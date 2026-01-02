帶返屋企嘅「嶺南味道」廣州手信清單，羊城必買 8 大精選

廣州手信

廣州呢座充滿活力嘅省會，唔單止係粵文化同美食嘅發源地，更因為有高鐵網絡連接，由香港出發「話咁快就到」，成為咗好多人週末快閃、尋找美食嘅首選地。

嚟廣州除咗行嶺南園林、飲早茶之外，最重要嘅當然係「買手信」！將一份承載住羊城記憶嘅特色好物帶返香港，無論係同親友分享，定係自己慢慢回味都咁正。Trip.com 特別為你精選咗 2025 年 8 大必買廣州手信清單，仲貼心附上埋購買地點推薦，等你即使返到香港，都可以透過呢啲味道，細味廣州嘅獨特魅力同溫情。

💡 廣州手信 3 大選購關鍵

老字號堅持： 搵返嗰啲過百年歷史嘅餅家，味道最正宗。

新舊融合： 除咗傳統禮餅，而家仲有好多精緻嘅文創手信。

高鐵便利性： 好多熱門手信喺廣州南站附近或大型商場都有分店，臨上車前最後衝刺都得

香港往廣州交通攻略

香港往廣州交通 | #1 高鐵

從香港出發前往廣州，高鐵無疑是最便捷高效的交通方式。每日有多班列車從香港西九龍站直達廣州南站或廣州東站，車程僅需約 47 分鐘至 1 小時 43 分鐘，讓您的廣州之旅輕鬆啟程，省時又舒適。

香港往廣州交通 | #2 跨境直通巴士





廣州手信 | 陳皮 ：越陳越香嘅「廣東三寶」之首 🍊

講到廣東手信，點可以唔提「廣東三寶」之一嘅陳皮？廣州人自古以來就非常重視養生，而陳皮就係當中嘅代表作。雖然名種陳皮多數源自新會，但廣州作為商貿中心，你可以喺度搵到最齊、最上等嘅老陳皮佳品。

點解值得買： 陳皮唔單止係中藥瑰寶，有助 化痰、潤喉、消滯 ，佢獨特嘅醇厚香氣更加係粵菜嘅靈魂！無論係用嚟煲紅豆沙、燉湯，定係簡單泡茶養生，甚至係而家好流行嘅陳皮糖同糕點，都令人回味無窮。

送禮體面： 陳皮係「越陳越值錢」，年份越高，藥用價值同收藏價值就越高。送一份老陳皮畀長輩或者注重健康嘅朋友，最能顯出你嘅細心同對佢哋健康嘅關懷。

挑選小貼士： 好的陳皮外皮呈深褐色，質地乾燥脆硬，聞落去有一股清新而不刺鼻嘅藥果香味。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 100 - 500 / 100克 （視乎年份及品質，年份越久價格越高）

最佳購買地點： * 陳李濟中藥店 （百年老字號，信心保證）

上下九步行街 （有多間傳統老鋪可供挑選） 各大品牌超級市場 （適合購買包裝精美嘅禮盒裝）



💡 編輯小建議： 如果你係新手唔識分年份，建議去返「陳李濟」呢類百年字號買，咁就唔怕買錯。

廣州手信, 陳皮

圖片來源：Chiuc9鄺小姐@TripMoment





廣州手信 | 廣式臘腸 ：經典「屋企味道」 蒸飯炒菜靈魂 🥓

講到最實用、最受香港人歡迎嘅廣州手信，廣式臘腸一定穩佔頭三位！廣式臘味同其他地方唔同，佢追求嘅係「酒香、肉香、甜香」嘅完美平衡。對於好多港澳同胞嚟講，一碗香噴噴嘅臘腸蒸飯，就係最地道嘅家鄉情懷。

點解值得買： 廣式臘腸口感 油潤而有彈牙 ，肥瘦比例啱啱好。最經典嘅食法係切片放入電飯煲同米一齊煮，飯粒吸晒臘腸嘅油香，簡直係人間美味！除咗蒸飯，攞嚟炒芥蘭或者炒飯都係一流嘅「點睛之筆」。

口味多樣化： 除咗最傳統嘅原味，而家仲有加入咗香濃酒香嘅 玫瑰露口味 ，甚至係新派嘅黑椒、陳皮口味。無論你鍾意傳統定係追求創新，總有一款啱你胃口。

方便攜帶： 宜家大品牌嘅臘腸多數採用真空包裝，乾淨衞生，方便帶返香港之餘，保存期亦都好長，唔使急住一兩日食晒。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 60 - 120 / 斤

