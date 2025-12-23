平安夜聖誕多區有活動 公共交通加強服務 中環有封路

聖誕節

聖誕節連同周末有4天假期，選擇不外遊的市民，亦可把握數日假期外出享受濃濃的節日誕氣氛，欣賞不同設計及造型的巨型聖誕樹和燈飾。為配合活動，中環今午2時起會有封路安排；港鐵及專營巴士加強服務，當中除機場快綫、迪士尼綫、及東鐵綫上水至落馬洲及羅湖段外，港鐵路線及部分輕鐵線今日會通宵服務。政務司長領導的節慶安排跨部門工作小組表示，聖誕節及元旦假期期間，入境處預計約有1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。旅遊業議會指，聖誕節並非內地假期，估計期間會有約110萬至120萬旅客來港。

警方為配合聖誕節慶祝活動，將於今日平安夜至明天聖誕節在部分地區實施人流安全管理措施和特別交通安排，預計有大批市民前往蘭桂坊一帶，將視乎現場情況實施人流安全管理措施。中環一帶分三間段封路，當中介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街及蘭桂坊和榮華里等道路，於今午2時至明午5時禁止車輛駛入。因應聖若瑟堂子夜彌撒後的人流，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將隨時封閉。此外，警方或於短時間內在尖沙咀實施臨時人流安全管理措施及特別交通安排，包括封路和改道。

要感受聖誕氣氛首選是中環和西九，當中位處中環皇后像廣場花園「聖誕天地」有高達20米的戶外聖誕樹，而旅發局「光影匯‧中環」更特別安排於今明兩日及31日延長演出時間至翌日凌晨1時。西九藝術公園變身成聖誕小鎮，其中聖誕森林有逾60棵聖誕樹，其中一棵高達12米。

想感受飄雪的聖誕，九龍和尖沙咀亦有好去處，當中海港城海運大廈露天廣場的「Magical Christmas」大型戶外聖誕布置，會於12月24日平安夜及12月31日除夕延長開放時間至凌晨12時30分，這兩天的傍晚時分更加入飄雪效果。灣仔利東街中庭8米高的幻彩聖誕樹，林蔭步道上空大量巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾，配上「Let It Snow!」飄雪匯演在12月每逢周五和六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜均會登場。

旅發局跨年倒數Air Supply現場獻唱

聖誕節後，即將迎接新年，旅發局跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，由12月31日晚上11時30分至元旦日凌晨12時10分舉行，將有包括外國組合Air Supply連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。8幢建築物外牆亦會以巨型倒數時鐘及光影圖案，進行倒數，並上演長約3分鐘的光影表演。中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔會展玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘。旅發局冀透過活動傳遞正能量與祝福。

