帶女兒追TWICE暴哭！陶晶瑩吃火鍋成員送禮

▲陶晶瑩（左）上周末帶女兒南下看TWICE演唱會，竟感動到暴哭，她昨（25）日在節目中分享跟子瑜私訊內容，還透露吃火鍋的時候，TWICE成員驚喜送她們肉盤。（圖／YouTube@921ufonetwork）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE成員周子瑜等了10年終於在上周末帶著成員們回台灣開演唱會，於高雄世運館連續嗨唱兩天，讓粉絲都非常感動。而不只粉絲，多位藝人也現身演唱會，陶晶瑩還直接帶著女兒荳荳南下追星，母女倆在現場看到暴哭。而昨（25）日，陶晶瑩在《陶色新聞》中分享跟子瑜的訊息內容，表示自己在前一天看影片就已經看到哭，還透露在火鍋店跟TWICE偶遇，驚喜收到成員送的肉盤。

陶晶瑩昨日於《陶色新聞》提到TWICE的台灣演唱會，表示這次感動的原因是因為子瑜出道10年首度來台開唱，「有人說1750公里，台灣跟韓國才3個小時的距離，TWICE卻走了10年」，講到這裡陶晶瑩又想哭，還爆料自己跟女兒看到子瑜影片後暴哭。

▲陶晶瑩帶女兒追星。（圖／翻攝自陶晶瑩IG@momoleelee）

陶晶瑩提TWICE演唱會暴哭：我光刷影片就哭了

陶晶瑩也說感覺TWICE這次演唱會更加賣力，哽咽提到演唱會標語「This is for ONCE」，粉絲也回「This is for TWICE」，講完還直接哭出來。身為演藝圈前輩，吳小帽也問陶晶瑩看TWICE的角度，她表示通常會用很認真專業的方式看，但這次帶有情懷，加上是回家，所以完全無法專業，還透露自己有傳訊息給子瑜：「前一天光刷影片我就已經哭了，更何況是當場」。

陶晶瑩透露與子瑜吃火鍋始末 網友翻出兩人好交情來源

陶晶瑩透露有送給成員吃早餐跟零食，並提到在火鍋店偶遇子瑜帶Momo、Sana吃火鍋的事情，強調沒有打擾成員，「但後來她們端肉來給我們，我嚇一大跳」，透露女兒荳荳覺得那盤肉特別好吃。

事實上，日前傳出陶晶瑩與子瑜等人吃火鍋時，大家都很震驚雙方的交情，並翻出陶晶瑩與子瑜的淵源，原來陶晶瑩因為女兒非常喜歡TWICE，希望爸媽帶她去朝聖子瑜媽媽咖啡廳「首璽咖啡」，沒想到因緣際會認識了子瑜媽媽，每當陶晶瑩一家人去台南遊玩時，就會去店裡請安坐坐，久而久之子瑜爸媽跟陶晶瑩夫婦也越趨熟識。

