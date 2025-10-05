帶閃婚妻登婚綜！趙磊遭轟：踐踏粉絲真心

▲26歲趙磊（左）在9月帶閃婚妻Qko（右）登婚綜，今（5）日官方公開片段，他直言：「生活握自己手裡」，竟遭轟：「踐踏粉絲真心」。（圖／微博@天聲一對）

[NOWnews今日新聞] 中國偶像趙磊是男團X玖少年團，之後又透過選秀節目《創造營2019》以限定團RISE二度出道。但才26歲的他在今年情人節宣布與網紅女友Qko（燕欽）結婚，火速引發熱議，不少粉絲覺得遭到背叛，直批「踐踏粉絲真心」，許多人也不看好這段婚姻。而9月，趙磊攜妻子參與婚綜《天聲一對》，首度回應婚姻這件事，官方微博也在今（5）日公開片段，他一句「生活握自己手裡」，再度引來兩極評論。

趙磊坦承官宣結婚壓力大：生活要握在自己手裡

《天聲一對》在今日公開趙磊夫妻檔的片段，趙磊也首度透露官宣結婚的心情，先是笑說「心情很複雜」後，坦言擔心會有許多不好的聲音，「但我們覺得要一起有勇氣去面對未來可能發生的一切，有好的聲音，也會有不好的聲音，但是我們自己的生活還是緊緊地要握在自己手裡」。

趙磊也表示可以理解粉絲的不接受，「因為大家喜歡了我很多年，可能我當下的狀態不一定是他們完全能夠接受的」，並表示希望大家可以看到他們承擔了相應的責任，並希望這個責任可以讓他們生活變更好。

▲趙磊（左）與妻子Qko（右）閃婚後，受到許多批評。（圖／微博@你這該死的自信）

趙磊提結婚引熱議 遭批：踐踏粉絲真心

而片段曝光後，火速引來兩極評論，不少人認為趙磊婚後變成熟，紛紛為他們送上祝福，另一派則不滿批評「參加選秀那時候，怎麼不跟粉絲說自己的生活握在自己手裡」、「對踐踏粉絲真心的人沒有好話說」、「無人在乎，他好像很把自己當回事」等。

除此之外，還有人指出趙磊妻子Qko是男方私生飯，直批：「把自己的10年粉絲的站姐攔在門外，娶了私生飯當老婆，不怕以後不知道自己咋那個啥的吧」，但也有傳聞指出兩人已交往長達10年，才會被誤以為是私生飯，但夫妻倆都未證實過任何說法。