最佳購買地點： * 皇上皇 （廣州臘味界嘅「老大哥」，分店遍布市中心，質素最穩定）

上下九步行街 （可以一次過睇晒幾間老字號） 各大超級市場 （方便最後衝刺購買真空包裝裝）



💡 編輯小建議： 去到「皇上皇」呢類老字號，除咗買臘腸，佢哋嘅鴛鴦腸（臘腸＋膶腸）都好值得試！膶腸多咗份甘香味，冬天用嚟打邊爐或者煲仔飯真係無得頂。

廣州手信, 廣式臘腸

圖片來源：LouisLee3721@TripMoment

廣州手信 | 廣式月餅 ：皮薄餡靚、全年皆可品嚐嘅經典味道 🥮

雖然中秋節係月餅嘅黃金檔期，但喺廣州呢座「點心之都」，你想食最正宗嘅廣式月餅完全唔使等！廣州嘅老字號酒家如蓮香樓、陶陶居、利口福等，全年都有供應精緻嘅月餅同中式禮餅。廣式月餅以「皮薄餡足、口感鬆軟」聞名，係最能代表嶺南飲食文化嘅手信之一。

點解值得買： 廣式月餅嘅製作工藝非常講究，最經典嘅 雙黃白蓮蓉 ，蓮蓉清香滑溜，鹹蛋黃油潤起沙；而傳統派最愛嘅 伍仁火腿月餅 ，材料豐富，咬落去充滿果仁香同火腿嘅鹹香，層次感極強。

送禮體面： 廣州老字號嘅月餅包裝通常融合咗嶺南窗花或傳統彩繪元素，外盒非常雅緻大方。無論係送畀親戚長輩，定係帶返公司同同事分享，都顯得份外體面。

多樣選擇： 除了傳統大月餅，宜家仲有推出好多「迷你裝」或者「雞仔餅」、「老公餅」等伴手禮盒，非常適合想試多幾款口味嘅朋友。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 50 - 300 / 盒 （視乎品牌同包裝大小）

最佳購買地點： * 蓮香樓 / 陶陶居： 百年老字號，去上下九總店買更有氛圍。

利口福（廣州酒家旗下）： 分店極多，地鐵站或大型商場隨處可見，購買最方便。 廣州南站 / 機場： 臨上車或登機前都有專櫃，方便最後衝刺。



💡 編輯小建議： 如果你係自己屋企食，唔一定要買大鐵盒裝，可以留意吓利口福嘅輕便紙盒裝或者單個散裝，性價比更高！

廣州手信, 廣式月餅

圖片來源：Lord_Puxin.@TripMoment

廣州手信 | 雞仔餅 ：鹹甜交織、酥脆韌勁嘅「西關傳奇」 🍪

講到廣州最具有代表性、最能勾起街坊回憶嘅小食，非雞仔餅（又名「小鳳餅」）莫屬！呢款傳統點心起源於清朝咸豐年間嘅西關豪門，雖然叫「雞仔餅」，但其實材料入面冇雞肉，反而係以豬肉、芝麻、南乳同冬瓜蓉等配料製成，風味極之獨特。

點解值得買： 雞仔餅係廣州手信入面嘅「味覺冒險」。佢巧妙地將 鹹、甜、香、脆、韌 五種口感結合埋一齊。咬落去第一口係酥脆，慢慢咀嚼會食到南乳嘅鹹香同冰肉（肥豬肉）嘅甘甜，愈食愈有味，係配茶飲、送小酒嘅最佳良伴。

街坊情懷： 對於廣州人嚟講，雞仔餅係細個阿爺阿嫲帶返屋企嘅溫馨獎勵。佢唔單止係一份手信，更係一種對舊時光、舊西關建築同生活節奏嘅回味。

挑選小貼士： 正宗嘅雞仔餅應該係薄而不碎，聞落去有陣濃郁嘅南乳香。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 20 - 45 / 包

