帶娃玩轉關西！大阪親子旅遊懶人包：精選 8 大好去處＋3 間高 CP 值親子酒店

大阪親子遊

大阪作為日本第三大城市，一直都係香港人北上（應該係「北飛」日本）嘅心頭好。點解？因為大阪根本就係為親子遊而生！交通網絡四通八達、嘢食種類多（仲要好啱細路胃口）、景點更加係多到數唔晒。

無論你想帶小朋友去主題樂園瘋狂尖叫、去水族館睇鯨鯊、去動物園親親小動物，定係去溫泉樂園同公園慢活放鬆，大阪都可以滿足到你。呢篇攻略為你精選咗 大阪親子遊 8 大必去景點，深入剖析每一處嘅賣點，仲會推薦 3 間地點超方便嘅親子酒店，等你可以輕輕鬆鬆帶住小朋友，展開一場笑聲不斷嘅關西大冒險！

🔍 點解去大阪玩要揀「自駕遊」？

唔使搬行李 ：由關西機場一攞車，行李直接放車尾箱，直達酒店門口，唔使喺梅田或難波車站行迷宮。

行程超靈活 ：想去萬博紀念公園玩耐啲？定係臨時想去臨空城 Outlet 瘋狂買嘢？自己揸車，時間完全由你話事。

小朋友專屬空間：細路喺車入面瞓覺、食嘢、大聲唱歌都得，唔使擔心影響到其他乘客，爸媽壓力即刻減半。

💡 租車小貼士（爸媽必睇）：

記得預約 BB 凳：日本法律規定小朋友一定要坐 兒童安全座椅。喺 Trip.com 預訂時，記得勾選埋 Baby Seat 數量。 揀大型車款：一家四口加埋行李，建議揀 7 人車 (如 Noah, Alphard)，坐得舒服之餘，買完戰利品都仲有位放。 查清楚停車場：大阪市中心酒店好多都有停車場，但預訂前最好 Confirm 吓係咪免費或者收費點計。

大阪親子遊推介景點

大阪親子遊推介景點#1 日本環球影城

🍄 日本環球影城 (USJ)：爸媽必睇！入園攻略與身高限制指南

USJ 園區超大，由「小小兵樂園」到「侏羅紀公園」有成 60 幾項設施。想玩得順利？門票一定要 提前預訂，因為現場買飛分分鐘排到天荒地老，甚至會賣晒！

👶 飛門票點計？

0 - 3 歲 ：免費入場（只要有持飛大人陪同就得）。

4 - 11 歲 ：購買兒童門票。

12 歲或以上：需購買成人門票。

📏 身高限制：我個小朋友玩唔玩得？

USJ 對安全要求好嚴格，建議出發前先幫小朋友量定身高，費事排到門口先發現唔玩得：

無身高限制 ：主要係室內外嘅 娛樂表演 （例如水世界、遊行），同埋位於 「環球奇境」 嘅部分設施。

92cm 以上 ：可以玩比較溫和嘅過山車（如飛天史努比）。

102cm / 107cm 以上 ：可以玩 Mario 賽車、哈利波特禁忌之旅。

122cm / 132cm 以上 ：挑戰極限！飛天翼龍或者好萊塢美夢過山車。

💡 溫馨提示：部分設施如果由大人陪同，身高要求會放寬少少，詳情一定要睇官網最新資訊。

日本環球影城

💡 爸媽專屬：USJ 三大必殺技

Child Switch (輪流乘坐)：如果你同另一半想玩過山車，但小朋友唔夠高或唔敢玩，可以排隊時同職員講「Child Switch」。一個大人先玩，另一個喺專屬區陪小朋友，玩完後可以直接交換，唔使重新排隊！ Yoyaku-no-Riku (預約乘坐)：喺「環球奇境」園區（Snoopy、Hello Kitty 那區），可以用機預約時間，到時再返嚟玩，唔使喺現場乾等。 整理券 (Timed Entry Ticket)：想入「任天堂世界」，入園後記得即刻開 USJ App 搶「入場整理券」，遲咗就入唔到去搵 Mario 㗎喇！

