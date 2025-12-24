平安夜早上港人趁長假期出外旅遊

【Now新聞台】今日是平安夜，不少港人趁長假期外出過節。

早上機場離境大堂人頭湧湧，多個登機櫃位出現人龍，不少是一家大小出遊。有市民稱請一日假，可以連放六日，因此一早已經買定機票與家人外遊放鬆。

黃小姐：「四、五月已經訂了機票，所以都不算是很貴。都是觀光為主，悠閒一點。(中日關係緊張)可能少點旅客，對我們而言可能會輕鬆少許。」

鄭先生：「日常都有在香港消費，假期便外出。(打算花費多少？)都是視乎情況，有東西買便買。」

