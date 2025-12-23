宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
平安夜特別交通及運輸安排一文睇晒
【Now新聞台】為配合平安夜及聖誕日的節慶活動，警方將於12月24日及25日兩日實施特別交通及運輸安排，詳情如下：
道路封閉：
中環將於12月24日下午2時開始實施第一階段封路：
－ 介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；
－ 蘭桂坊；
－ 榮華里；
－ 和安里；
－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及
－ 安蘭街。
視乎實際情況，警方或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及相應調整車站安排。
運輸署呼籲市民留意，當出現公眾安全考慮時，警方或會在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務及其相關的站點。
公共運輸服務於12月24日會有以下調整：
港鐵機場快線(由香港往機場/博覽館方向)首班車會提早開出，而其由博覽館(經機場)往香港方向亦會延長服務時間
港鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)由下午三時起陸續加強服務
港鐵路綫(機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫上水至落馬洲/羅湖段除外)及輕鐵綫第505、507、610、614P、615P、706及751號會提供通宵服務
港鐵巴士第506、K51及K54號綫會延長服務時間
五條特別巴士路線(九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線)會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間
九龍三條及新界一條專線小巴路線會延長服務時間
中環至半山自動扶梯系統服務：
中環至半山自動扶梯系統會於十二月二十四及二十五日延長服務時間至翌日凌晨一時。
有關的特別交通及公共運輸安排詳情，市民可按此瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商發出的乘客通告。
#要聞
其他人也在看
舊金山大停電！Waymo自動駕駛集體停擺、馬斯克特斯拉純視覺Robotaxi大勝？
舊金山突發大停電導致數十輛 Waymo 自動駕駛車集體停擺，交通大亂。Waymo 暫停網約車服務，特斯拉 Robotaxi 在同一情況下仍正常運行，引發自動駕駛技術路線安全討論。鉅亨網 ・ 5 小時前
車Cam直擊｜私家車逆線橫跨太子道西遭警追截 男司機棄車逃跑企跳終被捕
旺角發生警車追截私家車事件。 一段車Cam影片於網上流傳， 今日（22日）早上9時11分，一名男子駕駛著一輛私家車，於旺角聖德肋撒堂外的窩打老道南行線駛出，逆行越過太子道西多條行車線，駛入另一邊的窩打老道南行線；一輛警察電單車亮燈及響號尾隨追捕。其後，私家車停在窩打老道北行線、創知中學對開位置。據悉，該名男司機落am730 ・ 1 天前
中九龍繞道通車｜啟德出口再有司機違規切線 管道內加畫標記提示
【Now新聞台】中九龍繞道通車，不少司機有違規切線，駛入巴士專線等不當行為。路政署表示，已在隧道內外加裝路牌以及加畫標記，提示司機要盡早選定行車線。新路通車第一日，啟德出口不時上演驚險畫面，有車在分岔路口前停下找路，甚至有車臨時連切兩線落橋。事隔一日，分岔口前擺放了多個雪糕筒，希望減低風險。的士司機馮先生：「(雪糕筒)幫到的，因為他已經把路封死，你想偷偷切線也切不到。」不過有司機總要重複同樣的錯誤，選擇在最後一刻才切線。路政署就強調，隧道內有足夠的交通標誌，但都會繼續下工夫，提醒司機盡早選定合適行車線。路政署署長邱國鼎：「我們在地下多畫道路標記分開四條線，左邊是啟德或九龍灣，之後是觀塘繞道以及兩條線去郵輪碼頭。我們會畫兩組，第一組在昨晚(周日晚)已經大部分完成，第二組差不多接近行政大樓，都會在晚上完成。」