日本環球影城

圖片來源：Trip Moments @ Seraphina_Blackthorne_73

日本環球影城Mario land

📍 樂園資訊懶人包

地址： 大阪市此花區櫻島 2 丁目 1-33

開放時間： 09:00 開門，閂門時間由 19:00 至 21:00 不等（每日唔同，去之前記得上官網 Check）。

交通方法： * 喺 「西九條站」 轉乘 JR 夢咲線，坐到 「環球城 (Universal City) 站」 落車。

如果係自駕遊，樂園有大型停車場，但收費較貴且好快爆滿，建議早啲到。



圖片來源：Trip Moments @ MekoLun

大阪親子遊推介景點#2 萬博紀念公園

雖然萬博紀念公園離市中心梅田大約要 30-40 分鐘車程，但去到之後你會發現絕對值得！一入園就會見到藝術大師岡本太郎設計嘅 「太陽之塔」，係必影嘅打卡位。

🌸 四季花海懶人包：帶小朋友親近大自然

呢度一年四季都有唔同花睇，影全家福靚到好似明信片咁：

冬末春初 (2-3月) ：梅花。

春季 (3月尾-4月) ： 櫻花 （呢度係賞櫻名所！）同埋鬱金香。

夏季 (7-8月) ：蓮花同埋熱情嘅向日葵。

秋季 (10-11月)：波斯菊、超得意嘅波波草，仲有紅葉。

萬博紀念公園

圖片來源：Trip Moments @ 陌上行

🎢 玩樂設施：由 3 歲玩到 12 歲！

公園入面嘅設施分得好細，唔同大細嘅小朋友都有嘢玩：

【大仔大女 6-12 歲】 ：必衝 30 米長嘅巨型滑梯 ！高達 12 米，速度感十足，保證細路玩完一次又一次。

【幼兒 3-6 歲】 ：去 「冒險廣場」 ，有矮身滑梯同繩網，安全之餘又可以訓練協調能力。

【海洋主題遊樂場】：有巨大沙池同埋海洋生物造型嘅攀爬架，適合 3-12 歲一齊玩。

萬博紀念公園櫻花

💰 趣味付費項目（性價比極高）：

萬博 BEAST ：世界級大型攀爬架，自問大膽嘅細路同大人一定要挑戰。

立體迷宮 ：5 層樓高，考你同小朋友嘅方向感。

天鵝水上單車：喺湖上面慢慢踩，Chill 到爆。

萬博紀念公園鬱金香

🛍️ 同場加映：鄰近 EXPOCITY —— 買嘢食飯一站式！

玩完公園，行過隔籬就係 EXPOCITY，呢度係大阪數一數二好行嘅商場：

NIFREL 水族館 ：由海遊館打造，風格好似藝術館咁靚。

Redhorse Osaka Wheel ：日本最高嘅摩天輪。

購物天堂：有齊阿卡將 (Akachan)、Uniqlo、多家童裝品牌，爸媽可以瘋狂補貨。

萬博紀念公園向日葵

圖片來源：Trip Moments @ 陌上行

萬博紀念公園波斯菊





萬博紀念公園大型滑梯

圖片來源：kids.rurubu.jp





萬博紀念公園冒險廣場

圖片來源：kids.rurubu.jp





萬博紀念公園小船遊樂場

圖片來源：kids.rurubu.jp





萬博紀念公園草地

景點資訊

地址： 大阪府吹田市千里万博公園 1-1

開放時間： 09:30 – 17:00 ( 逢星期三休息 ，記得唔好星期三去啊！)

