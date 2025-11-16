關注

帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願

更新時間

汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照！根據阿姐及節目官方發布的照片，穿上不丹傳統民族服的阿姐與家英哥，雖然相愛足足36年（拍拖20年），但二人依然恍如初戀甜蜜，阿姐在埋位前為老公細心整理衣衫、家英哥在埋位後，情不自禁親了阿姐一吓額頭，加上二人不時甜蜜對望及幸福甜笑，一切感覺盡在不言中。

原來阿姐與家英哥自2009年結婚後一直沒有拍過婚紗照，家英哥對這件事一直耿耿於懷，多年來也有想過飛其他地方拍攝，想不到最後在《帶阿姐看世界》中夢想成真，家英哥笑言一切全是貼心節目監製炮製給二人的驚喜，家英哥難掩開心謂：「影結婚相我覺得都係要趁我哋仲後生、靚靚哋嘅時候影番張紀念吓嘅。（說畢自己也忍不住笑）嗰時有諗過不如去韓國影婚紗啦、西式啲啦，我有係咁諗過吓嘅，估唔到嚟到不丹突然間…可能我同製作組約略講過吓，咁佢就暗中安排咗。」

家英哥受訪期間突然要阿姐呵番勁Sweet

阿姐補充謂：「因為我哋嗰時喺美國結婚，冇著到傳統婚紗/裙褂，佢（指家英哥）就成日話我哋幾時影番輯結婚相。但（今次）我都未同佢講實嘅，因為我要嚟到呢度先知啱唔啱，最後估唔到我哋會著上不丹嘅傳統服裝，仲要有大師祝福，又有好多村民同我哋跳舞慶祝，都幾難忘，佢哋煮啲嘢都好好食架。」家英哥聽畢在旁開心補充：「有大師加持我哋嘅婚姻，等我哋白首和諧。跟住佢哋召集咗七、八個村婦女代表，佢哋著到好靚嘅歡迎我哋，唱歌畀我哋聽，又邀請我哋一齊跳土風舞，好簡單嘅舞嚟嘅。」訪問尾聲，家英哥突然開心又感慨地表示：「我就還咗個心願嚟喇係咪呀？」說畢還突然向阿姐撒嬌要求「握手仔」；阿姐雖然怕醜唔知點反應好，但亦算是第一時間伸手回應老公，並「係係係」與家英哥不斷係咁握手，相當搞笑。

