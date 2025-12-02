精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
帶「細蚊仔」搭高鐵必睇！香港高鐵小童票半價飛攻略 慳錢又方便
自香港高鐵開通以來，呢條現代化嘅鐵路動脈徹底革新咗內地同香港之間嘅交通方式，令跨境之旅變得前所未有咁便捷同高效！對於計劃攜家帶眷、特別係帶住家中「細蚊仔」出遊嘅家庭嚟講，點樣精明地購買高鐵小童票，享受佢嘅優惠政策，無疑係規劃一趟完美旅程嘅關鍵！
Trip.com 深知您嘅需求！ 我哋將喺呢篇詳盡嘅攻略中，為您一一解讀香港高鐵小童票嘅各類規定、票價詳情、多元嘅購買途徑，以及所有您需要注意嘅事項。我哋嘅目標係幫助您同孩子開啟一段既經濟實惠又省心愉快嘅香港高鐵之旅！
🔥SIM卡：全國 5G 流量不限速！浦東 T2 自取！
🔥日包/流量包可選！大陸 eSIM 低至 HK$6 ！
暑期北上激賞！酒店 6 折起！🔥
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
對話故宮 重回明清 故宮博物院 💖
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！
喺你深入了解高鐵小童票詳情之前，先為你帶嚟一個不容錯過嘅獨家好康！
如果你係首次使用 Trip.com 平台訂購內地火車票或高鐵票嘅新用戶，恭喜你！ 你將立即享有額外 3% 嘅專屬折扣優惠！
呢個絕對係為你家庭高鐵之旅節省開支嘅絕佳機會，等你嘅旅程更添實惠！訂票即刻有得慳！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com不僅如此，Trip.com 更為廣大旅客準備了獨家優惠券組合，助您輕鬆解鎖更多旅行「着數」！特別是針對高鐵出行，我們推出了超值的「高鐵快閃券包」：您只需支付 HK$29.9，即可立即獲得價值 HK$65 的優惠券，讓您的每一次高鐵購票都能享受到實實在在的折扣。聰明省錢，從 Trip.com 的高鐵優惠開始！訂票即慳！🚄💸
👶 高鐵小童票適用年齡？免費定買票？
究竟您嘅孩子係咪符合購買香港高鐵小童票嘅資格呢？家長們喺購票前務必仔細核對：
🎫 小童票購買資格 (年滿 6 至 14 歲)
年齡區間： 小童票適用於乘車當日年滿 6 週歲但未滿 14 週歲嘅兒童。
🆓 免費乘車條件 (睇身高或年齡)
每位年滿 18 週歲嘅成年旅客，都可以免費攜帶一名符合以下條件嘅小童乘車：
身高不足 1.2 米；
或年齡喺 6 週歲以下。
前提： 該小童不單獨佔用座位。
⚠️ 超出人數或需佔座點算？
如果呢位免費乘車嘅小童需要有獨立嘅座位；
或者您攜帶嘅 6 歲以下小童人數超過一名；
咁樣，超出嘅人數同需要座位嘅孩子，就必須購買相應嘅高鐵小童票啦！
精準把握呢啲規定，可以幫您避免不必要嘅麻煩，確保旅途順暢。
💰 高鐵小童票價格詳情 (半價優惠 x 憑證要齊！)
高鐵小童票嘅價格係點樣計算嘅呢？我哋為您整理好咗：
1. 👶 適用年齡與票價
不滿 6 歲：
通常可以享受免費（無座票）。
需由年滿 18 歲成人攜帶，且小童不佔用座位。
6 歲至 14 歲：
票價按照成人票價嘅 50%（半價） 來計算。
最終價格會根據您選擇嘅艙等座位（例如二等座、一等座等）嚟決定。
2. 💸 票價舉例 (人民幣參考)
以下係由香港西九龍站出發嘅部分小童票價格，作為參考：
去福田站：
二等座小童票約 34 元
一等座小童票約 54.5 元
去深圳北站：
二等座小童票約 37.5 元
一等座小童票約 60 元
* 請留意： 票價會以實際價格為準，恕不另行通知。
3. 📄 購票與驗票重要憑證
無論係線上購票定係線下取票，都必須使用小童本人嘅有效身份證明文件！
例如身份證、戶口簿或護照等，呢個係購票同驗票嘅必要環節，切勿遺漏。
🎟️ 高鐵小童票購票方式
購買香港高鐵小童票嘅方式多種多樣，等您無論身處何處都能輕鬆搞掂！
1. 🌐 線上購票 (最便捷之選)
最便捷嘅方式莫過於線上預訂，您可以透過以下渠道提前鎖定車票：
官方平台： 中國鐵路 12306 官方網站 或功能強大嘅 12306 手機 App。
第三方平台： 我哋嘅 Trip.com 平台。
優勢： 呢啲線上渠道介面友好，支付快捷，最重要係可以提前預訂，喺節假日或旺季有效避免「一票難求」，確保家庭行程萬無一失。
2. 🚶 窗口購票 (傳統安心之選)
如果您偏愛傳統嘅購票方式，或者唔習慣線上操作，可以選擇線下購買：
購票地點： 直接前往香港西九龍站嘅售票窗口，或內地各大高鐵站嘅部分人工售票窗口。
注意事項： 請務必攜帶小童本人嘅有效身份證明文件正本（如身份證、戶口簿、護照等），以便工作人員核實身份並完成購票手續。