交通方法： 1. 喺梅田站搭地鐵御堂筋線去 「千里中央站」。 2. 轉乘「大阪單軌電車 (Monorail)」去到 「萬博紀念公園站」。





大阪親子遊推介景點#3 大阪海遊館

大阪海遊館樓高 8 層，設計好特別，大家會先搭電梯上到頂層，然後順住螺旋形通道慢慢行落去。沿途你會見到由水面到深海嘅 14 個主題展區，重現咗太平洋嘅生態。

✨ 海遊館親子玩樂亮點：

鎮館之寶 —— 鯨鯊 ：喺巨大嘅「太平洋」水槽入面，見到鯨鯊喺你面前游過，嗰種震撼感無論大人定細路都會驚嘆！

必睇餵食 Show ：記得留意官網時間，企鵝同水獺嘅餵食表演超受歡迎，睇住佢哋食嘢嘅呆萌樣，小朋友一定鍾意。

觸摸體驗區 ：雖然有部分區域會視乎情況開放，但可以近距離觀察甚至接觸鯊魚同魟魚（鰩魚），係非常難得嘅生命教育。

🌙 5 點後嘅「夜間海遊館」：如果你想避開人潮，下晝 5 點後入場會見到柔和嘅燈光，成個氣氛變到好似深海夢境咁，非常浪漫。

👶 門票點樣分？

1 - 2 歲 ：免費入場！

3 - 6 歲 ：幼童票。

7 - 15 歲 ：兒童票。

16 歲或以上：成人票。

大阪海遊館

🎡 同場加映：天保山大摩天輪 ＋ 帆船型觀光船

行完海遊館，千祈唔好即刻走！隔籬仲有兩個超正景點：

天保山摩天輪：曾經係世界最高嘅摩天輪！如果小朋友大膽，可以挑戰「全透明車廂」，高空望住成個大阪灣同關西機場，景觀無敵。 💡 慳錢貼士：如果你有 「大阪周遊卡」，坐摩天輪係免費㗎！ 聖瑪麗亞號 (Santa Maria)：仿照哥倫布當年嘅船設計，帶你出海吹吓海風，大人歇吓腳、細路睇吓風景。

大阪海遊館





天保山摩天輪

📍 景點資訊懶人包

地址： 大阪府大阪市港區海岸通 1-1-10

開放時間： 09:00 / 09:30 / 10:00 開門（每日閂門時間同入場限制都唔同，出發前一定要上官網睇清楚，建議早啲去或者提前網上買飛）。

交通方法：

地鐵 ：搭大阪地鐵中央線去到 「大阪港站」 ，行 5 分鐘就到。 巴士 ：喺大阪站搭 88 路（約 45 分鐘）或者難波站搭 60 路（約 40 分鐘），喺「天保山港口村站」落車。



大阪親子遊推介景點#4 天王寺動物園

天王寺動物園已經有超過 100 年歷史，佢唔係嗰種將動物閂喺籠入面嘅舊式設計，而係精心重現咗動物嘅 「自然棲息環境」。喺度行路好舒服，因為大部分地面都好平坦，就算推住嬰兒車都唔會覺得辛苦。

✨ 天王寺動物園親子亮點：

明星動物大集合 ：喺度可以睇到威嚴嘅 北極熊 、呆萌嘅 企鵝 、大象、浣熊，仲有深受小朋友歡迎嘅河馬同長頸鹿。

生態展示區 ：園方會根據唔同地區（如非洲大草原、熱帶雨林）嚟設計展區，等小朋友一邊睇動物，一邊學識保護環境嘅重要性。

親親小動物 ：館內設有 互動區域 ，小朋友可以喺職員指導下，近距離觀察甚至接觸一啲溫馴嘅小動物，係非常難得嘅生命教育體驗。

位置極方便：睇完動物，行出去就係新世界「通天閣」，可以順便食埋炸串（串炸）做午餐，或者行返去天王寺站行商場。

天王寺動物園

圖片來源：Trip Moments @ 安妮媽媽親子日記

📍 景點資訊懶人包

地址： 大阪府大阪市天王寺區茶臼山町 1-108

開放時間： 09:30 – 17:00（ 逢星期一休息 ，公眾假期則順延至翌日）。

交通方法：

地鐵最快 ：搭堺筋線或御堂筋線去到 「動物園前站」 ，行 5 分鐘就到。 其他選擇 ：惠美須町站行 5 分鐘；JR 天王寺站行約 10 分鐘（經由「てんしば」天王寺公園大草地入去仲舒服）。



天王寺動物園

圖片來源：Trip Moments @ 安妮媽媽親子日記

天王寺動物園

圖片來源：Trip Moments @ Mrs Kan Blog

💡 爸媽貼士（大阪周遊卡篇）：

天王寺區其實可以玩一日！你可以朝早去 天王寺動物園 (免費)，下午去隔籬嘅 慶澤園 (免費) 睇日式庭園，或者去 通天閣 (免費) 登頂。一張周遊卡就搞掂晒所有入場費，超級抵玩！

