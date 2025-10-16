「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
帶領紐西蘭渡過經濟危機 前總理波格辭世享壽90歲
（法新社威靈頓16日電） 1990年代主導重大經濟改革、以誠信著稱的前紐西蘭總理波格（Jim Bolger）昨天逝世，享壽90歲。家屬今天聲明指出，波格是在妻子、9名子女與18名孫子女的陪伴下安詳離世。
波格去年因腎衰竭接受治療，病情持續至今。這位前國家黨（National Party）領導人於1990年至1997年出任總理。
現任紐西蘭總理暨國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）表示，波格「以誠信與使命感為國家效力」。
盧克森說：「波格是紐西蘭政治史上的巨人，一位有信念的領袖、一位具深遠影響力的改革者，也是人民的公僕，他的遺產深刻且持久地塑造了這個國家。」
波格1972年首度當選國會議員。就任總理時，他面臨嚴重的經濟危機，任內推動多項改革以應對兩位數通膨、龐大財政赤字與高築債務。
紐西蘭外交部長暨紐西蘭第一黨（New Zealand First）黨魁皮特斯（Winston Peters）在1996年曾與波格組成聯合政府。
皮特斯表示：「波格先生是一位為國服務的驕傲紐西蘭人，在政治劇烈轉型的艱難時期領導國家…身為波格聯合政府夥伴，我可以證明他是位信守承諾的人。他言出必行，我們的聯合政府以誠信、專注與忠誠運作。」
波格與時任財政部長李察遜（Ruth Richardson）不僅推動經濟轉型，也因促成第一起「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）和解案而載入史冊。
「懷唐伊條約」是於1840年英國王室與毛利族簽署的協議，毛利族部落可就歷史違約提出賠償要求。
波格政府於1991至1995年間與懷卡托台努伊（Waikato Tainui）部族談判，最終達成1.7億紐元（約9700萬美元）的和解協議，並由王室正式道歉。
波格任內於1995年邀請南非總統曼德拉（Nelson Mandela）訪問威靈頓（Wellington），並與英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會晤。
反對黨工黨（Labour Party）領袖希金斯（Chris Hipkins）也讚揚波格是「紐西蘭政壇的巨人」。
希金斯說：「波格執政期間，國家經歷了巨大的經濟與社會變革。他對公共服務有著持久的承諾，他的遺產將被長久銘記，並持續影響我們國家的世世代代。」（編譯：徐睿承）
其他人也在看
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 1 天前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
1%含中國稀土，都可能被管制。我是說，這範圍和規模大到了無法想象，也根本無法實施。貝森特：補充一點，我們目前正處於90天的關稅休戰期。是不是有可能拉長一些來換取推遲呢？也許吧。但是你們知道的，所有這一切都將在未來幾周、在領導人於韓國會晤前來談判。(新增更多問答內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底
中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮑威爾暗示再次降息 因招聘疲軟加劇失業率上升風險
Federal Reserve Chair Jerome Powell.Bloomberg ・ 1 天前
英國官員稱中國十餘年來持續入侵英國的機密電腦系統
【彭博】— 據英國兩位前高級安全官員和其他知情政府官員透露，中國國家行為者在過去十多年裡系統性且成功地入侵了英國政府的機密計算機系統。Bloomberg ・ 3 小時前
大疆遭美國列入「中國軍工企業」清單 提上訴
據《環球網》報導，中國大疆周二（14 日）在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴宣布取消︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
敘利亞總統訪莫斯科 傳將請求俄羅斯移交阿塞德
（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯總統蒲亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。蒲亭（Vladimir Putin）向夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示：「數十年來，我們兩國之間建立了特別的關係。」法新社 ・ 11 小時前
西班牙拒增加北約國防開支 特朗普威脅加徵關稅
