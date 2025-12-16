平機會代婦女提法律訴訟 指放產假後遭削花紅 投訴後遭解僱

【on.cc東網專訊】平等機會委員會今天（16日）根據《性別歧視條例》（第480章），代表一名女士向區域法院提出法律訴訟，就她的前僱主涉及的違法懷孕歧視及使人受害歧視行為提出申索。案情指，申索人受僱於一間資產管理公司七年，由合規經理擢升為合規部主管，並獲得加薪，工作表現一直令人滿意，惟她在2022年放產假後，同年的年度酌情花紅遭僱主大幅削減，申索人相信僱主對她作出懷孕歧視，而在申索人告向平機會提出懷孕歧視投訴後，僱主大約3星期後將申索人解僱，令她相信答辯人是基於該懷孕歧視投訴而使她遭受使人受害歧視。

平機會指，《性別歧視條例》保障婦女在僱傭範疇免受懷孕歧視，根據條例若僱主基於僱員懷孕或相關產假而使該僱員受到不利的對待或給予該僱員較差的待遇，都有可能構成違法歧視。另外，若僱主就僱員作出《性別歧視條例》下受保障的行為，例如向平機會提出懷孕歧視投訴，而給予該僱員較差的待遇或解僱該僱員，則有可能構成違法使人受害歧視。

據平機會數字，在2022至2024年期間平機會收到227宗懷孕歧視的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》的投訴約20%，當中超過九成在僱傭範疇發生。另外，平機會在此期間亦收到7宗因懷孕歧視投訴而遭受使人受害歧視的投訴，反映在職懷孕婦女仍然面對不少歧視。

平機會稱，將此個案帶上法庭，一方面希望加強公眾認識《性別歧視條例》下賦予在職懷孕女性的權利，同時亦提醒僱主對僱員作出懷孕歧視及使人受害歧視行為乃屬違法，會帶來嚴重的法律後果。