大阪親子遊推介景點#5 枚方公園

枚方公園（當地人親切地稱為「Hirapa」）最大的優點就是設施豐富且老少咸宜。這裡有超過 40 種機動遊戲，從幼兒級的旋轉木馬，到大人都會叫破喉嚨的過山車都一應俱全！

✨ 枚方公園親子玩樂亮點：

Red Falcon 過山車 ：全長 1,300 公尺，時速高達 70 公里，適合追求刺激的大朋友或大仔大女！

幼兒友善設施 ：園內有很多專為小朋友設計的溫和項目。建議出發前先去官網 Check 清楚身高同標籤，規劃好路線。

四季大變身 ：

春天 ：滿園櫻花，是影全家福的絕佳背景。 夏天 ：會開放超大 水上樂園 （游泳池），消暑一流。 冬天 ：變身浪漫燈飾展場，還有 玩雪區 ，不用去北陸也能玩雪！

無敵景觀：登上公園高處，可以同時望到大阪同京都的城市美景，視野極佳。

枚方公園

🎫 門票點揀最抵？

枚方公園的門票分得很細，您可以根據體力決定：

純入場券：適合只想陪玩、不打算玩太多設施的家長。想玩時再逐項付費。 One Day Pass（套票）：包含入場費 ＋ 全日無限暢玩。如果您的小朋友是「電力十足」型，買套票絕對最划算！

年齡劃分：2 - 12 歲買兒童票；13 歲或以上買成人票。

枚方公園遊樂設施年齡及身高限制

枚方公園旋轉木馬

枚方公園過山車

📍 樂園資訊懶人包

地址： 枚方市枚方公園町 1-1

開放時間： 10:00 開門，閂門時間由 17:00 至 20:00 不等（視乎季節同活動，記得上官網確認）。

交通方法：

京阪電車 ：搭乘京阪本線到 「枚方公園站」 ，落車行 3 分鐘就到，非常方便。



大阪親子遊推介景點#6 大阪兒童樂園

呢度最大嘅特色係鼓勵小朋友「動手做」。由 3 樓玩到 5 樓，每一層都有唔同主題。最令家長放心嘅係，現場有好多熱心嘅義工（Volunteer），就算小朋友唔識日文，透過肢體語言同簡單英文，一樣可以玩得勁投入！

✨ 大阪兒童樂園 3 大必玩區：

職業大體驗：小朋友可以變身做超市收銀員（真係有得嘟 code 同收錢！）、電視台新聞報導員、甚至係郵差去派信。透過角色扮演，了解社會係點運作。 科學與文化區：透過有趣嘅互動裝置學習物理現象，例如整超巨大肥皂泡，或者體驗唔同國家嘅傳統樂器同服裝，好玩得嚟又長知識。 奧地利建築大師設計嘅城堡：位於館中心嘅 「奇妙之堡」 係必衝位！彩色繽紛嘅建築入面有吊橋、攀爬牆，仲有一條由 5 樓滑落 4 樓嘅巨型滑梯，放電指數爆燈！

大阪兒童樂園

🎫 門票點樣分？

0 - 2 歲 ：免費入場。

3 - 5 歲 ：幼童票。

6 - 15 歲 ：兒童票。

16 歲或以上：成人票。

大阪兒童樂園

🌳 加碼行程：扇町公園

如果玩完室內，見天氣好返少少，行出門口就係 扇町公園。呢度有超大型嘅戶外滑梯設施同埋草地，係當地家長嘅熱門聚腳地。你可以喺度睇住小朋友繼續放電，大人就歇吓腳。

大阪兒童樂園

📍 景點資訊懶人包

地址： 大阪市北區扇町 2-1-7

開放時間： 09:30 – 17:00

⚠️ 注意休館日 ：每月第二及第三個星期一（8月係第四個星期一）。如果撞正公眾假期就順延一日，去之前記得 check 清楚！

交通方法：

地鐵 ：堺筋線 「扇町站」 2 號出口即達（落雨都唔會淋濕！）。 JR ：大阪環狀線 「天滿站」 行 3 分鐘。



💡 爸媽小貼士：

天神橋筋商店街：樂園隔籬就係全日本最長嘅「天神橋筋商店街」，玩完之後去搵食或者行街買藥妝都超方便。 手帶入場：入場後會戴手帶，當日內可以多次進出，中間想出去商店街食個 Lunch 再返嚟玩都得！