美國總統特朗普威脅對西班牙實施包括關稅在內的貿易制裁，因西班牙是唯一一個沒有將國防開支提高至5%的北約國家，特朗普對此表示相當不滿。 此前，特朗普一再要求北約成員國增加國防支出，並在西班牙拒絕增加國防開支後建議將西班牙踢出北約。西班牙外長Jose Manuel Albares表示，西班牙是北約的可靠成員，目前在北約部署3,000名士兵，強調西班牙對跨大西洋安全的承諾及貢獻是毫無疑問。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
澳智庫：澳洲必須以非常規政策嚇阻中俄威脅
（法新社雪梨15日電） 澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）今天表示，澳洲必須汲取過去游擊叛亂事件的經驗，採取「非常規嚇阻」政策因應中國和俄羅斯等國的威脅。無黨派的澳洲戰略政策研究所資金來自澳洲國防部和美國國務院。法新社 ・ 22 小時前
瑞典外交大臣明起訪華兩天
中國外交部昨宣布，瑞典外交大臣斯蒂納加德應外長王毅邀請，將於周四(16日)及周五(17日)對中國進行正式訪問。 外交部發言人林劍在例行記者會表示，瑞典是第一個與新中國建交的西方國家，強調中方願意與瑞方一道，以今次訪問為契機，落實兩國元首重要共識，在相互尊重、平等互利的基礎上加強溝通、增進互信、深化合作，確保雙邊關係行穩致遠。(ST)infocast ・ 1 天前
挺川普派兵！舊金山首善「叛變」惹眾怒 砸150億美元滅火
Salesforce 創辦人兼執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在接受《紐約時報》採訪時，公開表態支持川普總統向舊金山派遣軍隊以遏制犯罪，此番言論震驚了業界和政界，特別是與加州民主黨執政者公開唱反調。 作為一位長期在公眾面前傾向自由派、曾為歐巴馬和希拉蕊募款的科技領袖，鉅亨網 ・ 1 天前
美壓力奏效？荷蘭接管中國控股晶片商 Nexperia執行長遭撤換
荷蘭政府上月宣布接管中國控股晶片製造商安世半導體 (Nexperia)，該公司前身為荷蘭恩智浦半導體(NXPI-US) 旗下標準元件部門。根據荷蘭法院周二 (14 日) 公開的文件，這項罕見舉措是在美方強烈施壓下進行。美國曾警告，鉅亨網 ・ 1 天前
自民黨與日本維新會達合作共識 有望組成新執政聯盟 高市早苗當選首相機會增｜Yahoo
日本自民黨總裁高市早苗昨日（15 日）跟日本維新會代表，大阪府知事吉村洋文會談。高市早苗在會後表示，兩黨在基本政策達成一致共識，自民黨已經表達期望跟維新會組成聯合政府。至於吉村洋文就表示，如果稍後的兩黨政策協議順利達成，維新會將會在下周二（21 日）舉行的首相指名選舉當中，推舉高市早苗出任首相。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
以色列擬重啟拉法關卡 允600輛卡車援資進入加薩
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列公共廣播公司（KAN）報導，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，以利人道援助物資從埃及進入這塊巴勒斯坦土地。根據以色列公共廣播公司說法，重啟拉法關卡好讓援助物資通過的決定，也是在以色列被告知哈瑪斯打算於明天歸還另外4具遺體後所做出，但此舉尚未獲得哈瑪斯證實。法新社 ・ 19 小時前
與特朗普共度24小時：近距離觀察橫掃中東的外交旋風
Reuters 美國總統特朗普（Donald Trump，川普）為期一天的中東之行正值加沙協議敲定之際：該協議的生效，堪稱兩年災難性戰爭後最關鍵的時刻之一。 特朗普一如既往地以鮮明的風格描繪局勢，他形容這是三千年來最大的轉捩點。在週二凌晨返程的飛機上，他在回顧這一天時表示，「說得委婉一點，這是歷史性的一天」。他早前甚至暗示，在他的領導下，這個長期飽受暴力蹂躪的地區已經實現了「永久和平」。 身為白宮記者團的一員，我們搭乘的是「空軍一號」，也正因如此，我才發現自己身處這場美國外交旋風的中心。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
搶人才計劃｜為產子申請來港？孫玉菡稱未有發現 議員問會否要求簽確認文件｜Yahoo
現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。有立法會議員關注，是否有申請人「以來港發展為名，產子為實」，政府有否機制防止，包括會否要求在「生仔」前簽文件確認留港發展。勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，入境處設有嚴謹有效的機制，嚴格審批每宗申請，據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
升級反毒戰略 川普考慮對委內瑞拉販毒集團發動陸地打擊
（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天表示，在對涉嫌運毒船隻發動一連串致命海上攻擊後，他正在考慮對委內瑞拉陸上販毒集團進行打擊行動。川普14日表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。法新社 ・ 1 小時前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 16 小時前