老字號推介： * 成珠食品（成珠樓）： 「省城最有名」嘅雞仔餅鼻祖，南華中路總店係唔少老廣州嘅指定朝聖地。

誠志餅家： 非遺傳承店，位於北京路、中山六路附近，包裝精美，非常適合送禮。

連鎖購買點： 蓮香樓、陶陶居、利口福 等廣州酒家分店，喺機場、高鐵站同各大超市都好易搵到。

💡 編輯打卡建議： 如果你想試最地道嘅風味，可以去海幢寺附近嘅成珠食品。買完一包熱騰騰、新鮮出爐嘅雞仔餅，邊行古舊街道邊食，最能感受到嗰份厚重嘅歷史感。

廣州手信, 雞仔餅

圖片來源：Olivia83Foster-Liv@TripMoment

廣州手信 | 羊城明信片與文創品 ：最有文青格調嘅旅行記憶 🖼️

如果你想搵一份唔會過期、輕巧又充滿藝術感嘅廣州手信，主題文創產品就最啱你！近年廣州嘅文創發展得非常快，設計師將傳統嘅「羊城八景」、西關大屋、甚至係抵死好玩嘅廣東話俚語融入日常用品，令手信唔再只係食得，仲可以「睇得、用得、收藏得」。

點解值得買： 呢啲文創產品完美展現咗廣州「新舊交融」嘅一面。無論係畫工精緻嘅 廣州塔（小蠻腰）明信片 ，仲係加入咗非物質文化遺產元素嘅 廣繡帆布袋 ，每一件都係獨一無二嘅紀念。

趣味廣東話系列： 作為粵語發源地，廣州有好多寫住「巴閉」、「掂過碌蔗」或者「唔使急最緊要快」等俚語嘅杯墊、紙傘或者膠帶，送畀同樣講廣東話嘅香港朋友，絕對會引發會心微笑，話題感十足！

輕巧易帶： 相對於臘腸或陳皮，明信片同紙膠帶等小物幾乎唔佔行李空間，非常適合回程前最後掃貨，分發畀公司同事或同學。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 10 - 100 （視乎產品類別）

最佳購買地點：

廣州塔（小蠻腰）紀念品店： 購買最具地標代表性嘅精品，仲可以喺高空寄出明信片。 東山口 / 永慶坊： 呢兩區係文青集中地，有無數獨立設計師小店，可以搵到最有「西關風情」嘅手作感產品。 紅專廠文創園： 適合鍾意工業風同當代藝術設計嘅旅客。 各大博物館（如廣東省博物館）： 佢哋嘅文創產品品質極高，設計大方得體。



💡 編輯小建議： 去到永慶坊或者沙面，記得留意吓有無「手繪廣州地圖」。呢啲地圖唔單止實用，框埋一齊放喺屋企更加係一件好靚嘅藝術品，隨時幫你勾起喺廣州散步嘅美好時光。

廣州手信, 廣州塔





廣州手信 | 老婆餅 ：冬瓜蓉與椰絲嘅清甜交響曲 🍪

雖然喺香港周圍都買到老婆餅，但嚟到發源地廣州，你會發現「廣州老婆餅」有着一份獨特嘅細膩感。廣州老字號出品嘅老婆餅，最講究嗰層好似蟬翼咁薄、入口即化嘅酥皮，同埋入面煙韌清香嘅內餡。

點解值得買： 同其他地方嘅版本唔同，正宗廣州老婆餅嘅內餡通常會融入 冬瓜蓉同埋清香椰絲 。冬瓜蓉提供咗濕潤綿密嘅口感，而椰絲就帶嚟淡淡嘅熱帶清甜，甜而不膩。每一口咬落去，酥皮碎裂同軟糯內餡形成鮮明對比，層次感極之豐富。

新鲜即食 VS 禮盒裝： 喺利口福或者陶陶居，你可以買到新鮮出爐、仲帶住微溫嘅散裝老婆餅，皮最酥脆；如果係要帶返香港送禮，真空包裝嘅禮盒裝就最穩陣，可以保持風味長達兩星期以上。

送禮寓意： 老婆餅背後有個溫馨嘅「恩愛」傳說，送畀親友唔單止係送美味，亦都有一份家庭和睦、生活甜蜜嘅美好祝福。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 20 - 50 / 盒

最佳購買地點：

利口福（廣州酒家旗下）： 廣州最主流嘅選擇，質素極之穩定，分店遍布各大地鐵站。 蓮香樓 / 陶陶居： 如果你想試吓更有百年傳承味道嘅手作感，呢兩間老字號嘅總店係不二之選。 各大百貨商場及超級市場： 適合懶人一站式掃貨。



💡 編輯小建議： 食之前建議用微波爐輕輕加熱 10 秒，或者放入焗爐稍微烘熱，嗰種好似新鮮出爐嘅酥香味會即刻提升幾個層次！

廣州手信, 老婆餅

圖片來源：LouisLee3721@TripMoment

廣州手信 | 王老吉涼茶 ：源自 1828 年嘅「清熱神水」 🥤

講到廣州涼茶嘅代名詞，王老吉絕對係第一位。佢誕生於清朝道光年間（1828年），係廣州最悠久嘅中藥品牌之一。對廣州人嚟講，涼茶唔單止係嘢飲，更係一種「防病、降火」嘅生活智慧。