扇町公園

大阪親子遊推介景點#7 大阪樂高樂園

呢度雖然唔係戶外嗰種大型樂園，但室內設施非常有誠意，11 個主題區夠細路玩半日，大人又可以喺冷氣房休息吓。

✨ LEGOLAND 探索中心 5 大必玩位：

迷你樂園 (Miniland)：用積木 1:1 比例縮小，神還原大阪城、通天閣、梅田大廈等景點，連日夜景色都會變，記得同細路一齊搵吓你哋去過嘅景點！ 古堡歷險 (Kingdom Quest)：坐住車仔玩鐳射槍射擊，救返公主！細路最鍾意同爸媽鬥高分。 4D 影院：睇戲嗰陣會噴水、噴煙、仲會吹風，好似真係入咗樂高世界咁。 樂高教室 & 工廠之旅：睇吓積木係點生產出嚟，仲可以同樂高大師學吓點砌模型，激發創意。 Duplo® 遊樂場：專為 3 歲以下幼兒設計嘅大積木區，安全又好玩。

大阪樂高樂園

🎫 門票預訂 & 慳錢貼士

3 歲或以上 ：全部要買飛。

💡 爸媽神操作（大阪周遊卡） ：如果你持有 「大阪周遊卡」 ，可以 免費入場 ！

⚠️ 重要： 就算有周遊卡，都一定要先去官網 「提前預約入場時間」 ，如果直接衝去門口，人多嘅時候係入唔到去㗎。

預先買飛：如果冇周遊卡，建議喺 Trip.com 買定親子票或家庭套票，會比現場買更平、更方便。

大阪樂高樂園

📍 景點資訊懶人包

地址： 大阪市港區海岸通 1-1-10 (天保山購物中心 3 樓)

開放時間： 10:00 開門，閂門時間大約 18:00 或 19:00（每日唔同，去之前記得查清楚官網）。

交通方法：

地鐵 ：搭中央線去到 「大阪港站」 ，行 5 分鐘就到（同海遊館同一個方向）。 巴士 ：喺 「天保山港口村站」 落車即達。



大阪樂高樂園

💡 爸媽小貼士：

不能單獨入場 ：記住，呢度係親子樂園，大人唔可以單獨入場，細路亦一定要有大人陪同。

行程建議：上午去「海遊館」，中午喺購物中心食嘢（入面有條「浪花美食橫丁」好多好嘢食），下晝去「LEGOLAND」，黃昏坐「天保山摩天輪」睇日落，全日行程完美一站式搞掂！

大阪親子遊推介景點#8 空庭溫泉

空庭溫泉以安土桃山時代為背景，裝修充滿日式古風。一入場大家就可以換上靚靚嘅浴衣，喺充滿祭典氣氛嘅環境入面影相打卡，成家人變身古代日本人！

✨ 空庭溫泉 4 大親子亮點：

超大屋頂庭園足湯：喺露天庭園一邊行一邊浸腳，小朋友可以跑跑跳跳，大人可以欣賞日式庭園造景，仲可以影到超靚嘅浴衣背影相。 9 種天然美肌溫泉：室內溫泉選擇極多，由強酸性到天然美肌泉都有。浸完之後皮膚滑溜溜，消除晒全日行街嘅腳痛。 小朋友最愛「緣日遊戲區」：浸完溫泉可以去 2 樓，嗰度好似日本夏祭咁，有撈金魚、套圈圈、扭蛋機同懷舊貼紙相機，細路絕對會玩到唔肯走。 溫泉魚足湯 (付費)：將對腳放入水等小魚幫你「啄」死皮，嗰種癢癢哋嘅感覺，小朋友一定覺得超新奇、好刺激！

