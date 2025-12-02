帶「細蚊仔」搭高鐵必睇！香港高鐵小童票半價飛攻略 慳錢又方便

焦點

自香港高鐵開通以來，呢條現代化嘅鐵路動脈徹底革新咗內地同香港之間嘅交通方式，令跨境之旅變得前所未有咁便捷同高效！對於計劃攜家帶眷、特別係帶住家中「細蚊仔」出遊嘅家庭嚟講，點樣精明地購買高鐵小童票，享受佢嘅優惠政策，無疑係規劃一趟完美旅程嘅關鍵

Trip.com 深知您嘅需求！ 我哋將喺呢篇詳盡嘅攻略中，為您一一解讀香港高鐵小童票嘅各類規定、票價詳情、多元嘅購買途徑，以及所有您需要注意嘅事項。我哋嘅目標係幫助您同孩子開啟一段既經濟實惠又省心愉快嘅香港高鐵之旅！

Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！

喺你深入了解高鐵小童票詳情之前，先為你帶嚟一個不容錯過嘅獨家好康

如果你係首次使用 Trip.com 平台訂購內地火車票或高鐵票嘅新用戶恭喜你！ 你將立即享有額外 3% 嘅專屬折扣優惠

呢個絕對係為你家庭高鐵之旅節省開支嘅絕佳機會，等你嘅旅程更添實惠！訂票即刻有得慳！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

Trip.com不僅如此，Trip.com 更為廣大旅客準備了獨家優惠券組合，助您輕鬆解鎖更多旅行「着數」！特別是針對高鐵出行，我們推出了超值的「高鐵快閃券包」：您只需支付 HK$29.9，即可立即獲得價值 HK$65 的優惠券，讓您的每一次高鐵購票都能享受到實實在在的折扣。聰明省錢，從 Trip.com 的高鐵優惠開始！訂票即慳！🚄💸

👶 高鐵小童票適用年齡？免費定買票？

究竟您嘅孩子係咪符合購買香港高鐵小童票嘅資格呢？家長們喺購票前務必仔細核對：

🎫 小童票購買資格 (年滿 6 至 14 歲)

  • 年齡區間： 小童票適用於乘車當日年滿 6 週歲但未滿 14 週歲嘅兒童。

🆓 免費乘車條件 (睇身高或年齡)

每位年滿 18 週歲嘅成年旅客，都可以免費攜帶一名符合以下條件嘅小童乘車：

  • 身高不足 1.2 米

  • 年齡喺 6 週歲以下

  • 前提： 該小童不單獨佔用座位

⚠️ 超出人數或需佔座點算？

  • 如果呢位免費乘車嘅小童需要有獨立嘅座位

  • 或者您攜帶嘅 6 歲以下小童人數超過一名

咁樣，超出嘅人數需要座位嘅孩子，就必須購買相應嘅高鐵小童票啦！

精準把握呢啲規定，可以幫您避免不必要嘅麻煩，確保旅途順暢。

💰 高鐵小童票價格詳情 (半價優惠 x 憑證要齊！)

高鐵小童票嘅價格係點樣計算嘅呢？我哋為您整理好咗：

1. 👶 適用年齡與票價

  • 不滿 6 歲：

    • 通常可以享受免費（無座票）。

    • 需由年滿 18 歲成人攜帶，且小童不佔用座位

  • 6 歲至 14 歲：

    • 票價按照成人票價嘅 50%（半價） 來計算。

    • 最終價格會根據您選擇嘅艙等座位（例如二等座、一等座等）嚟決定。

2. 💸 票價舉例 (人民幣參考)

以下係由香港西九龍站出發嘅部分小童票價格，作為參考：

  • 去福田站：

    • 二等座小童票約 34 元

    • 一等座小童票約 54.5 元

  • 去深圳北站：

    • 二等座小童票約 37.5 元

    • 一等座小童票約 60 元

* 請留意： 票價會以實際價格為準，恕不另行通知。

3. 📄 購票與驗票重要憑證

  • 無論係線上購票定係線下取票，都必須使用小童本人嘅有效身份證明文件

  • 例如身份證、戶口簿或護照等，呢個係購票同驗票嘅必要環節，切勿遺漏

🎟️ 高鐵小童票購票方式

購買香港高鐵小童票嘅方式多種多樣，等您無論身處何處都能輕鬆搞掂！

1. 🌐 線上購票 (最便捷之選)

