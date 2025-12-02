精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
$1XX起入手！8大平價羽絨外套推薦2025 Uniqlo/adidas/lululemon限時35折起！附韓星同款搶購連結
跟著這篇入手平價羽絨外套，35折起入手時尚保暖羽絨外套：
香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
羽絨外套材質決定保暖程度
採用高密度尼龍面料的羽絨外套款式，通常擁有良好的防風與防潑水效果，遇到細雨或濕冷天氣時，水珠會在表面形成水滴滑落，不易迅速滲透衣物。聚酯纖維則偏向輕盈透氣，適合容易怕悶或會經常進出室內外的人。若擔心冬天流汗後黏膩不適，可以留意該羽絨外套是否有搭配透氣內裡或局部網布設計，這些細節能大幅提升舒適度。
羽絨外套填充物怎麼選？
而真正決定羽絨外套保暖力的關鍵在於填充物的品質與蓬鬆度，鵝絨通常被視為較高等級的選擇，羽絨觸感輕柔，蓬鬆度佳，在相同重量下可以形成更厚實的保暖空氣層。而鴨絨相對鵝絨價格較實惠，但蓬鬆感與壓縮後的回彈度略遜一籌。此外，現時許多品牌也結合機能鋪棉或吸濕發熱科技，針對肩膀、側腰等需要利落修飾的部位改用不同填充物，讓整體版型更貼近身形。
羽絨外套蓬鬆度數值才是關鍵！
蓬鬆度數值代表羽絨被壓縮後恢復膨脹的能力，蓬鬆度愈高，羽絨外套能鎖住的暖空氣愈多，在同樣重量下保暖效果也會更佳。一般而言，數值達到750以上的羽絨外套才稱得上是高品質等級，適合需要長時間待在寒冷環境的人。
高CP值平價羽絨外套2025推薦
平價羽絨外套推薦1：UNIQLO 無縫羽絨連帽外套
價錢：$799
透過特殊工藝減少外層縫線，幫助把暖空氣緊緊鎖在外套內部，同時減少冷風從車線處灌入。肩部、腋下與袖口等活動頻繁的區域仍保留必要拼接，但視覺上比傳統格紋絎縫更俐落。特別選用了蓬鬆度高達750的頂級羽絨，並結合了NANODESIGN™納米級纖維技術，讓面料觸感比以往更加柔軟親膚。
平價羽絨外套推薦2：UNIQLO 蓬鬆柔軟羽絨外套
價錢：$699
同樣運用NANODESIGN™技術，讓表面摸起來不會過於僵硬。特別的是，下擺設計加入調節扣與圓弧鬆緊繩，可以依照當天穿搭去調整，打造略帶可愛的線條。前襟還設有釘釦，即使不拉拉鍊也能輕鬆披上。表面經防潑水加工，因此在小雨或濕冷環境下仍有一定保護力。
平價羽絨外套推薦3：UNIQLO Hybrid 羽絨連帽外套
價錢：$799
這款外套並非全件使用單一填充物，而是在需要高度保暖的核心部位採用750蓬鬆度的優質羽絨，而在手臂、腰側等需要修飾線條且活動頻繁的部位，則改用吸濕發熱的高功能鋪棉。背部內側的網紋布料與外側的透氣設計，有助於排出多餘熱氣與濕氣，長時間穿著也不會感到悶熱。
平價羽絨外套推薦4：UNIQLO 超輕型羽絨外套
4折優惠價：HK$199｜
原價：$499
特殊面料搭配無內膽輕羽絨填充工藝，把傳統四層結構簡化，保留必要的保暖層次，同時大幅度減輕重量。紗線的細度甚至只有頭髮的十分之一，讓布料具備良好防風性，又能防止羽毛輕易穿透外層。穿在身上時，觸感柔軟而不厚重，單穿可以應付微涼天氣，內搭在大衣裡又不會增加厚重感。
平價羽絨外套推薦5：Adidas 羽絨褸
4折優惠價：$679｜
原價：$1,699
這款羽絨外套的外層選用的平織織物不僅觸感柔軟，更兼具極佳的耐用性與透氣性，將運動機能服裝無縫融入日常穿搭之中。無論是大動作的伸展還是快步走動，都不會感到絲毫束縛感。無論是搭配運動長褲或牛仔褲，都能展現獨有風格。
平價羽絨外套推薦6：Adidas 羽絨外套
35折優惠價：$594｜
原價：$1,699
外層選用輕盈防撕裂布料，搭配輕量羽絨作為隔熱層，能有效鎖住體溫，阻擋寒風侵襲。彈性袖口可貼合手腕，減少冷空氣從袖口灌入。這款外套使用了高比例的再生材質製作，環保成分比例至少達7成，展現對環境友善的時尚態度。
平價羽絨外套推薦7：lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨外套
價錢：$2,480
人氣韓國女團LE SSERAFIM成員中村一葉的同款，這款羽絨外套具有可調節下擺設計，可以依照自己喜好束緊形成更俐落的線條，同時阻擋冷風由下襬灌入。寬鬆剪裁預留足夠空間，讓你自由疊加厚毛衣或衛衣，輕鬆搭配多層穿搭。
平價羽絨外套推薦8：lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨背心