點解值得買： 雖然而家超市隨處可見，但作為廣州品牌，喺度買總有一份「正宗感」。佢特別適合用嚟對付「熱氣」，尤其是當你快閃廣州食完酸菜魚、烤魚或者麻辣火鍋之後，飲返罐真係即刻「透心涼」。

手信新選擇： 除咗普通罐裝，而家王老吉仲推出了好多 精美盒裝禮盒 ，包裝大方得體。如果你想送禮畀長輩，佢哋亦有出 沖劑型 或者 草本茶包 ，方便帶返屋企慢慢沖。

文化體驗： 喺廣州市中心（如北京路或上下九）有時會見到王老吉嘅實體涼茶鋪，可以買到古法現煮嘅涼茶，比起瓶裝更多咗份草本嘅甘甜。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 5 - 80 (單罐裝至大禮盒裝)

最佳購買地點： * 各大超級市場及便利店 (最方便快捷)

王老吉專賣店 / 涼茶博物館 (有更多特色包裝同周邊產品) 廣州南站 / 機場 (適合最後衝刺)



廣州手信, 王老吉涼茶

圖片來源：MrRyanTravel@TripMoment

廣州手信 | 龜苓膏： 清熱排毒、由內而外嘅「養生黑鑽石」 🍮

如果你身邊有朋友成日熬夜、容易生飛滋或者受口氣困擾，咁龜苓膏就係最貼心嘅廣州手信。呢款黑色嘅膏狀甜品，係老廣州人代代相傳嘅「救命草」，尤其係喺濕熱嘅嶺南天氣，食返一碗真係可以由頭清爽到腳。

點解值得買： 佢唔係普通嘅涼粉！正宗龜苓膏係以 龜板、土茯苓、金銀花、生地 等多種珍貴中藥材熬製而成。佢具有卓越嘅 清熱解毒、潤腸通便 功效，對改善皮膚暗瘡同口氣問題非常有幫助。雖然入口帶有一陣天然嘅微苦，但回甘悠長，絕對係健康派手信嘅代表。