空庭溫泉

🎫 門票預訂資訊

0 - 3 歲 ：免費入場！

4 - 12 歲 ：小童票。

13 歲或以上 ：成人票。

💡 慳錢貼士：建議先喺 Trip.com 訂飛，通常有唔同組合優惠（例如包埋食飯或者岩盤浴），比現場買更抵，入場掃 QR Code 就得。

空庭溫泉溫泉魚足湯

圖片來源：空庭溫泉官網

📍 景點資訊懶人包

地址： 大阪府大阪市港區弁天 1-2-3（位於弁天町站旁的商場內）

開放時間： 11:00 – 23:00（可以玩到好夜先返酒店）。

交通方法：

地鐵 ：搭中央線去到 「弁天町站」 2A 出口即達。 JR ：搭環狀線去到 「弁天町站」 北口出站。



空庭溫泉 2 樓「緣日遊戲區」

💡 爸媽小貼士：

唔使帶毛巾：門票已經包咗毛巾同浴衣租借，兩手空空去就得，非常方便。 餐飲齊全：入面有超大嘅美食廣場，有拉麵、壽司、居酒屋料理，浸完溫泉直接喺度食埋晚餐，回酒店可以直接瞓覺！ 親子友善：設有哺乳室同埋完善嘅育嬰設施，帶住 BB 嚟都完全冇問題。

大阪親子酒店推薦

大阪親子酒店推薦#1 大阪日本環球影城園前酒店

呢間酒店最「霸氣」嘅地方，就係佢嘅地理位置——佢就坐落喺 USJ 嘅正門口前面！住喺呢度，您唔使再同人逼地鐵、唔使一早趕車，可以比其他人更加從容咁入場搵 Mario！

✨ 點解呢間酒店係親子 No.1？

地理位置無敵 ：行出酒店門口，唔使 1 分鐘就係樂園入口。玩到攰咗、或者小朋友要換衫、瞓晏覺，行返房只需幾分鐘，叉完電下半場再戰！

睇住樂園瞓覺 ：酒店提供多種房型，特別推薦 「園景房」 ，您可以喺房入面俯瞰成個 USJ。夜晚睇住樂園嘅燈光，小朋友見到咁夢幻嘅景色，一定興奮到不得了。

超寬敞家庭房 ：房型選擇極多，由市景房到寬敞嘅家庭套房都有，就算一家大細帶埋幾件大行李都完全唔覺得迫。

兒童專屬貼心服務：酒店有專為小朋友設計嘅兒童備品、浴袍同拖鞋。仲有特設嘅「小小禮賓員」服務，等小朋友都有賓至如歸嘅感覺。

大阪日本環球影城園前酒店

🍴 嘢食選擇多到眼花撩亂：

夏威夷主題自助餐 ：餐廳「Akala」充滿異國風情，早餐豐富之餘，仲有小朋友最愛嘅 專屬兒童餐區 ，高度同菜式都係為細路量身訂造。

周邊配套極強：酒店樓下就係 Universal CityWalk 商店街，入面有齊薄餅店、咖啡店、手搖飲、漢堡包店（Shake Shack 等），食飯搵嘢飲完全無難度！

大阪日本環球影城園前酒店房間

📍 酒店資訊

地址： 大阪府大阪市此花區櫻島 1-1-111

交通： JR 夢咲線 「環球城（Universal City）站」 行 1 分鐘就到。

最啱邊類人？ 打算玩 USJ 超過一日，或者想行程最輕鬆、唔想搬行李轉車嘅家庭。





大阪日本環球影城園前酒店餐飲

大阪日本環球影城園前酒店評分

✔️地理位置無與倫比，酒店就位於日本環球影城園區門口，步行即可抵達，極致便利！樓下還有羅森便利店，採買補給超方便。溫馨提示：如果您需要二次入園，務必在出園前向樂園工作人員說明，以便他們為您辦理相關手續，確保大阪親子遊體驗順暢。

✔️酒店有大巴直接到關西機場，很方便。

✔️房間寬敞。

去環球影城真的非常非常方便。酒店門口就是，吃飯逛街玩一條龍～ 房間也很大 我們 5 個人住都 OK～下次去還會選擇。

大阪親子酒店推薦#2 溫泉世界飯店及度假村

這間酒店最大的賣點就是其「全方位水陸娛樂」。它不僅是一間住宿，更是一個巨型室內娛樂場。酒店地理位置極佳，一下樓就是懷舊風情滿滿的「新世界」和「通天閣」，食喝玩樂一網打盡。