3. 🤖 自助售票機購票 (高效靈活之選)
操作地點： 部分高鐵車站設有現代化嘅自助售票機。
操作方式： 按照屏幕上嘅提示步驟，即可輕鬆購買高鐵小童票。
支付方式： 自助機通常支援多種支付方式，包括現金、主流信用卡（如 Visa、MasterCard）以及銀聯卡等，省卻排隊等候嘅時間。
📱 透過 Trip.com 購買高鐵小童票流程
作為您信賴嘅旅行夥伴，Trip.com 致力於提供最便捷嘅高鐵訂票服務。以下係透過 Trip.com 購買高鐵小童票嘅具體步驟：
登入 Trip.com 帳戶。
喺首頁選擇「火車票」或「高鐵票」。
輸入出發地、目的地同日期，點擊「搜尋」。
4. 瀏覽可選車次，選擇合適嘅班次。
5. 填寫乘客信息，包括姓名、證件號碼等（請確保為小童本人資料）。
6. 選擇座位等級，例如一等座或二等座。
7. 確認訂單信息，完成支付（支付方式包括：信用卡、支付寶、微信支付等）。
更多香港高鐵攻略
【香港高鐵攻略】選擇最佳的高鐵座位！高鐵一等座、二等座、特等座及商務座區別
高鐵路線圖 | 熱門高鐵線路、廣深港高鐵路線圖，最新高鐵訂票資訊！
即睇香港高鐵時間表，計劃你的鐵道旅行！高鐵預售及高鐵訂票優惠第一手資訊！
【香港高鐵退票】 香港高鐵車票退票、改票、購票全攻略 詳細介紹各平台政策及步驟
高鐵攻略 | 一文就夠！睇明高鐵路線、高鐵站點、高鐵車票、高鐵時刻表、高鐵訂票所有資訊！
西九龍高鐵站指引 ，高鐵路線、車站設施、前往西九龍站公共交通
👨👩👧👦 高鐵小童票 Q&A：帶小朋友北上必讀！
Q1：高鐵小童票嘅適用年齡範圍係點樣計？幾多歲要買成人票？
A： 高鐵小童票而家係主要以年齡嚟劃分，計法如下：
免票 (免費乘車)： 未滿 6 歲嘅小朋友。
小童票： 年滿 6 歲但未滿 14 歲嘅小朋友。
成人票： 年滿 14 歲或以上嘅旅客，就要買成人票。
📌 溫馨提示： 年齡會以乘車當日計算。以前有睇身高嘅規定，但而家主要係以年齡作標準。
Q2：我個仔未夠 6 歲，係咪就唔使買飛？有冇咩限制？
A： 係！未滿 6 歲嘅小朋友可以享有免票資格，但有以下規定：
一位成人限帶一位免票小童： 每位年滿 18 歲嘅成人旅客，只可以免費攜帶一名未滿 6 歲且不佔座位嘅小朋友乘車。
佔位就要買飛： 即使未夠 6 歲，如果小朋友需要單獨佔用座位，或者你帶多過一名未夠 6 歲嘅小朋友，超額嗰位小朋友都必須購買小童票。
必須申報： 雖然唔使買票，但為咗安全起見，隨行成人必須喺購票時或上車前，向鐵路部門申報同行免票小童嘅身份資料！
Q3：小童票嘅票價係點樣計㗎？平幾多？
A： 高鐵小童票嘅票價係成人票價嘅半價！
折扣： 小童票會根據對應嘅艙等座位（例如：二等座、一等座），按公布票價嘅 50%（即半價）計算。
實名制： 買小童票同取票嘅時候，必須使用小童本人嘅有效身份證明文件進行實名登記。
Q4：我喺 Trip.com 買高鐵小童票，需要準備小朋友嘅邊啲證件？
A： 購買高鐵車票（包括小童票）都係實名制，您需要準備：
香港居民： 小朋友嘅回鄉證（港澳居民來往內地通行證）。
其他旅客： 小朋友嘅有效身份證明文件，例如護照、台灣居民來往大陸通行證等。
💡 小貼士： 喺 Trip.com App 訂飛時，可以直接用小朋友嘅證件資料添加佢哋做「乘車人」，系統就會自動計返小童票價錢。乘車當日亦要帶齊證件以備查驗。
其他人也在看
文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、傳統黑巧克力樹頭蛋糕
位於中環的文華東方酒店推出限定優惠，突發在KKday上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！更有聖誕限定食物，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署？（唐牛）
我沒有水晶球，唔識預測今次金價能否破頂，但相信如果真的破頂，好大機會在議息結果前發生，皆因炒憧憬的力量永遠最強勁。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
十大屋苑九個樓價上升 黃埔花園 美孚新邨 價量齊升
住宅樓價持續回升，傳統二手市場的十大藍籌屋苑造價連月反彈。根據中原地產統計，今年11月十大屋苑中有9個錄得樓價按月上升，其中3個屋苑升幅更超過半成，而紅磡黃埔花園的樓價更是急彈9.2%，升幅冠絕十大屋苑。數據顯示，十大屋苑在過去周末（11月29日至30日）共錄得8宗成交，按周增加1宗或14.3%。然而，整個11月的總交易量則錄得191宗，較10月回落27宗或12.4%，結束連續兩個月的升勢。28Hse.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？28Hse.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
