$1XX起入手！8大平價羽絨外套推薦2025 Uniqlo/adidas/lululemon限時35折起！附韓星同款搶購連結

香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。

羽絨外套材質決定保暖程度

採用高密度尼龍面料的羽絨外套款式，通常擁有良好的防風與防潑水效果，遇到細雨或濕冷天氣時，水珠會在表面形成水滴滑落，不易迅速滲透衣物。聚酯纖維則偏向輕盈透氣，適合容易怕悶或會經常進出室內外的人。若擔心冬天流汗後黏膩不適，可以留意該羽絨外套是否有搭配透氣內裡或局部網布設計，這些細節能大幅提升舒適度。

圖片來源：品牌官網

羽絨外套填充物怎麼選？

而真正決定羽絨外套保暖力的關鍵在於填充物的品質與蓬鬆度，鵝絨通常被視為較高等級的選擇，羽絨觸感輕柔，蓬鬆度佳，在相同重量下可以形成更厚實的保暖空氣層。而鴨絨相對鵝絨價格較實惠，但蓬鬆感與壓縮後的回彈度略遜一籌。此外，現時許多品牌也結合機能鋪棉或吸濕發熱科技，針對肩膀、側腰等需要利落修飾的部位改用不同填充物，讓整體版型更貼近身形。

圖片來源：品牌官網

羽絨外套蓬鬆度數值才是關鍵！

蓬鬆度數值代表羽絨被壓縮後恢復膨脹的能力，蓬鬆度愈高，羽絨外套能鎖住的暖空氣愈多，在同樣重量下保暖效果也會更佳。一般而言，數值達到750以上的羽絨外套才稱得上是高品質等級，適合需要長時間待在寒冷環境的人。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

高CP值平價羽絨外套2025推薦

平價羽絨外套推薦1：UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

價錢：$799

透過特殊工藝減少外層縫線，幫助把暖空氣緊緊鎖在外套內部，同時減少冷風從車線處灌入。肩部、腋下與袖口等活動頻繁的區域仍保留必要拼接，但視覺上比傳統格紋絎縫更俐落。特別選用了蓬鬆度高達750的頂級羽絨，並結合了NANODESIGN™納米級纖維技術，讓面料觸感比以往更加柔軟親膚。

SHOP NOW

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

平價羽絨外套推薦2：UNIQLO 蓬鬆柔軟羽絨外套

價錢：$699

同樣運用NANODESIGN™技術，讓表面摸起來不會過於僵硬。特別的是，下擺設計加入調節扣與圓弧鬆緊繩，可以依照當天穿搭去調整，打造略帶可愛的線條。前襟還設有釘釦，即使不拉拉鍊也能輕鬆披上。表面經防潑水加工，因此在小雨或濕冷環境下仍有一定保護力。

SHOP NOW

UNIQLO 蓬鬆柔軟羽絨外套

平價羽絨外套推薦3：UNIQLO Hybrid 羽絨連帽外套

價錢：$799

這款外套並非全件使用單一填充物，而是在需要高度保暖的核心部位採用750蓬鬆度的優質羽絨，而在手臂、腰側等需要修飾線條且活動頻繁的部位，則改用吸濕發熱的高功能鋪棉。背部內側的網紋布料與外側的透氣設計，有助於排出多餘熱氣與濕氣，長時間穿著也不會感到悶熱。

SHOP NOW

UNIQLO Hybrid 羽絨連帽外套

平價羽絨外套推薦4：UNIQLO 超輕型羽絨外套

4折優惠價：HK$199｜ 原價：$499

特殊面料搭配無內膽輕羽絨填充工藝，把傳統四層結構簡化，保留必要的保暖層次，同時大幅度減輕重量。紗線的細度甚至只有頭髮的十分之一，讓布料具備良好防風性，又能防止羽毛輕易穿透外層。穿在身上時，觸感柔軟而不厚重，單穿可以應付微涼天氣，內搭在大衣裡又不會增加厚重感。

SHOP NOW

UNIQLO 超輕型羽絨外套

UNIQLO 超輕型羽絨外套

平價羽絨外套推薦5：Adidas 羽絨褸

4折優惠價：$679｜ 原價：$1,699

這款羽絨外套的外層選用的平織織物不僅觸感柔軟，更兼具極佳的耐用性與透氣性，將運動機能服裝無縫融入日常穿搭之中。無論是大動作的伸展還是快步走動，都不會感到絲毫束縛感。無論是搭配運動長褲或牛仔褲，都能展現獨有風格。

SHOP NOW

Adidas 羽絨褸

平價羽絨外套推薦6：Adidas 羽絨外套

35折優惠價：$594｜ 原價：$1,699

外層選用輕盈防撕裂布料，搭配輕量羽絨作為隔熱層，能有效鎖住體溫，阻擋寒風侵襲。彈性袖口可貼合手腕，減少冷空氣從袖口灌入。這款外套使用了高比例的再生材質製作，環保成分比例至少達7成，展現對環境友善的時尚態度。

SHOP NOW

Adidas 羽絨外套

平價羽絨外套推薦7：lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨外套

價錢：$2,480

人氣韓國女團LE SSERAFIM成員中村一葉的同款，這款羽絨外套具有可調節下擺設計，可以依照自己喜好束緊形成更俐落的線條，同時阻擋冷風由下襬灌入。寬鬆剪裁預留足夠空間，讓你自由疊加厚毛衣或衛衣，輕鬆搭配多層穿搭。

SHOP NOW

lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨外套

平價羽絨外套推薦8：lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨背心

價錢：$2,280

對於容易在室內覺得「穿外套太熱、不穿又嫌冷」的人，這款短版羽絨背心絕對是最佳選擇。它保留了系列標誌性的修身剪裁與保暖填充，卻擁有更大的活動自由度。非常適合運用在「洋蔥式穿法」中，內搭一件貼身的高領針織衫或連帽衛衣，透過局部保暖調節體溫，應對忽冷忽熱的香港氣候。

SHOP NOW

lululemon Wunder Puff 600-Down-Fill 短版羽絨背心

