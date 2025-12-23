平安夜特別交通及運輸安排一文睇晒

【Now新聞台】為配合平安夜及聖誕日的節慶活動，警方將於12月24日及25日兩日實施特別交通及運輸安排，詳情如下：

道路封閉：

中環將於12月24日下午2時開始實施第一階段封路：

－ 介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；

－ 蘭桂坊；

－ 榮華里；

－ 和安里；

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及

－ 安蘭街。

視乎實際情況，警方或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及相應調整車站安排。

運輸署呼籲市民留意，當出現公眾安全考慮時，警方或會在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務及其相關的站點。

公共運輸服務於12月24日會有以下調整：

港鐵機場快線(由香港往機場/博覽館方向)首班車會提早開出，而其由博覽館(經機場)往香港方向亦會延長服務時間

港鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)由下午三時起陸續加強服務

港鐵路綫(機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫上水至落馬洲/羅湖段除外)及輕鐵綫第505、507、610、614P、615P、706及751號會提供通宵服務

港鐵巴士第506、K51及K54號綫會延長服務時間

五條特別巴士路線(九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線)會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間

九龍三條及新界一條專線小巴路線會延長服務時間

中環至半山自動扶梯系統服務：

中環至半山自動扶梯系統會於十二月二十四及二十五日延長服務時間至翌日凌晨一時。

有關的特別交通及公共運輸安排詳情，市民可按此瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商發出的乘客通告。

#要聞