平安夜直擊｜中環光影匯晚上7時上演 尖沙咀海傍現「飄雪」

【Now新聞台】今日是平安夜，不少市民都會出去慶祝，感受節日氣氛。本台記者謝欣桐及梁潔瀅晚上約六時，分別位於中環及尖沙咀為大家報道現場情況。

中環皇后像廣場晚上約7時將會有節日音樂與3D投影結合的光影匯上演，屆時八座建築物會投射聖誕主題的圖案。表演尚未開始，但是現場的聖誕裝飾及20米高的聖誕樹已吸引很多市民一家大小前來打卡。大會已開始實施人流管制，市民要進入打卡需要排隊等候約十分鐘。

尖沙咀海傍則已經有不少市民到場感受聖誕氣氛。有商場為應節在戶外擺放聖誕主題裝置，例如九米高的聖誕樹、卡通人物造型的擺設等，供市民打卡；更利用裝置營造一種飄雪的效果，在晚上六至七時不定時發放，每次維持約15分鐘，讓市民可以過一個白色聖誕。尖沙咀已實施分階段封路安排，港鐵將會提供通宵服務。

