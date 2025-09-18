Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

平價高級Pedro是小CK外另一選擇嗎？推介小眾靜奢風手袋、鞋款/最平$4XX買到返工手袋

Charles & Keith的姊妹品牌Pedro價格同樣走親民路線，質感更加高級。真皮製作的手袋、鞋款幾百元就能入手，款式偏實用、低調靜奢風，很適合搭配返工服裝，受到不少小資女孩喜愛。Pedro還有很多男士配飾選擇，受眾很廣，各位男士也可以在網站上買到又便宜又時尚的單品。趁現在Pedro沒有那麼大眾化，不會隨時隨地跟別人「撞袋」、「撞鞋」，就搶先入手吧！

靜奢風手袋入門款式！

相信不少人認識Pedro，都是因為設計出酷似Hermes Lindy的Demi手袋，也是Pedro熱賣手袋款式。盒子般的形狀搭配單邊肩帶手袋，整體慵懶垂墜的質感非常百搭。有帆布拼接、皮革款式選擇，而且皮革是使用了牛皮製作而成，整體看起來很高貴，價格只需$499起，非常抵買！此外，喜歡大手袋的朋友千萬不要錯過Pedro標誌皮革流浪包，有簡約的黑白兩色選擇，輪廓柔軟圓潤，低調精緻的五金鎖扣，同樣是採用奢華的牛皮製作，與西裝搭配非常時尚。

Demi Mini 皮革包 - 浅棕褐色

價格：$499

Demi Mini 皮革包 - 浅棕褐色

Demi 皮革經典包 - 灰褐色

價格：$859

Demi 皮革經典包 - 灰褐色

Demi 帆布經典包 - 裸色

價格：$859

Demi 帆布經典包 - 裸色

Demi 絨面革托特包 - 浅棕褐色

價格：$999

Demi 絨面革托特包 - 浅棕褐色

PEDRO標誌皮革流浪包 - 黑色

價錢：$939

PEDRO標誌皮革流浪包 - 黑色

PEDRO標誌皮革流浪包 - 粉笔白

價錢：$939

PEDRO標誌皮革流浪包 - 黑色

男士是否也常常煩惱如何買到實用又美觀的返工手袋？小編大推這款可以斜背又可以手挽的Avery托特包，儲存量巨大，可以放進手提電腦，外觀也非常耐看，沒有令人眼花撩亂的設計。追求實用主義的男生可以入這款！

Avery 托特包 - 灰褐色

價錢：$859

Avery 托特包 - 灰褐色

Avery 托特包 - 黑色

價錢：$859

Avery 托特包 - 黑色

舒適返工平底鞋低至$659

男士也有蝴蝶結鞋款推介，而且設計非常低調很適合返工穿著！Pedro新品皮革蝴蝶結樂福鞋，立體剪裁的蝴蝶結、扇形裁片的鞋舌都展現出獨特設計感，牛皮革材質柔軟舒適，絕對能成為各位男士的返工鞋款首選！更休閒的絨面樂福鞋，白色鞋底設計，鞋面簡約logo，搭配短褲還是休閒棉麻褲都很合適，想成為優雅男士可以選擇這兩款鞋子。

皮革蝴蝶結樂福鞋 - 深褐色

價錢：$999

皮革蝴蝶結樂福鞋 - 深褐色

皮革蝴蝶結樂福鞋 - 黑色

價錢：$999

皮革蝴蝶結樂福鞋 - 黑色

PEDRO標誌絨面樂福鞋 - 沙色

價錢：$769

PEDRO標誌絨面樂福鞋 - 沙色

PEDRO標誌絨面樂福鞋 - 海军蓝色

價錢：$769

PEDRO標誌絨面樂福鞋 - 海军蓝色

Pedro女士鞋款多數設計都比較簡約，有球鞋、皮鞋、涼鞋、休閒鞋等，小編巡視一圈，覺得最有驚喜的是Dee皮革船鞋。源自水手裝束的船鞋是夏日造型的不二搭配，粉笔白、棕色這兩種色調盡顯復古感，鞋面的微微做舊偏色設計，為這雙鞋子增添更有韻味的歲月痕跡，只需$659價格不算貴，小資女生也可以負擔得起！

Dee 皮革船鞋 - 粉笔白

價錢：$659

Dee 皮革船鞋 - 粉笔白

Dee 皮革船鞋 - 棕色

價錢：$659

Dee 皮革船鞋 - 棕色