✨ 溫泉世界飯店親子入住亮點：

免費無限暢玩 Spa World ：住客可以免費使用溫泉大世界的所有基本設施。這裡有 17 種以世界各國為主題的特色浴池（如羅馬浴場、希臘藥湯等），讓您和家人「浸」遊世界。

頂樓室內水上樂園 (Spadi) ：無論晴天或雨天，頂樓的室內恆溫泳池和大型滑水道都是孩子們的樂園！這裡有專為幼童設計的戲水區，也有讓大孩子尖叫的旋轉滑道。

8 國風格岩盤浴 ：如果您想徹底消除旅途的疲憊，這裡的岩盤浴絕對是大人放鬆的最佳選擇。

寬敞家庭房型：酒店特別為家庭客提供特大房型，部分房間甚至可以俯瞰通天閣的夜景，空間感十足，帶小朋友入住完全不覺得侷促。

溫泉世界飯店及度假村

📍 酒店資訊

地址： 大阪府大阪市浪速區惠美須東 3-4-24

交通： * 地鐵御堂筋線/堺筋線 「動物園前站」 5 號出口直達。

JR 環狀線 「新今宮站」 東出口行約 2 分鐘。

適合對象： 喜歡水上活動、想一次體驗多種溫泉、或者想住得離天王寺動物園非常近的家庭。

溫泉世界飯店及度假村房間

💡 爸媽小貼士：

唔使出街搵食：酒店內設有大型美食街，由拉麵到日式家庭料理應有盡有，即使小朋友玩水玩到累，不用出酒店大門就能解決晚餐。 行李寄存好幫手：就算未到入房時間或退房後，酒店都能提供行李寄存服務，讓您可以兩手空空去天王寺動物園或通天閣行街。 浴衣體驗：館內有提供日式浴衣，可以全家人一起換上，在充溢祭典氛圍的休息區影相留念！





溫泉世界飯店及度假村大型滑水道和兒童泳池

溫泉世界飯店及度假村評分

「入住這家溫泉度假酒店真是太棒了！它地理位置優越，距離新今宮車站僅約5分鐘的步行路程，為我們的大阪親子遊提供了極大的便利。酒店內部裝潢富麗堂皇，將遊樂、休閒與溫泉洗浴完美融合，提供極致放鬆與舒適的享受，讓人印象深刻。我真心希望未來有機會再來大阪，還能再次選擇入住這裡！」

「入住時，服務人員非常貼心地用中文詳細介紹了酒店各項設施的使用方式，這對我們家庭來說非常方便。早餐味道極佳，不過建議早些前往，否則可能需要排隊。而溫泉更是令人身心徹底放鬆，為我們的大阪親子遊畫上完美的句點！」 謝謝 Spa world 給我這麼棒的獨自旅遊體驗！

大阪親子酒店推薦#3 MIMARU 大阪心齋橋西

MIMARU 系列一向以「合家歡」做賣點，心齋橋西呢間更加係旺中帶靜。最正嘅係佢房型設計好有心思，好多房都有上下格床（Bunk Bed），小朋友見到一定爭住瞓！

✨ MIMARU 心齋橋西親子入住亮點：

房入面有齊廚房 & 飯枱 ：每間房都有微波爐、雪櫃、電磁爐同餐具。如果您小朋友食得比較清淡，或者夜晚行完街想買啲和牛返去自己煎、買日本生果返去切，呢個廚房簡直係無敵。

