帶女友去 apm 朝聖 Matin Kim「Seoul Lover」冬日新店

Matin Kim 以韓系街頭美學和極簡風出名的品牌，終於首度進駐觀塘核心地段，對一班愛去韓國 shopping 又暫時未飛得的情侶來說，簡直係「行一轉 apm＝快閃首爾」。今次新店開幕，仲一次過帶來 2025 冬季新品同獨家「Seoul Lover」限定系列，再加聖誕驚喜和開幕禮遇，如果想做個用心男友，帶她去行一次，基本上整個冬天的約會造型都幫你 settle 好！

灰黑奶白配色，幫她打造「韓劇女主」衣櫥​

Matin Kim 今季冬裝主打灰、黑、奶白這類穩陣百搭色調，配上仿毛外套、皮革外套同厚身針織，遠看已經覺得很有質感。仿毛外套剪裁鬆弛，但線條清晰；而皮革飛行羽絨外套就更適合走酷一點的路線。下身多是寬褲和深色調搭配，整體感覺乾淨、利落又有點距離感，適合平時返工、放假拍拖都能穿出氣場的女生。

廣告 廣告





​

配飾方面，店內有不少存在感很強的皮革手袋、毛絨吊飾和冷調金屬配件，女友逐件拿起來試，感覺就像替她加上「城市女孩 buff」。這個冬季系列說到底不是只針對某一個場合，而是幫她建立一個「自在又有個性」的日常衣櫥，你會發現她以後出門的時間可能縮短了，但每套 look 都更有氣勢。​





Seoul Lover 限定 專屬 apm 的「首爾情侶禮物區」​

最吸睛的一區一定是觀塘 apm 新店獨家發售的「Seoul Lover」限定系列，色調一看就知道是為情侶和年輕女生而設。單品主要是 T 恤和配飾，顏色用上紅、海軍藍、黃色和白色，圖案是重新設計的「Seoul」字樣和心形圖案，既有韓國街頭感，又帶點復古味。款式很好搭，可以配裙、牛仔褲或寬褲，無論是星期六咖啡約會還是去海邊散步，都很自然不造作。​

從男友角度看，這系列其實是最好入手的送禮選擇：圖案有小心心，寓意很到位，但又不會過份浮誇；韓味十足，但穿出街不會太「cosplay」。如果你想低調示愛，可以偷偷買一件她 size 的 T 恤，加上一件給自己，變成情侶裝但又不會太尷尬，只要你們同色或互相呼應，照片出來已經很有「Seoul lover」感覺。​





讓禮物升級成「被收藏的回憶」​

臨近聖誕，Matin Kim 也準備了節日限定包裝服務，包裝風格偏向簡潔雅緻那種，不是 overly cute 的類型，所以就算你平時走簡約 route，都不會覺得太花巧。對男友來說，這代表你不用再為包禮物紙和絲帶煩惱，只要挑好單品交給店員，禮物拿出來那一刻就已經自帶儀式感，她也會感覺到你有認真「做功課」。無論是幫她換一個冬天常用的手袋、挑一件可以一直穿到春天的針織，還是買一件 Seoul Lover T 恤當驚喜，都很適合配合這個聖誕包裝。





為慶祝 Matin Kim 登陸觀塘，品牌誠意推出開幕限定購物禮遇，以心意回饋每位顧客的支

持。





推廣期：即日至 12 月 21 日

單筆購物滿 $3,000 即可獲贈 Matin Kim Logo Tote Bag 一個。（數量有限，送完即止）