Yahoo Food整合了5種矜貴食材的「零失敗」處理及烹調秘技。無論你是想讓平價花膠發出天價口感，還是想金蠔做得比酒樓更惹味，看這篇就夠了，即睇內文：
農曆新年做節，除了必食年糕、蘿蔔糕之外，少不了要買花膠、海參、金蠔這些貴價食材「充撐場面」。動輒幾千元買回來的海味，如果因為不懂處理而煮縮水、發頭不夠大，甚至煮出一鍋腥味，真的會「肉痛」到睡不著！別讓你的心血（和金錢）付諸流水。今次Yahoo Food整合了5種矜貴食材的「零失敗」處理及烹調秘技。無論你是想讓平價花膠發出天價口感，還是想金蠔做得比酒樓更惹味，看這篇就夠了，保證每一分錢都食得回本！
1.平價花膠變頂級貨：必學「蒸發法」
很多人浸發花膠只懂用水浸，結果發頭不夠大，膠質流失又容易腥。其實大廚在處理花膠時，有一個鮮為人知的秘技——「先蒸後浸」。這個方法特別適合一般家庭買的中價位花膠。只需一個簡單步驟，配合冰水的運用，就能讓花膠體積倍增，口感厚實彈牙，甚至能媲美貴價貨！不想浪費幾千蚊買的花膠？即學正確發法。
👉 即睇回本秘技：【花膠浸發】蒸發好過浸發？平價花膠變大兼彈牙（附保存方法）
2. 海參越發越細？千萬不能碰「這種材料」
海參是出了名難服侍的食材，最怕就是發不透，或者發好後一煮就縮水溶化。很多新手失敗的原因，竟然是因為在浸發過程中，容器不小心沾到了廚房裡最常見的「一種物質」。只要沾上一點點，海參的細胞結構就會被破壞，導致無法發大甚至溶解。想知道海參的天敵是什麼？如何確保海參發得比手掌還大？這裡有詳細教學。
👉 即睇回本秘技：【海參浸發】想發得更大條要落夠水？有種材料萬萬不能碰！
3. 金蠔又乾又腥？「先蒸後煎」才是王道
金蠔寓意「發財好市」，是近年大熱的賀年菜。但很多人只會直接煎，結果又乾又硬，還帶有腥味。要做到外焦內軟、蜜味濃郁的「蜜餞金蠔」，關鍵在於下鑊煎之前，要先做一個動作，並且要加入一樣特別的配料去辟腥提鮮。跟著這個升級版食譜，保證你煎出來的金蠔金黃飽滿，長輩食過都讚好！
👉 即睇回本秘技：【蜜餞金蠔食譜】升級版先蒸後煎！加呢樣嘢先好味
4. 冬菇未煮先香：半小時「極速泡發」貼士
做節趕時間，才發現忘了浸冬菇？傳統方法要浸隔夜，但其實只要懂得運用溫水和密封技巧，30分鐘就能將冬菇完全泡開，而且香味比冷水浸更濃郁！這篇教學除了教你極速泡發，還附送一道「冬菇鮑魚雞煲」食譜，一鍋到底，即浸即煮，絕對是懶人做節的救星。
👉 即睇回本秘技：【浸發冬菇】泡發兩大貼士！半小時搞掂（附鮑魚雞煲食譜）
5. 瑤柱不只用來蒸？拆絲「炸」出新口感
瑤柱（干貝）通常只用來蒸蛋或煲湯，其實它還有更高級的食法！將瑤柱浸軟拆絲後，可以用來「炒桂花」或「油炸」。特別是炸過的瑤柱絲，金黃酥脆，灑在任何賀年菜式上都能瞬間提升貴氣。想知道瑤柱浸發的黃金時間？如何拆絲不費力？這裡有完整指南。
👉 即睇回本秘技：【瑤柱浸發】暖水浸軟可蒸可炸！附瑤柱炒桂花食譜
《新年廚房》第二集：平價花膠變頂級貨？海參縮水點算？5大海味「回本」處理全攻略