領展支援大埔火災受影響商戶 最多寬減12個月租金
領展(0823.HK)管理人領展資產管理宣布一系列支援措施，協助受大埔宏福苑火災影響的商戶渡過災後艱難時期，包括計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。AASTOCKS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
柏景峰｜呎價唔使1.5萬元 平過深水炸彈價有咩原因
柏景峰雖然是鐵路項目，但並非建於鐵路站上蓋，而是建於通風樓上蓋。項目由信置、資本策略及港鐵合作發展，承建商為金門建築，提供748伙，涵蓋開放式至三房間隔，關鍵日期為2027年6月，樓花期約1年半。28Hse.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
林夏薇丈夫莫贊生「無限期破產」
TVB前「視后」林夏薇的丈夫莫贊生，今年4月因未向兩間貸款公司償還約1.35億元，被高等法院頒令破產，破產受託人現以書面形式申請「破產不開始令」，破產管理署不反對。信報財經新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
長者津貼2025｜一文睇清長者津貼類別 長生津／生果金／綜援可否同時領取？最新詳情及申請資格
在香港生活，日常用品每樣東西都需要錢。政府一直為合資格長者提供不同的公共福利金計劃津貼，減輕日常生活的經濟壓力，最普遍的有高齡津貼及長者生活津貼。如想為身邊長者申請合適津貼，即睇最新詳情及申請資格。YAHOO著數 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宏福苑火災｜李家超：成立由法官主持的獨立委員會
行政長官李家超表示，將就宏福苑火災成立由法官主持的獨立委員會，審視起火，迅速蔓延原因及相關問題。 他表示多個環節失誤問題，要系統性改革，包括第一樓宇維修工程施工安全、日常維護，第二有否相連利益、合謀串聯，第三用料清單是否全面，檢測是否有效，第四角色的承擔，包括政府及專業人員，第五招標問題，第六大廈消防系統運作的監督，第七大火的相關責任，第八法律懲罰的足夠性。Fortune Insight ・ 2 小時前 ・ 發起對話
經絡曹德明：宏福苑火險會賠償 料業主毋須再供款
大埔宏福苑五級大火，部分受影響業主仍有按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在電台節目表示，申請按揭時銀行要求業主買火險，保險公司應會向銀行賠償。若以銀行角度而言，已經償還剩餘的按揭貸款，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款。AASTOCKS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
年末遊韓注意！首爾地鐵擬全面罷工，1至8號線恐全面停駛
如計劃12月前往韓國自由行，可能要重新檢視行程安排。首爾交通公社旗下三大工會相繼宣布，若市政府未正面回應訴求，將於12月12日發動全面罷工，屆時首爾地鐵1至8號線恐全面停駛，對首都圈交通造成嚴重衝擊。這場可能成為史上最大規模的地鐵罷工，勢必對年末旅遊旺季帶來影響。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
銀杏館進軍火鍋界！灣仔店最平$68起野菜無限任食日式火鍋 指定日子設駐場歌手表演
一向以長者就業、高質素食聞名的社企餐廳「銀杏館」，終於殺入火鍋界！位於譚臣道23號的灣仔分店，早前正式推出晚市日式火鍋，最平$68就可以品嚐「野菜無限火鍋」，任食指定新鮮野菜，更設有多款豬牛海鮮套餐，餐廳逢星期四及六晚上有歌手駐場表演，客人可以聽現場演出同時打邊爐，性價比極高！Yahoo Food ・ 4 小時前 ・ 發起對話
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
adidas指定貨品限時降價低至25折、屈臣氏網店買滿$538送檸檬茶+營養粉+牙膏｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
MAMA 2025｜GD權志龍疑不滿音響設備 留「倒讚」表情符號宣洩不滿
韓國音樂盛典《MAMA》日前於啟德順利舉行，一直被傳因大埔火災缺席的周潤發於頒獎禮第二日亦有現身，為奪得「Artist Of The Year」的韓流代表人物之一的G Dragon權志龍頒獎。當日，G Dragon亦有擔任表演嘉賓，為觀眾帶來壓軸表演，不過疑似因場地音響設備問題令G Dragon非常不滿，事後更到《MAMA》官方社交平台宣洩不滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前 ・ 發起對話