至於接駁觀塘繞道的啟福道出口附近，繼續有啟德隧道出來的車輛違規切入巴士專線，企圖直接駛上觀塘繞道天橋。在早上繁忙時間兩個半小時內，有至少20輛車「入錯線」被交通警截停，警員要求他們靠左駛，轉入常怡道內街等燈，再轉入宏照道才上觀塘繞道。當局強調新安排原意想減少車輛切線，起到分流作用。運輸及物流局局長陳美寶：「九龍灣MegaBox一帶，過去大家都知道有時都會出現交通擠塞，或是不太暢順。其實數個月前，運輸署及路政署已經分別在該一帶做了一些交通改善，亦在交通燈信號方面作出調整，希望令到車輛駛入九龍灣地段時可以比以往暢順。我們會一直留意著他們駕駛的情況，密切、動態地觀察有關安排。」路政署在啟福道兩旁加裝了紅色指示牌，提醒巴士以外的駕駛者不要駛入巴士線，司機駛過這段路應減慢車速留意。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中九繞道續有違規切線 啟德出口增道路標記
中九龍繞道(油麻地段)昨迎來通車後首個工作日，繼續不時有駕駛者因不熟悉新路或新安排，而在出口分岔口強行切線或違規切線。為方便駕駛者，當局決定在啟德出口前4條行車線增加道路標記，又稱九龍灣啟福道新安排在加設指示和警方執法後有好轉，惟昨早仍有不少車輛欲違例上觀塘繞道被警方阻止。 在新路啟用首個工作日早上約8時，中九龍am730 ・ 15 小時前
華為造車｜華為尊界S800 揮低保時捷、寶馬 成中國最暢銷10萬美元級汽車
華為成功顛覆中國豪車市場。據外媒報道，華為超豪華轎車尊界S800 目前在國內備受歡迎，甚至比保時捷Paname...BossMind ・ 8 小時前
新加坡樟宜機場交通懶人包｜6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略
近日不少人計劃去新加坡，Yahoo Travel為大家送上樟宜機場交通攻略懶人包。新加坡樟宜機場（Singapore Changi Airport）交通方便。除了地鐵（SMRT）、巴士及的士外，亦可選擇預約市區穿梭巴士（City Shuttle）及機場包車接送到酒店或市中心，往返市區最短只需約30分鐘車程。就算是包車價錢都十分相宜，即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
歐洲11月新車銷量上升2.4% 比亞迪大增逾兩倍
歐洲汽車製造商協會(ACEA)公布，在德國、意大利及西班牙等電動車註冊量增長所推動，歐洲11月新車銷量連續第五個月錄得年增長，上升2.4%至110萬輛。 11月福士汽車及雷諾的新車註冊量分別上升4.1%及3%，Stellantis及Tesla(TSLA.US)分別下跌 2.7%及11.8%，而比亞迪(01211.HK)則大增221.8%。另外，11月份比亞迪的市佔率為2%，僅輕微落後於Tesla的2.1%。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
首批「粵車南下」車輛順利入境本港 有車主稱過程順利
「粵車南下」入境市區凌晨零時起實施，首批車輛大約凌晨零時45分抵達港珠澳大橋香港口岸，完成程序後入境本港。首部「粵車南下」入境的私家車來自珠海，車主表示自己從事飲食業，之前到香港是坐巴士較多，開車比較方便，亦可慢慢駕駛欣賞風景，之都會經常到香港，又認為申請「粵車南下」過程方便，駕駛左軚車亦問題不大。「粵車南下」的車輛可以經港珠澳大橋入境，每天100個名額，最多逗留3天。所有粵車須安裝以「FT」開頭的香港車牌及為「易通行」增值。運輸署發言人表示，政府非常重視車輛及道路安全，所有入境粵車都要到指定的內地驗車中心驗車及通過檢驗，署方會審核申請人及指定司機資格等，在完成港方的程序後，內地部門會發送批准通知。運輸署已製作3條相關短片，包含交通規則、駕駛注意事項及本港交通標誌和道路標誌等內容，供粵車車主參閱。香港出行易流動應用程式即日起推出「粵車南下」出行專頁和新功能，以地圖方式，顯示已提升泊車配套支援內地電動車充電及內地支付工具的停車場，亦可搜尋旅遊熱點附近的停車場。(BC)#粵車南下infocast ・ 13 小時前
中九龍繞道通車｜啟德出口再有司機違規切線 管道內加畫標記提示(林尊豪報道)
