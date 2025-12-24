平安夜｜尖沙咀「雪花紛飛」 市民遊客爭相玩雪(何嘉駿報道)

【Now新聞台】平安夜，港九多個地方都有市民歡渡佳節。

尖沙咀海邊平安夜這晚「雪花紛飛」，大人小孩都爭相過來感受香港版的白色聖誕。

April：「竟然現在會下雪，對不對，真的很神奇。很好，氣氛真的一流，還要有很多人一起玩、一起捕捉雪花。」

深圳遊客高小姐：「喜歡、超級喜歡，這裡比較有聖誕的氣氛，是熱鬧一點。」

武漢遊客孫小姐：「感覺非常有紀念意義，是非常好玩。」

附近的尖東麼地里就將雪花掛上半空，金光燦爛。

西九文化區的聖誕小鎮氣氛都不遑多讓，晚飯後的人流越來越多，要實施人潮管制，有人替寵物好好打扮，拍聖誕寫真。

于女士：「這邊美吧，人、狗都要一起聖誕快樂。又沒有錢帶牠一起去旅行，惟有一起過來這邊。」

對岸的中環就上演聖誕光影匯，皇后像廣場附近的八大地標化身巨型畫布，讓市民及遊客沉浸式體驗。

曾先生：「很感動，燈飾都很美。香港近期都發生了很多事，希望氣氛可沖淡一些，大家可以重拾歡樂的氣氛。」

法國遊客Stedhane：「這邊多點顏色，多點歡樂，人人都開心，在法國較少見的。」

場內這棵全香港最巨型的聖誕樹有20米高，想近距離打卡，都要先排隊等一會兒。