最便捷嘅方式莫過於線上預訂，您可以透過以下渠道提前鎖定車票：

  • 官方平台： 中國鐵路 12306 官方網站 或功能強大嘅 12306 手機 App

  • 第三方平台： 我哋嘅 Trip.com 平台

優勢： 呢啲線上渠道介面友好，支付快捷，最重要係可以提前預訂，喺節假日或旺季有效避免「一票難求」，確保家庭行程萬無一失。

2. 🚶 窗口購票 (傳統安心之選)

如果您偏愛傳統嘅購票方式，或者唔習慣線上操作，可以選擇線下購買：

  • 購票地點： 直接前往香港西九龍站嘅售票窗口，或內地各大高鐵站嘅部分人工售票窗口

  • 注意事項： 請務必攜帶小童本人嘅有效身份證明文件正本（如身份證、戶口簿、護照等），以便工作人員核實身份並完成購票手續。

3. 🤖 自助售票機購票 (高效靈活之選)

  • 操作地點： 部分高鐵車站設有現代化嘅自助售票機

  • 操作方式： 按照屏幕上嘅提示步驟，即可輕鬆購買高鐵小童票。

  • 支付方式： 自助機通常支援多種支付方式，包括現金、主流信用卡（如 Visa、MasterCard）以及銀聯卡等，省卻排隊等候嘅時間。

📱 透過 Trip.com 購買高鐵小童票流程

作為您信賴嘅旅行夥伴，Trip.com 致力於提供最便捷嘅高鐵訂票服務。以下係透過 Trip.com 購買高鐵小童票嘅具體步驟：

  1. 登入 Trip.com 帳戶

  2. 喺首頁選擇「火車票」或「高鐵票」。

  3. 輸入出發地、目的地同日期，點擊「搜尋」。

4. 瀏覽可選車次，選擇合適嘅班次

5. 填寫乘客信息，包括姓名、證件號碼等（請確保為小童本人資料）。

6. 選擇座位等級，例如一等座或二等座。

7. 確認訂單信息，完成支付（支付方式包括：信用卡、支付寶、微信支付等）。

👨‍👩‍👧‍👦 高鐵小童票 Q&A：帶小朋友北上必讀！

Q1：高鐵小童票嘅適用年齡範圍係點樣計？幾多歲要買成人票？

A： 高鐵小童票而家係主要以年齡嚟劃分，計法如下：

  • 免票 (免費乘車)： 未滿 6 歲嘅小朋友。

  • 小童票： 年滿 6 歲但未滿 14 歲嘅小朋友。

  • 成人票： 年滿 14 歲或以上嘅旅客，就要買成人票。

📌 溫馨提示： 年齡會以乘車當日計算。以前有睇身高嘅規定，但而家主要係以年齡作標準。

Q2：我個仔未夠 6 歲，係咪就唔使買飛？有冇咩限制？

A： 係！未滿 6 歲嘅小朋友可以享有免票資格，但有以下規定：

  • 一位成人限帶一位免票小童： 每位年滿 18 歲嘅成人旅客，只可以免費攜帶一名未滿 6 歲且不佔座位嘅小朋友乘車。

  • 佔位就要買飛： 即使未夠 6 歲，如果小朋友需要單獨佔用座位，或者你帶多過一名未夠 6 歲嘅小朋友，超額嗰位小朋友都必須購買小童票

  • 必須申報： 雖然唔使買票，但為咗安全起見，隨行成人必須喺購票時或上車前，向鐵路部門申報同行免票小童嘅身份資料

Q3：小童票嘅票價係點樣計㗎？平幾多？

A： 高鐵小童票嘅票價係成人票價嘅半價

  • 折扣： 小童票會根據對應嘅艙等座位（例如：二等座、一等座），按公布票價嘅 50%（即半價）計算。

  • 實名制： 買小童票同取票嘅時候，必須使用小童本人嘅有效身份證明文件進行實名登記。

Q4：我喺 Trip.com 買高鐵小童票，需要準備小朋友嘅邊啲證件？

A： 購買高鐵車票（包括小童票）都係實名制，您需要準備：

  • 香港居民： 小朋友嘅回鄉證（港澳居民來往內地通行證）

  • 其他旅客： 小朋友嘅有效身份證明文件，例如護照台灣居民來往大陸通行證等。

💡 小貼士： 喺 Trip.com App 訂飛時，可以直接用小朋友嘅證件資料添加佢哋做「乘車人」，系統就會自動計返小童票價錢。乘車當日亦要帶齊證件以備查驗。