空間感十足 ：大阪市中心嘅酒店房通常好細，但 MIMARU 嘅房通常有 35-40 平方米以上，幾個大行李箱打開晒都仲有位行，大家庭一齊住一間房都冇壓力。

12 歲以下免費入住 ：呢點真係非常大方！只要唔加床，12 歲或以下嘅小朋友係 免費 嘅，對於帶住大仔大女嘅家庭嚟講，可以慳返唔少住宿費。

地理位置極佳：位於心齋橋區，行去最熱鬧嘅心齋橋筋商店街、大丸百貨或者難波一帶都好快。買完戰利品隨時可以拎返房放低，再出發去食餐好嘅。

MIMARU大阪心齋橋西

📍 酒店資訊

地址： 大阪府大阪市西區新町 1-24-1

交通： * 地鐵長堀鶴見綠地線 「西大橋站」 2 號出口行 2 分鐘。

地鐵四橋線 「四橋站」 2 號出口行 5 分鐘。 行去 「心齋橋站」 大約 10 分鐘。

適合對象： 大家庭（4-6 人）、想自己煮食、或者追求特大空間感嘅家庭。





MIMARU大阪心齋橋西設施

💡 爸媽小貼士：

借用煮食神器：酒店大堂通常有好多煮食工具可以借用（例如麵包機、多士爐等），甚至連大富翁、Switch 遊戲都可以借返房玩，細路喺房都唔會悶。 超市買餸攻略：酒店附近有連鎖超市（如 Life 超市），入面有齊日本新鮮食材同埋嬰兒用品，補貨超方便。 自助洗衣：酒店內設有自助洗衣房，帶少幾套衫、留返啲位塞戰利品就啱晒喇！





MIMARU大阪心齋橋西房間

MIMARU大阪心齋橋西評分

「我們選擇的榻榻米房間非常適合家庭親子，配有兩張固定床和三張活動床，白天可以收起來，為孩子們騰出寬敞的玩耍空間。晚上自行鋪床也十分方便，充滿日式體驗。前台服務員中有會說中文的，態度親切友善，完全不用擔心溝通問題。酒店旁邊就有一家大型超市，採買零食或食材非常便利，而且步行到心齋橋也只需十分鐘，為我們的大阪親子遊帶來了極大的便利。」

「入住的親子房間配有上下鋪，孩子們都非常喜歡，增添了不少趣味。酒店位置超級便利，步行即可抵達心齋橋大丸百貨，周邊美食選擇豐富，距離地鐵站也僅需步行數分鐘。這樣的地理位置，讓我們的大阪親子遊購物、美食、交通都非常順暢！」 2 - 3 分鐘，很方便。

大阪親子遊常見問題

出發去大阪大冒險之前，記得睇埋呢幾個 Q&A，咁就玩得更順路、更醒目！

Q1：去景點之前，有咩一定要做？

答： 記住兩大重點：「查時間」 同 「先預約」！ 大阪好多親子景點（好似 Kids Plaza 或萬博公園）都有固定嘅休館日（通常係星期一或三）。另外，開放時間會隨季節變動，例如夏天會開夜啲，冬天就早啲閂。

小貼士：2026 年大阪準備緊世博，人流會比較多，熱門景點（如 USJ、LEGOLAND、空庭溫泉）建議盡量喺 Trip.com 預先買飛，慳返排隊時間。

Q2：除了攻略入面嗰 8 個景點，仲有冇其他推介？

答： 大阪好玩嘅地方真係多到數唔晒！如果你仲有時間，可以考慮埋：

大阪長居植物園 teamLab ：夜晚去超靚，光影效果令小朋友好似入咗幻境咁。

世界牧場 ：喺近郊位，可以餵羊、騎馬，親親大自然。

池田杯麵博物館 ：可以自己畫杯麵、配口味，係一份獨一無二嘅手信。

大阪城公園 ：除咗睇天守閣，嗰度嘅遊樂場（大阪城遊具廣場）都好放電。

通天閣「TOWER SLIDER」：從 3 樓滑到地庫，只需 10 秒，啱晒追求刺激嘅大仔大女！

Q3：大阪嘅親子酒店通常有咩配套？

答： 大阪嘅親子酒店而家做得好細心，通常會提供：

兒童用品租借 ：好似 BB 床、護欄、腳踏凳、甚至係奶瓶消毒器。

遊戲空間 ：唔少酒店都有室內 Playroom 或者主題房（例如 MIMARU 嘅 Pokémon 房）。

家庭友善房型 ：有上下格床或者連通房，等大家庭可以住埋一齊。

小貼士：訂房時記得活用 Trip.com 嘅優惠碼，同埋喺要求欄寫清楚你需要嘅兒童用品，咁酒店就會提早幫你準備好喇！

