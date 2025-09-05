太常飛日本？過海關突然被問「這句」愣住，專業網友教這樣回就可以了！

日本一直是台灣民眾喜愛的旅遊目的地，特別是日幣貶值期間，更吸引了大批觀光客。近日，一名網友在社群平台分享了自己每三個月就前往日本一次的經歷，並透露在通關時被問到一句話，讓他感到愣住。他詢問是否需要特別注意什麼事項，隨即引來許多網友的回應與建議。

該網友在FB社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，平均每三個月就會到日本一次，三年內已訪日13次。他強調自己沒有其他國家的紀錄，純粹喜歡日本。不過，在最近一次通關時，卻被日本海關人員問道：「為何到日本這麼頻繁？」這讓他頓時不知所措，並好奇是否需要注意什麼。

對此，不少網友分享了他們的經驗與建議。一些網友表示，三個月到日本一次並不算頻繁，只需回答喜歡日本、因為距離近即可。有人猜測海關人員可能是在詢問他是否要辦理快速通關，建議他如實回答喜歡旅遊即可。有些網友提到自己每年飛往日本四次左右，很少被問及相關問題，認為只需誠實回答看演唱會、觀光或其他理由即可。

另外，也有人分享了類似經歷。有網友表示，自己以前每兩個月就去一次日本，最長一次逗留接近90日，曾被問及為何常常來日本且逗留這麼久，他坦言因為非常喜歡日本，希望遍訪47都道府县。也有網友認為，頻繁訪日可能會引起海關對潛在犯罪行為的擔憂，建議主動配合檢查以釋除疑慮。