價錢：$2,280
對於容易在室內覺得「穿外套太熱、不穿又嫌冷」的人，這款短版羽絨背心絕對是最佳選擇。它保留了系列標誌性的修身剪裁與保暖填充，卻擁有更大的活動自由度。非常適合運用在「洋蔥式穿法」中，內搭一件貼身的高領針織衫或連帽衛衣，透過局部保暖調節體溫，應對忽冷忽熱的香港氣候。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
潮流熱話：
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
adidas限時大減價低至3折！最平$149起 波鞋/手袋/服飾等必買清單推介
The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410
其他人也在看
3天告別黑頭粉刺？台灣KOL鍾明軒「按壓洗面法」爆紅實測！附Olive Young熱銷洗面奶47折優惠碼
在每日的護膚步驟中，潔面無疑是最基礎卻也最關鍵的一環。然而，不少人即使每天早晚勤潔面，黑頭與粉刺依然頑固地盤踞在鼻翼及下巴上，甚至毛孔愈發明顯，T字位又油又粗糙。問題或許是方法和洗面奶選錯了！早前，台灣KOL鍾明軒分享的「按壓洗面法」掀起熱潮，他強調只要改變潔面方法，就能真正把毛孔裡的皮脂和污垢帶走，即看看「按壓洗面法」的原理與教學吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單
聖誕禮物提案：送閨蜜－限量聯名、展現品味 閨蜜間的感情，不需要多說，一個眼神就懂。選擇限量聯名單品，就是最默契的時尚暗號。像是丹麥品牌 GANNI 與迪士尼破天荒合作，把叛逆又自由的黛西變身成 GANNI Girl 的完美代言；或是 KENZO × 塗鴉傳奇 FUTURA 2000 的創意火...styletc ・ 22 小時前 ・ 發起對話
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【西樹泡芙】指定泡芙 買2送2（只限02/12）
西樹泡芙於9月2日推出泡芙感謝日優惠，購買 「熱情果白桃」泡芙2件，即送「美祿忌廉」泡芙2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
【JHC日本城】多款精選朱古力特價優惠！（即日起至優惠結束）
天氣凍特別想食零食，多款迷你裝朱古力絕對滿足你味蕾，細細包口痕食就最啱，快啲嚟買返幾包同朋友一齊分享啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Lane Crawford Seasonal Sale精選｜打造你的冬季品味．BAZ & FRIENDS Pop-up同步登場
年末向來是整理生活的好時機，像是挑選一件陪伴自己迎接新一年的好物、重新佈置家居角落，甚至是在節日氛圍中重整生活步調。在這個冬日季節走進Lane Crawford（連卡佛），會發現世界各地的好設計，都化作生活中的精緻細節。尤其是今年的秋冬Seasonal Sale，為大家精心挑選多款時尚與生活設計，讓你更隨心所欲打造屬於自己的冬季品味，也讓生活多一份期待與儀式感。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【大家樂】飽肚抵食有得揀 $39 Lunch 慳住歎（即日起至15/12）
食 Lunch最緊要就係飽肚又抵食！唔使諗啦，嚟大家樂就啱晒你，超抵食午餐雞扒魚香茄子飯配紅豆冰都係 $39 咋！魚香茄子醬汁濃郁配埋香口雞扒，開胃又惹味，令你每個中午都食得勁滿足！YAHOO著數 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
Celine半月大手袋Soft Triomphe，未有秀智、V加持已被瘋狂詢問！縮小金扣凱旋門Logo，把靜奢魅力放大極致
Celine Soft Triomphe手袋在時裝周出現時已被時尚迷鎖定，現在廣告一出，秀智、V這些「人間Celine」都未開始加持，Soft Triomphe已經在網上掀起熱潮，搶購到的時尚迷也開始以穿搭照引起大家購物慾，各位準備好入手這款Celine手袋嗎？Yahoo Style HK ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【吃茶三千】全新芋頭系列打卡活動 即享第2杯半價優惠（只限05/12）
