常盤貴子日劇傳奇不敗女王！ 考防災士背後藏什麼動機？
常盤貴子日劇傳奇不敗女王！ 考防災士背後藏什麼動機？
常盤貴子日劇傳奇不敗女王！ 考防災士背後藏什麼動機？
日劇女王回歸！常盤貴子經典魅力與最新動態大揭秘
嘿嘿，說到日本演藝圈的永遠經典，*常盤貴子*絕對是那種讓人一看就心動的存在啊！
從90年代橫掃日劇的純愛女王，到現在53歲還活躍在螢光幕前，她那雙會說話的大眼睛和自然流露的氣質，簡直是時間都拿她沒辦法的代表～
今天就來聊聊這位橫濱出生、關西腔超可愛的女星，從爆紅代表作到私下生活，一起挖挖她那些讓人著迷的點吧！
從街頭主持到日劇爆紅之路
常盤貴子1972年4月30日出生在神奈川縣橫濱市，小時候因為爸爸工作搬到兵庫縣西宮市長大，所以她總是自豪地說自己是關西人，講話帶點可愛的關西腔～身高162公分，
三圍據說是B85(F)-W58-H85，那個F罩杯的曲線配上纖細腰身，年輕時拍寫真集時可是讓粉絲直呼太犯規了😂。
1991年進入Stardust Promotion事務所，一開始在原宿街頭當表演主持，年底就以單集劇出道，慢慢從配角轉正。
真正讓她一炮而紅的是1995年的《跟我說愛我》，和豐川悅司演繹聽障畫家與女主角的純愛，手語場面感動無數人，直接拿下日劇學院賞最佳女主角！之後《美麗人生》跟木村拓哉搭檔，
講美容師和輪椅女孩的戀情，最終回收視41.3%，創下紀錄，車椅子生活描寫還讓手語教室爆滿～她連續好幾年主演熱門劇，被媒體封為「日劇女王」，那年代的純愛劇風潮，真的少了她不行啊！
跨界電影的國際魅力發揮
不只日劇，常盤貴子還大膽走國際！1999年跟張國榮拍《星月童話》，首次來香港演出，盛世美顏讓亞洲粉絲瘋狂～2000年又和劉德華合作《阿虎》，動作戲都親自上陣。
2004年電影《赤月》拿下日本奧斯卡優秀女主角提名，之後《20世紀少年》系列、《抽屜里的情書》等，演技越來越沉穩。
近年她轉戰電影和舞台更多，2025年出演《御上先生》、《生きがい IKIGAI》，還參與能登復興支援電影，ナレーション也接了不少～
2026年NHK《京都人的密かな愉しみ Rouge 継承》回歸，飾演老字號和菓子屋相關角色，京都風情配上她的優雅，超期待呢！
Instagram上的溫暖日常分享
常盤貴子的官方Instagram @takakotokiwa_official 有超過30.7萬追蹤，她po的都是生活點滴，像自製梅乾（今年試不加紫蘇的新口味）、旅行照、拍戲幕後，或是懷念舊作的回顧～
偶爾分享老照片，比如跟アントニオ猪木對談的趣事，或是美食推薦，感覺超接地氣。粉絲留言區總是滿滿讚美，「永遠的美人」「氣質無敵」，她雖然不常回覆，但那種自然流露的優雅，
讓人覺得她不只是明星，還像個溫暖的朋友。最近還po了防災相關內容，原來她2025年考取防災士資格，因為能登地震去支援，超有社會責任感～
私下低調的幸福與興趣
2009年，常盤貴子跟劇作家兼演員長塚圭史結婚，兩人2003年電影《Get Up!》認識，交往六年多，婚後低調恩愛，雖然有過一些週刊八卦，但現在看來夫婦倆價值觀超合拍，
互相支持工作～沒小孩，但生活豐富，她愛旅行（一個人去尾道或熱海都行）、開老爺車（歐洲古董車迷）、做有機便當，還超愛梅乾製作和閱讀。
訪談裡她常說，50歲後更注重「即興力」，隨遇而安，享受小確幸，像春季大掃除、喝水素水保持身材循環～
加壓訓練讓她體重一直維持40kg頭，血液循環好，整個人輕盈有活力。這種不強求、順其自然的態度，讓她越活越自在啊！
Japhub小編有話說
哇，聊完常盤貴子，是不是又被她的永不過時魅力圈粉了呢？從純愛日劇到成熟電影角色，她用演技和生活態度告訴大家，美麗不只外表，還來自內心的從容～
現在還在能登支援、考防災士，真的超暖！粉絲們繼續追她的新作，一起欣賞這位永遠的日劇女王吧！