風味升級： 傳統食法會加入 蜂蜜 或者 糖漿 ，將苦味轉化為清甜。而家更流行加入煉奶、椰汁或者紅豆，變成一道口感豐富嘅中式甜品。

方便攜帶： 宜家好多品牌（如海天堂、黃振龍、致中和等）都有推出常溫碗裝或者吸吸包裝，密封性好且唔使雪藏，非常方便塞入行李箱帶返香港。

🛍️ 購買資訊懶人包

參考價格： 約 RMB 15 - 50 （視乎品牌及包裝數量）

最佳購買地點：

王老吉專賣店 / 涼茶鋪： 可以買到配方最傳統嘅版本。 便利店及超級市場（如百佳、華潤萬家）： 隨處可見，方便購買單碗裝即食。 老字號品牌專櫃： 質素更有保證。



💡 編輯小建議： 由於龜苓膏偏向寒涼，建議送畀長輩時可以溫馨提示一下，女性經期期間或孕婦就要避免食用喇。

廣州手信, 王老吉龜苓膏

🛍️ 廣州手信三大攻略地：從地鐵站口到百年老街

廣州手信購買地點 | #1 超級市場：最後衝刺的「懶人包」 🛒

如果你行程緊湊，或者想在回港前最後衝刺，各大超級市場（如百佳、華潤萬家、永旺 AEON）就是最好的選擇。

優點： 匯集了琳瑯滿目的地方產品，從包裝精美的「皇上皇」臘腸、常溫碗裝的「龜苓膏」到各式口味的「王老吉」涼茶應有盡有。

特色： 貨源充足、價格透明，而且多數設有「廣東特產專區」，讓你輕鬆選購而不怕被抬價。





廣州手信購買地點 | #2 上下九步行街：感受西關風情的購物天堂 🏮

想體驗最地道的廣州氛圍，一定要去上下九步行街。這裡雲集了繁華的商店、傳統批發市場以及現代化商場。

優點： 這裡提供一站式購物體驗。你可以一邊欣賞兩旁的嶺南騎樓建築，一邊挑選地道的陳皮、海味乾貨或文創精品。

特色： 步行街內隱藏了許多數十年歷史的傳統店舖，是尋找特色廣州手信的絕佳去處。





廣州手信購買地點 | #3 傳統餅店：百年老字號的「唐餅」精華 🥮

說到廣州手信的靈魂，當然是各式經典中式禮餅。如要買到最正宗的老婆餅、雞仔餅或月餅，直接前往老字號酒家的分店準沒錯。

首選名店： * 蓮香樓： 百年蓮蓉第一家，適合買傳統餅食。

陶陶居： 馳名中外，除了飲茶，其禮餅包裝亦非常有嶺南特色。 利口福（廣州酒家旗下）： 廣州最龐大的連鎖餅店，分店遍布地鐵站口，購買最為便利。



💡 Trip.com 貼心小提醒：高鐵站也有好物！

如果你是乘搭高鐵回港，廣州南站內也設有「利口福」和「皇上皇」的旗艦櫃位。雖然價格可能比市區超市略高一點點，但勝在可以即買即上車，省去提著重物逛街的麻煩！

廣州手信, 上下九步行街

廣州酒店推介

呢間酒店最無敵嘅就係地理位置。佢正正就喺廣州東站側邊，行路過去只需 5 分鐘。如果你係由香港搭高鐵（前稱城際直通車）落車，呢間就係你嘅「懶人天花板」。

優點： 雖然酒店有啲年資，但係五星級老字號，服務好穩陣，房夠大。最正係落樓就有地鐵 1 號線同 3 號線，去邊都快。

附近玩樂： 對面就係東站東方寶泰購物廣場，入面有勁多餐廳（如：陶陶居、利口福分店都有），買完手信直接拎返酒店房放低，再出發去玩都得。

適合邊類人： 追求交通極速方便、帶住老人家或者小朋友唔想行咁多路嘅朋友。

廣州建國酒店

呢間酒店位於天河路嘅繁華地段，雖然名入面寫住「正佳廣場店」，其實係喺天河體育中心嘅北側。呢區係廣州最旺嘅商圈，生活機能 100 分。

優點： 性價比非常高！風格偏向傳統歐式典雅，房內裝修大方。比起建國酒店，佢更接近天河路嘅核心商場區。

附近玩樂： 行路就到正佳廣場、天河城、時尚天河。正佳入面有極地海洋世界，帶小朋友去玩就最正。附近仲有無數咁多間網紅熱點、喜茶同埋酸菜魚名店。

適合邊類人： 專門上廣州行街食飯、對住宿品質有要求但又想慳返啲預算嘅朋友。

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

如果你係同屋企人一齊去，或者鍾意住到好似喺「家」一樣，呢間酒店式公寓係我最推介嘅！佢位於體育東路，就喺正佳廣場同太古匯中間。

優點： 房入面有齊 全能廚房、洗衣機同乾衣機 ！喺廣州食得太油膩，返房煮個簡易麵或者洗吓啲衫都好方便。房型通常好大，景觀仲可以望到天河 CBD 嘅摩天大樓景。

附近玩樂： 步行 5-8 分鐘就到正佳廣場。如果你鍾意高檔品牌，行去太古匯、萬菱匯都係幾步路。

適合邊類人： 家庭遊、住得比較耐（3日2夜或以上），或者鍾意大空間、想有高品質生活感嘅朋友。

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）

廣州手信常見問題

Q：邊度買廣州手信最方便？

A： 想一次過睇晒最熱門嘅手信，上下九步行街、北京路商圈、廣州塔紀念品店，仲有廣州酒家、蓮香樓呢啲老字號都係大家掃貨嘅勝地。另外，如果你最後一刻先記得買，廣州白雲機場嘅免稅店同便利店都有得賣㗎。

Q：廣州手信嘅賞味期長唔長？

A： 唔同種類嘅嘢食保存期都唔一樣：

點心類 （好似老婆餅、雞仔餅）：通常可以放 7 至 30 日 。

臘味類 ：放落雪櫃嘅話，大約可以保存 1 到 2 個月 。

罐裝嘢食（好似涼茶、龜苓膏）：一般可以擺 6 個月或以上。 大家買嗰陣記得睇清楚包裝上嘅生產日期同保存方法呀！





Q：廣州手信可以喺邊度一次過買齊晒？

A： 如果唔想周圍騰，去大型嘅利口福（廣州酒家旗下）專門店或者各大超級市場（例如華潤萬家、百佳）嘅「特產專區」就最正，入面由餅食、臘味到涼茶沖劑都一應俱全，一次過買齊晒就最慳時間！

💡 溫馨小提示： 如果你係搭高鐵返香港，廣州南站入面都有好多老字號專櫃，臨上車前最後衝刺都完全冇問題！





