【常備迅速痊癒法寶！】流感高峰期感冒初起「作病」 食維他命C更快痊癒？藥劑師拆解原理！

踏入冬季，流感病毒開始肆虐！再加上流感高峰期，正是考驗免疫力的時候！每當「作病」或感冒初起時，除了休息和多喝水外，總有人會建議多攝取維他命C。食維他命C 是否真的可以「快啲好」？如何食或何時食？註冊藥劑師盧淮蓁博士（Rubie）拆解迅速痊癒法寶！

「多吃維他命C 有助加快痊愈」的講法流傳已久，Rubie 解釋維他命C 又稱抗壞血酸，是一種人體無法自行製造的水溶性維他命營養素，只能透過日常飲食來攝取。而維他命C 除了是強效的抗氧化營養素，可以有助中和體內自由基外，更是人體免疫系統正常運作所需的重要營養素之一。

一般體質健康的人，普通感冒通常約一星期便可自行痊癒；但若抵抗力較差的人，則可能需要更長的復元時間或有機會引發其他併發症。因此，注意個人衛生、多做運動和均衡飲食之餘，不少人會在感冒期間選擇維他命C 作為補充劑。

註冊藥劑師盧淮蓁博士Rubie

Rubie 指從醫學角度來看，感冒本身是一種身體的發炎反應。維他命C 可以協助細胞修復和輔助免疫系統運作，作為抗氧化劑幫助受損的細胞進行修復，減緩感冒症狀帶來的不適外，也可修復破損的黏膜，減輕喉嚨疼痛，促進受損的身體細胞恢復，紓緩感冒症狀，並加強人體免疫系統對抗感冒病毒的入侵。

研究亦指出，體內維他命C 特別低的族群，補充維他命C 來紓緩感冒症狀的效果，較無缺乏的族群更明顯。因此，Rubie 建議平常不愛吃蔬果的人，在感冒初期應該多攝取維他命C，有助提高免疫力。

市面上亦有不少非處方感冒配方産品都添加維他命C，除了針對紓緩各種感冒不適的症狀，同時也能補充維他命C。必理痛特強傷風感冒熱飲，特強配方，每包含有撲熱息痛(Paracetamol) 1000毫克，有效紓緩發燒、頭痛、四肢酸痛、鼻塞、喉嚨痛及寒顫等傷風感冒症狀，無睡意，適合需要快速緩解症狀，又不影響日常工作的人士。產品內維他命C 含量與一個檸檬相若 (40毫克)，暖暖一杯必理痛特強傷風感冒熱飲，早D飲，快D好。

由於維他命C 是水溶性，體內多餘的部分會隨尿液排出體外，因此需要規律地補充。Rubie 表示各種細菌病毒會四散於日常生活的環境中，難以預料何時會受到病毒侵襲，平時就應養成增強自身免疫力的習慣，攝取足夠富含維他命C 與植化素的蔬果，有助確保體內有足夠增強免疫力的營養素，以抵禦病毒對身體的危害。

康鈣C C+鈣水溶片為高劑量的維他命C 補充品，每片含有高達950毫克的維他命C 及247毫克的鈣。每日一片康鈣C 可有效補充維他命C，有助鞏固免疫系統，增強身體抵抗力。維他命C具有抗氧化功能，有助於身體細胞的修復，從而緩解身體不適症狀並有助加快回復健康狀態。康鈣C 不含防腐劑及人造色素，並於法國製造，適合日常安心服用。

在感冒初期症狀嚴重時，可先用必理痛特強傷風感冒熱飲快速緩解不適；而在日常保養或感冒發作後，則可考慮高劑量的康鈣C C+鈣水溶片，以加強身體的免疫支援，雙管齊下迅速痊癒！