【Now新聞台】中九龍繞道通車，不少司機有違規切線，駛入巴士專線等不當行為。路政署表示，已在隧道內外加裝路牌以及加畫標記，提示司機要盡早選定行車線。 新路通車第一日，啟德出口不時上演驚險畫面，有車在分岔路口前停下找路，甚至有車臨時連切兩線落橋。事隔一日，分岔口前擺放了多個雪糕筒，希望減低風險。的士司機馮先生：「(雪糕筒)幫到的，因為他已經把路封死，你想偷偷切線也切不到。」不過有司機總要重複同樣的錯誤，選擇在最後一刻才切線。路政署就強調，隧道內有足夠的交通標誌，但都會繼續下工夫，提醒司機盡早選定合適行車線。路政署署長邱國鼎：「我們在地下多畫道路標記分開四條線，左邊是啟德或九龍灣，之後是觀塘繞道以及兩條線去郵輪碼頭。我們會畫兩組，第一組在昨晚(周日晚)已經大部分完成，第二組差不多接近行政大樓，都會在晚上完成。」至於接駁觀塘繞道的啟福道出口附近，繼續有啟德隧道出來的車輛違規切入巴士專線，企圖直接駛上觀塘繞道天橋。在早上繁忙時間兩個半小時內，有至少20輛車「入錯線」被交通警截停，警員要求他們靠左駛，轉入常怡道內街等燈，再轉入宏照道才上觀塘繞道。當局強調新安排原意想減少車輛切線，起到分流作用。運now.com 新聞 ・ 1 天前
蘿蔔快跑和 Uber 計劃明年在倫敦開展自動駕駛汽車試點計劃
繼7月宣布的合作後,百度(09888.HK/BIDU.US)旗下蘿蔔快跑(Apollo Go)和 Uber(UBER.US)計劃於2026年在倫敦開展自動駕駛汽車試點計劃。蘿蔔快跑擁有數億公里的自動駕駛里程,業務遍及全球22個城市,每周完成逾25萬次出行,憑藉其在英國自動駕駛計劃框架下透過 Uber 平台為倫敦市民提供服務的優勢,蘿蔔快跑將進一步拓展其在香港的自動駕駛測試業務。這標誌著蘿蔔快跑正式進軍另一個重要的右駕市場。自2024年底獲得香港首張自動駕駛許可以來,蘿蔔快跑已在香港積累了豐富的測試經驗,此次合作將進一步鞏固其在香港市場的成功經驗。 (BC)#蘿蔔快跑 #百度 #Uber #美股infocast ・ 1 天前
記者直擊｜中九龍繞道油麻地段通車後首個工作天 車流少路面暢順
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段通車後首個工作天，本台記者陳樂陶及林尊豪早上8時，分別身處油麻地入口及啟德出入口，現場所見，兩處車流不多，路面暢順，沒有出現擠塞情況。 中九龍繞道一共分兩段，周日正式開通的油麻地段全長4.7公里，之後開通的九龍灣段則長約3公里，明年整條繞道全線通車後收取8元。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Lyft 料明年獲批後始測試蘿蔔快跑首批數十輛自動駕駛汽車
美國第二大叫車系統公司 Lyft 行政總裁(CEO)David Risher 於 X 社文平台表示,英國倫敦市內乘客將成為該地區首批體驗百度(09888.HK/BIDU.US)旗下蘿蔔快跑(Apollo Go)自動駕駛汽車的使用者。他說:「我們預計明年將通過 Lyft 和 Freenow(的士 APP)生態系統,在獲得監管部門批准後,開始測試首批數十輛自動駕駛汽車,並計劃在此基礎上逐步擴大規模至數百輛。」David Risher 稱,百度是全球最大的自動駕駛汽車營運商,累計完成超過1700萬次共享旅遊服務.覆蓋全球22個城市。累計自動駕駛里程超過2.4億公里,完全無人駕駛里程逾1.4億公里。他說:「我們的混合網路——自動駕駛汽車與駕駛員協同工作——將滿足倫敦的所有出行需求。我們正與倫敦交通局監管機構和當地社區緊密合作,拓展共享出行市場,為所有人創造更多機會。」(BC)#Lyft #Freenow #百度 #蘿蔔快跑infocast ・ 1 天前
交通部：預計今年內地交通出行人數逾660億人次
交通運輸部副部長李揚在新聞發布會介紹新時代交通運輸服務經濟社會高質量發展有關情況時表示，交通運輸主要發展指標平穩增長。預計今年完成交通固定資產投資超過3.6萬億元人民幣，新增高速鐵路超過2,000公里、高速公路約8,000公里及高等級航道約900公里，新頒證民用運輸機場五個。 同時預期今年跨區域人員流動量超過660億人次，完成營業性貨運量超過580億噸，按年均增約3.5%。港口外貿集裝箱吞吐量增約9.6%，國際航空貨運增20%，快遞業務量增約13.5%左右。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 5 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前