氣質女神讓粉絲們瘋狂追捧！ 平手友梨奈實力派女歌手！
演藝生涯的關鍵轉折
她的演藝路從青少年時期就充滿戲劇性，小時候愛打籃球，初中時受哥哥影響報名偶像團體徵選，唱了一首老歌通過面試，從2015年8月加入櫸坂46，迅速成為中心人物，
連續多張單曲站C位，帶領團體紅遍大街小巷。2016年出道單曲大賣，她獨挑大樑，邊唱邊跳展現超強舞台魅力，不過也遇上一些波折，像握手會遇襲或演出時過度換氣，
右手臂抽筋，讓粉絲心疼不已。2018年她因傷暫停舞蹈，但仍堅持演出，9月主演電影拿下多項新人獎，從偶像轉戰影視圈。2020年1月退出團體後，開個人網站，
3月接演新片，9月參與時尚宣傳，12月推出原創歌曲，正式solo出道。2022年簽約新公司，主演劇集大放異彩，2024年8月換經紀到Cloud Nine，事業再上層樓。
這一路的反轉，從團體核心到獨立女王，充滿堅韌精神，讓人佩服她的轉型之路。
深度解析代表作或特殊才藝
說到她的代表作，得提2020年12月發行的數位單曲「跳舞的理由」，這首歌簡直是她的轉型宣言！開頭輕快的節奏配上她獨特的中低音，唱到副歌時爆發力十足，
歌詞講述追尋自我的掙扎，聽眾彷彿看到她在舞台上旋轉跳躍，汗水飛濺，眼神堅定又帶點脆弱，畫面感超強。MV場景從昏暗房間到街頭，穿著簡單T恤牛仔褲的她，邊唱邊舞，
強調那股不服輸的能量，讓人感覺像在跟她一起面對人生難題。高潮部分聲線拉高，配上電子樂，達到情感頂點，粉絲看完都說「這首歌療癒了我的人生低谷」。
她的特殊才藝是舞蹈，從偶像時期練就的功力，融入芭蕾和街舞元素，表演時流暢自然。近期新作持續發燒中，像是2025年8月的「I'm human」，延續她獨特風格，圈粉無數。
私下性格與全球鄉民評價
私底下她超低調，愛聽音樂看書，自稱內向卻有顆熱血心，疫情時還自學新技能，擴大視野。穿搭偏好簡約風，偶爾分享社群，粉絲都讚她氣質滿分。
網友評價多正面，Instagram上有人留言：「想親吻♥️天使般」，翻成「想親吻♥️天使般」；另一個說：「藝術般的友梨奈✛黑心白鳥黑鹿」，意指「藝術般的友梨奈✛黑心白鳥黑鹿」；
有人吐槽：「惡魔般可愛！（笑）」，變成「惡魔般可愛！（笑）」。推特粉絲表示：「現在住院中，心情低落但看到她就開心了」，還有「新歌超期待」；
PTT鄉民熱議：「從櫸坂時期就追，她黑歷史少，實力派女神。」Reddit上外國粉絲說：「她的演唱會Blu-ray必買，聲音太療癒。」
整體來說，鄉民們一致認同她的專業與魅力，尤其那股神秘氣質，讓全球粉絲為之傾倒。
Japhub小編有話說
身為資深吃瓜群眾，我得說這位女神是實力派代表，從偶像到solo轉型超成功，氣質與才華並存，絕對是國民老婆等級。快去聽她的新歌，保證讓你上癮！
