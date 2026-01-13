帶狗行山遭男子持石頭威嚇指罵 狗主：驚狗不代表可以傷害動物

【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」

該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。

她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。

她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」

她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行互不相干，之前也沒有發生過任何碰撞，「個男人亦鬼拍後尾枕，跟警察吐出經常在山上看見我及狗超過100次，所以警察反問佢，隻狗要襲擊你，不會到今日你仍相安無事。」她指，不應該因為驚狗而去襲擊狗主和狗，而狗狗在過程中因該男子的舉動而受驚，縮起來不敢吠。

「我沒牽繩我亦有錯，但當時對方是無緣無故有意圖及企圖去襲擊我和狗狗，亦沒有原因足以令他要走回頭路，執起石頭襲擊我倆。堂堂一個男人，為何可以這樣誣蔑一隻狗，大聲說慌，甚至癲到仇狗仇到要襲擊人和我隻狗？」

她坦言，公開事件是因為那位置有很多人會帶狗上山，希望狗主們都小心這個人，不要讓狗狗受到傷害。

狗主早前帶狗行山時，突遭一名男子持石頭威脅指罵。

狗主指該男子誣蔑狗狗襲擊他。

