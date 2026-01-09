龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
平價、專櫃盤點5款「免沖洗護髮」推薦！張員瑛也愛用它，這款宛若迷人偽體香
【文／Beauty美人圈．Letisha】
擁有一頭豐盈蓬鬆、滑順柔亮的髮絲，可說是不分男女老少的一生追求！除了頭皮的照護，洗髮精、髮膜的使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點2025「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！
2025免沖洗護髮推薦：HAIR RITUEL 賦活重升防禦抗躁髮噴霧
劑型：噴霧
使用時機：出門前、造型前使用
髮質的受損，原因並不只是染燙、壓力、年紀，更多是來自紫外線、環境中濕氣與污染粒子！Hair Rituel推出全新噴霧，結合抗氧化及物理性的雙重創新神盾，同時添加頂及植物精萃與維他命B5，修護乾燥毛躁的髮絲，強化髮質結構，不僅保護頭髮免受濕氣、懸浮微粒、陽光、海水與氯化池水的多重外在侵害，無死角保護髮絲，更能持久保持光澤與彈性防禦秀髮零毛躁。
2025免沖洗護髮推薦：巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油
劑型：精華油
使用時機：吹髮前後、造型前後使用
一推出就在全球熱賣、張員瑛同款的＃小粉球，台灣終於買得到啦！有別於他款髮油，巴黎卡詩採用首創的「水潤釉光科技」，髮絲變得水潤、抗躁的同時，還能呈現出輕盈蓬彈的效果，顛覆髮油給人的厚重黏膩感，此外，不僅髮絲發光效果令人著迷，香氣更是讓人愛不釋手，整體香調以「清甜花果香」為創作基底，屬於清新又耐聞的精緻香氣，一聞難忘！
2025免沖洗護髮推薦：RENE FURTERER萊法耶 COLOR GLOW 巴勒莫絲光修護乳（免沖）
劑型：乳狀
使用時機：洗髮後，或造型前使用
染後髮質救星！RENE FURTERER萊法耶運用植萃頭皮科學與專利養髮科技，推出全新「染後光感系列」。添加西西里有機檸檬精油、金縷梅、豆粕萃取與櫻桃醋等成分，能深層修護、保濕鎖色長達十週，讓髮絲水潤有光澤。還能抗熱230°C，防毛躁、讓造型更輕鬆！
2025免沖洗護髮推薦：史蒂芬諾爾STEPHEN KNOLL 沙龍質感 極緻水光輕髮油
劑型：油狀
使用時機：乾髮、毛巾擦拭過後的微濕髮
安海瑟薇、瑪麗亞凱莉、 席琳狄翁等國際巨星御用的髮型師STEPHEN KNOLL與KOSE合作推出專屬品牌，現在台灣也賣得到了！以打造剛從專業沙龍出來的髮型為目標，諾爾的產品開發的理念為淨化排毒與滲透，只有去除對頭髮有害的因素，讓所需營養成分滲入髮絲深層，才能讓頭髮維持健康狀態，全系列產品皆無添加矽靈，髮油質地輕盈如水，是不愛髮油的人也能輕鬆駕馭，輕盈滋潤修護脆弱的毛髮，讓髮絲變得潤澤有光。
2025免沖洗護髮推薦：TSUBAKI思波綺 瞬效柔順護髮精華
劑型：噴霧
使用時機：乾髮、濕髮可用
將精華以噴霧方式使用，輕盈不沾手！添加品牌經典的頂級山茶花精油成分與多種美容精華，以及搭配髮芯保水機能，平衡頭髮在乾燥和潮濕環境下的水，讓乾髮的毛躁狀態變得更容易整理，尤其吹整前先使用，可阻隔髮絲受到熱工具和摩擦等傷害，讓髮絲變得光滑、柔順。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