吃茶三千由12月5日起推出全新芋頭系列，同時推出一日限定打卡優惠活動，在Instagram或小紅書上發布有關貼文或者reels，再加指定tag，即可享決明烏龍奶蓋或水仙百香果第二杯半價優惠。YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。Yahoo Style HK ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Black Friday黑五優惠2025｜75 折入手 Samsung Galaxy Tab S10+，輕鬆體驗強效性能平板
如果本身就打算升級平板，或者一直在 Samsung 不同系列之間搖擺不定，今次黑五 Samsung Galaxy Tab S10+ 以 78 折價位，讓你輕鬆直上高階平板體驗。Galaxy Tab S10+ 在 Amazon 上折扣後，只需 US$749 （約 HK$5,841) 就能入手，而且免運費直送香港，比起香港購買慳多一千元。Yahoo Tech HK ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
在經過了 2 個多月的測試後，DeepSeek 的 3.2 版本終於正式上線。新模型分為 DeepSeek V3.2 和 DeepSeek V3.2 Speciale 兩款，均大幅提升了推理能力。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前 ・ 發起對話
【KFC】肯！抵DEAL $50/6件雞、經典葡撻買一送一（01/12-23/12）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，12月1日至12月7日期間，有 $50/6件雞及經典葡撻買一送一！YAHOO著數 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
聖誕自助餐優惠2025｜銅鑼灣柏寧酒店聖誕自助餐限時64折起！人均最平$394任食香煎法國鴨肝／酥皮蟹肉周打湯
聖誕節就是大家可以盡情放肆食好東西的節日！今年銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出全新「聖誕美食嘉年華自助餐」主題，多款節慶美食如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁、聖誕薑餅人曲奇、聖誕朱古力樹頭蛋糕等源源不絕供應。現在只要去KKday預訂，更有限時早鳥優惠低至64折，自助午餐折後人均$394起，而自助晚餐則人均$702起，以港島區聖誕節自助餐價錢來講，非常抵食！趁優惠價提早訂定聖誕大餐，到時帶屋企人去食餐好喇！Yahoo Food ・ 1 天前 ・ 發起對話
片皮鴨任食只需$118！凱薈點心連片皮鴨放題快閃 維港景歎筍尖鮮蝦餃、蝶豆花椰汁糕、上海小籠包
尖沙咀The ONE的凱薈Eternity，以星空夢幻風裝修糅合奢華，得體高雅，整層樓擁有180度維港景觀。由經驗豐富的廚師團隊主理，菜品融合傳統粵菜與現代手法，即日起推出120分鐘點心連片皮鴨任食放題，含60多款美食。記得在KKday搶購，午市優惠低至$118/位，性價比超高！Yahoo Food ・ 22 小時前 ・ 發起對話
明年 Galaxy Z Fold 可能有兩款，一款大摺，一款闊摺
文章來源：Qooah.com 消息源媒體 @smartprix 發文表示，最近在 GSMA 數據庫中曝光了 Samsung 的一部新機型，型號為 SM-F971U。根據 Samsung 以往的命名邏輯，SM-F7 系列代表「Flip」（竪摺）；SM-F9系列代表「Fold」（橫大摺），所以這次曝光的新機應該屬於 Samsung 三摺 Galaxy Z Fold 產品線。 @smartprix 表示型號 SM-F971U 的內部代號為「H8」，但 Galaxy Z Fold 8 內部代號為「Q8」，所以在 2026年 Samsung 可能會一起發佈兩個不同的高階 Fold 大摺疊機型。Samsung 希望能夠通過型號 SM-F971U 解決 Fold 系列外屏太窄的問題。 根據現有消息顯示，型號 SM-F971U 特點分為兩個，第一個是變得更短、更寬，手機摺疊時，在垂直方向上會更短，在水平方向上會更寬，這一改變可以讓手機在摺疊狀態下與普通智能手機更類似；第二點是目標為18:18內屏，這款機型最終是希望結合兩個 18:9 長寬比屏幕面板，展開狀態下讓手機呈現為正方形（18:18）的大尺寸內Qooah.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月2日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前 ・ 發起對話