平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」無痛滾存高達港元4厘、美元6厘特高回報

12個月港元新資金飆至 2.95% 多元高息定存強勢列陣

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 平安數字銀行為精明理財族推出「晉昇儲蓄存款」，助客戶實現「月存月高息」，同時更加碼港元新資金定存年利率至2.95厘，讓客戶能同時兼顧資金靈活調配與理想回報, 實行「賺盡活期、鎖實定存」。



「晉昇儲蓄存款」持續吸金活期存款月存月高息



平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採用階梯式遞增年利率機制，客戶調入資金而無需鎖定，存款「自動波」層層晉昇，無痛滾存本金「雪球」。以港元為例，平安數字銀行個人客戶只需以8,000港元或以上的資金開立相關儲蓄計劃，首月安坐家中即穩賺1.0%年利率基本回報；放多一個月，利息立刻自動加碼至1.6%年利率；到第三個月，更可極速衝上 4.0%年利率的「高息天花板」。



此外，現時平安數字銀行個人客戶只要開立相關儲蓄計劃，並於首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上， 100港元現金獎輕鬆落袋。





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貨幣

首30天年利率

下一個30天

最後30天

港元

1.00%

1.60%

4.00%

美元

2.00%

2.20%

6.00%



年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定。 (港元-365天 |美元-360天)

以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時的年利率為準。



港元新資金定存加碼多元高息定存大檢閱



平安數字銀行再為長線防守型資金築起逆市高息避風港。由即日起至2026年6月30日，個人客戶只需存入100港元或以上的新資金，12個月定存即可享有全新加碼、高達年利率2.95厘。



一表看清新舊資金高息回報，短中長線全面開花：







港元全新資金

港元現有資金

美元現有資金

1個月

2.40%

2.30%

3.60%

3個月

2.85%

2.85%

3.60%

6個月

2.85%

2.85%

3.70%

12個月

2.95%

2.90%

3.75%

24個月

---

2.95%

---



年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定（港元-365天 |美元-360天）

以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時顯示定期存款頁面的年利率為準。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「晉昇儲蓄存款推廣」、「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



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平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。



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