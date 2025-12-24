平安夜｜蘭桂坊訂座率超9成

【Now新聞台】蘭桂坊協會指，晚上的訂座率超過9成，情況理想。

蘭桂坊街頭巷尾都充滿節日氣氛，餐廳的聖誕樹、侍應頭上的聖誕帽，以至掛在空中的燈飾都已經準備就緒，警方亦在場維持秩序。

蘭桂坊協會特意準備了心意卡，讓到訪的人寫下祝福。協會總監張素媚指，晚上的訂座超過9成，形容情況理想，到訪的旅客人數亦有約兩成升幅。

蘭桂坊協會總監張素媚：「近期多了很多，尤其是來自歐美，甚至近一些的泰國、南韓自由行及團體旅客，他過來最主要都是希望感受一下香港那麼熱鬧，是如何過平安夜，甚至除夕夜，在這裡都會有一個頗長的假期。」

#要聞