一帶一路高峰論壇｜李家超：香港是理想的「一帶一路」樞紐

李家超開幕致辭（李家超Facebook）

一連兩日的第十屆「一帶一路高峰論壇」今日（10日）在灣仔會展舉行，行政長官李家超開幕致辭表示，香港是理想的「一帶一路」樞紐，連結亞洲與世界，是全球高品質合作的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

李家超指，今日將與「一帶一路」沿線國家簽署9份諒解備忘錄及合作協議，涵蓋海關、反貪腐及促進投資等領域的合作；亦會宣布36項企業與企業之間的協議和交易，總值近10億美元，當中涉及金融、科技、物流、專業服務和教育等方面。

李家超：香港有多方面優勢

李家超直言，香港擁有多方面優勢，包括有5所百強大學，吸引大批留學生，以及昨日公布的世界人才排名，香港躍升至第四位，位居亞洲第一。加上一流的機場，本港去年接待超過4,400萬名遊客，位列全球第四，榮獲全球最佳機場出入境獎項。

李家超補充，過去10年，超過120個國家和地區的45,000多人參與高峰論壇，共同推廣近2,800個「一帶一路」項目。他強調，香港受益於獨特的一國兩制，確保香港繁榮發展，成為東西方文化交匯的國際交流中心。

