攝《周遊記》的模樣也被捕捉，竟美到讓粉絲直呼不敢上前合照。（圖／昆凌小红書＠昆凌hannah_quinlivan）

[NOWnews今日新聞] 周杰倫的實境旅遊節目《周遊記3》已在10月開播，而近日有網友在紐西蘭捕捉周杰倫、昆凌一家人，夫妻倆還與兒子一家三口一起搭纜車。據悉，周杰倫其實是在拍攝《周遊記》，一邊工作一邊陪家人。其中，昆凌的真實狀態更是讓大家超驚訝，還有人說昆凌美到自己不敢上前合照，「感覺跟她不在同一個圖層」，大讚昆凌身材保持超好。

近日，有網友在紐西蘭皇后鎮偶遇周杰倫拍攝《周遊記》，只見他以一襲休閒運動裝扮，戴著鴨舌帽與墨鏡現身，一路上都親切跟粉絲打招呼。而昆凌則穿著深紅色短裙，搭配絲襪與高筒靴，披著一頭棕色長髮，根本看不出來已經是3寶媽，就算在人群中也非常搶眼，美到粉絲直呼不敢跟她合照。

▲周杰倫（左）、昆凌（右）被捕捉現身紐西蘭拍攝《周遊記》。（圖／微博@娛樂圈那點事_）

周杰倫、昆凌帶兒子坐纜車 粉絲超羨慕：好溫馨

除此之外，周杰倫與昆凌還帶兒子羅密歐，一家人一起坐纜車，目擊網友透露羅密歐完美複製父母的顏值，是位帥氣的混血小帥哥。事實上，周杰倫就算工作忙碌，也會找許多時間陪伴家人，多次被捕捉與家人一同到處遊玩，讓網友都超羨慕直呼「好羨慕這樣的家庭時光」、「這氛圍太溫馨」等。

▲周杰倫（右1）、昆凌（右2）帶兒子一起坐纜車。（圖／微博@吃瓜鵝娛樂圈）

周杰倫、昆凌感情甜蜜 常帶孩子邊工作邊旅行

周杰倫與昆凌夫妻感情非常好，常常在社群互曬恩愛、同進同出，還帶著孩子一邊工作一邊旅行，今年4月才被捕捉到蒙特卡羅看網球賽、10月現身日本代官山散步，以及到上海大師賽觀賽，周杰倫還短暫地伸手牽了昆凌一下，甜蜜瞬間僅0.1秒，就被粉絲火速捕捉。

而今年11月，周杰倫迎來出道25年，在社群曬出自拍，並感性發文，「多了些時間、多了些皺紋」，不料卻直接遭老婆昆凌吐槽：「你忘了寫，話也變多了些」，相愛相殺模樣直接讓粉絲笑翻。

資料來源：微博

