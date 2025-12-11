關注

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思

Yahoo 娛樂圈

帶阿姐看世界 ｜羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間

今晚（11日）及明晚（12日）的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。

今明兩集最特別的，是阿姐與家英哥拜會了一名從香港嫁去當地十幾年的「不丹人妻」Lamlam；Lamlam除親自烹調國菜「辣椒煮芝士」招呼二人，還大談不丹特別的婚姻制度及生活態度。Lamlam透露與丈夫Nima認識了三個星期便結婚，雖然當地人結婚不一定需要儀式，但由於Lamlam並非不丹人，故她要成為「不丹新娘」必須先通過三次結婚試，方能獲取結婚證書。

廣告

雖然阿姐與家英哥的婚照早前已率先曝光，但其實二人影婚照時還有很多趣事尚未公開，這些全可在今明兩晚節目中收看到。其中一件趣事，是由於不丹結婚服飾配件較多，家英哥在執拾時竟意外地摑了阿姐一巴，無故被襲擊的阿姐即時「投訴」：「你唔使一巴摑過嚟吖？」家英哥為了補鑊，馬上嘟嘴「呼呼呼」呵番阿姐，場面搞笑又溫馨。

家英哥的鬼馬性格絕對充斥整個節目！話說二人其中一站是到當地的卡拉ok酒吧體驗，為了給阿姐送驚喜，家英哥於阿姐點唱《華麗轉身》時「借尿遁」，並極速變裝「唐僧」突襲獻唱個人首本名曲《Only You》，到底阿姐會點反應？可以透露的是，阿姐提及家英哥突龔送驚喜時，說了一句可圈可點的話：「佢話佢去洗手間一陣，但佢去咗一陣都未返，見慣不怪啦，因為佢成日都係咁架啦…」

羅家英笑阿姐「冇佢修」？！

未知是否為了回饋家英哥，阿姐在節目中有主動親手餵老公食蛋糕，大呼「甜到漏」的家英哥事後要求「餵番阿姐」，可惜卻慘遭阿姐「派檸檬」、被狠狠Ignore，家英哥只好打圓場謂：「佢冇我修咯，鬧又唔係、嬲又唔係、笑又唔係，唯有唔做表情咯。」最搞笑是，當家英哥「揦番拃沙」時，阿姐繼續食蛋糕零搭嘴，而家英哥在第一集不丹之旅亦笑言早已習慣與阿姐如此相處：「我講嘢哩，佢隻眼會好似唔係聽緊我講嘢咁。就等於對牛彈琴，講咗等如冇講。」

除了搞笑，這兩集還有感性位。阿姐和家英哥體驗了當地別具宗教色彩的「壇城沙畫」，壇城沙畫的的核心意義—「無常」，特色是每位作畫者完成作品後、必須將其摧毁，用以提醒人們「世間萬物皆是短暫」，不應執著於任何事件。對此，曾四度患癌的家英哥煞是感觸，並透過自身經歷勉勵觀眾：「人生就好似沙咁，因緣而聚，就係咁簡單，我用呢個方式開解自己。」

羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
宏福苑五級大火

其他人也在看

馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶

馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶

馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。

Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院初步情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院初步情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈一名年約 30 歲的女子在商場廁所內分娩產子。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業

何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業

現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。

Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。

Japhub日本集合 ・ 4 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可

東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 7 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。

姊妹淘 ・ 1 天前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂

大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂

【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。

Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

姊妹淘 ・ 1 天前
港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。

on.cc 東網 ・ 6 小時前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！

YAHOO著數 ・ 7 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。

28Hse.com ・ 5 小時前
最溫柔的大S！陌生網友求助學費「她二話不說就匯款」　12年暖心拒收回報

最溫柔的大S！陌生網友求助學費「她二話不說就匯款」　12年暖心拒收回報

一份塵封12年的轉帳紀錄，意外揭開大S（徐熙媛）生前鮮為人知的溫暖行動。2013年她默默資助一名陝西大學生2萬元學費，直到今年受助者發文致謝，這段善意才首度被外界看見。

姊妹淘 ・ 1 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

新聞女王² ｜ 黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

進入結局周的《新聞女王²》，昨晚（10日）劇情繼續高潮迭起。劇情講述Kingston（黃宗澤）趁方太（龔慈恩飾）病、攞方太命，發動董事局暫停方太主席職位；

Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！

宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！

咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...

styletc ・ 1 小時前