帶阿姐看世界 ｜汪明荃78歲正日生日 周嘉洛阮浩棕捧上「太陽花蛋糕」突襲
「無綫鎮台之寶」汪明荃（Liza）今日78歲正日生日！為配合拍攝，Liza姐今日著靚靚、戴上藍色花花耳環現身電視城，為無綫全新綜藝節目《帶阿姐看世界》進行拍攝。為了幫阿姐慶祝，劇組找來之前陪阿姐看世界的周嘉洛和阮浩棕（Nic），捧著阿姐最愛的「太陽花蛋糕」突襲錄影廠、為阿姐送上驚喜，二人還應阿姐要求，一人一個「肉嘴」，兼全場為阿姐唱生日歌，場面溫馨又熱鬧。至於因工作關係不在香港的周奕瑋，則透過視頻「隔空」祝阿姐生日快樂，相當有心！
阿姐事後受訪時，笑言拍畢《帶阿姐看世界》後經常掛住嘉洛仔及阿Nic，故今日見到二人十分開心。三人受訪期間互笠高帽，阿姐感激二人在行程中對自己照顧有加，而出名口花花的嘉洛仔則回敬：「阿姐先係照顧我哋嗰個呀！」嘉洛仔又講笑謂，自從與阿姐看過世界後，為人變得更有內涵：「大家知我出名冇內涵，但認識咗阿姐之後，就明白到原來有涵養嘅人係咁樣，所以我之後都有睇多啲書。」至於阿Nic則大讚阿姐專業又捱得：「因為我哋喺摩洛哥拍攝時，撞正歐洲熱浪，最熱有44度。我記得阿姐完咗個Trip，落機第二日仲可以完成一個大型Live Show，真係好犀利。」阿姐聞言接著說：「係呀，我最記得我哋喺沙漠執啲沙摸上手係滾嘅，可以煮熟蛋咁滯。」
汪明荃生日傳統是食長壽麵
談到生日願望，阿姐簡單表示「身體健康」，問到家英哥有何表示，阿姐幽默謂：「佢好大表示呀，今晚我哋嗰餐飯係佢安排架！」並透露自己每年的生日習俗，是吃家裏姐姐準備的長壽麵及自家製蛋糕仔！
