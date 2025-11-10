鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
平機票優惠2025｜歐洲機票大減價？最平$3,917飛羅馬！一文睇晒10個Long haul好去處、直航/轉機最抵價
最近不少長途航線機票價格相當吸引，甚至與直飛日本票價相近。如果你正考慮趁年尾清假來一趟遠行，不妨參考這篇文章——我們為你精選了多個外地目的地的平價機票選項，無論是歐洲還是美國，通通有驚喜！
【立即睇】全新Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Long haul機票減價1. 香港飛倫敦最平$4,106起！
倫敦景點豐富，無論是歷史建築還是文化地標都值得一訪。當中最具代表性的包括：倫敦塔橋、大笨鐘、白金漢宮、聖保羅大教堂、大英博物館、倫敦眼等。除了打卡景點，美食也不容錯過——初次到訪的旅客，英式炸魚薯條、地道英式下午茶，牛扒館也必須安排在行程內！
於11月14日出發，中間在上海轉機，等待時間1小時，整個航程的時間為15小時25分；於11月23日回程，同樣在上海轉機1小時15分鐘，回程的時間是19小時15分，價錢為$4,106，已經包括23公斤托運行李和5公斤手提行李，乘坐的班機為東方航空公司，價錢相對優惠。如果你偏好直飛航班，票價為$6,665，與旺季相比屬合理水平，適合想節省時間的旅客。
Long haul機票減價2.香港飛曼徹斯特 最平$4,438起！
曼徹斯特是英國北部的重要城市，以工業革命的歷史背景、濃厚的足球文化與蓬勃的創意藝術聞名。著名景點包括：哥德式建築壯麗的曼徹斯特市政廳、學術氛圍濃厚的曼徹斯特大學、如教堂般華麗的約翰·萊蘭圖書館，以及足球迷必訪的伊蒂哈德球場和歷史悠久的曼徹斯特座堂。
於11月25日出發，中間在蘇黎世轉機，等待時間1小時，整個航程的時間為16小時50分；於12月2日回程，同樣在蘇黎世轉機55分鐘，回程的時間是15小時，價錢為$4,438，這個價格是包括8公斤的手提行李。如果想添加23公斤托運行李額，價格為$5,388，乘坐的班機是瑞士國際航空公司。如果你傾向選擇直飛航班，票價最平為$7,522，與轉機選項相比相差近$3,000。可根據自己的預算與時間安排作出選擇，視乎你更重視舒適直達，還是希望節省旅費。
Long haul機票減價3.香港飛伯明翰 最平$4,463起！
伯明翰是英國第二大城市，融合了工業歷史、文化藝術與現代創意氛圍。城市景點多元，既有充滿歷史感的伯明翰博物館與美術館、市政廳，也有設計感十足的伯明翰圖書館。親子旅客可前往國家海洋生物中心或吉百利世界。無論你是文青、家庭旅客，還是購物愛好者，伯明翰都能滿足每位旅客的需求。
於12月1日出發，中間在蘇黎世轉機，等待時間1小時05分，整個航程的時間為16小時40分；於12月8日回程，在蘇黎世轉機10小時50分，回程的時間是24小時45分，價錢為$4,469，這個價格包括8公斤的手提行李。如果想添加托運行李額，價格為$5,382，乘坐的班機是瑞士國際航空公司。目前沒有從香港直飛伯明翰的航班。從香港飛往伯明翰的唯一選擇是轉機航班，您可以選擇例如阿聯酋航空（經杜拜）、法國航空（經巴黎）或荷蘭皇家航空（經阿姆斯特丹）等航空公司，但所有航班都需要轉機一次或多次才能抵達。
Long haul機票減價4.香港飛羅馬 最平$3,631起！
羅馬是義大利的首都，也被譽為「永恆之城」，擁有超過兩千年的歷史與文化遺產，是歐洲最具代表性的旅遊城市之一。城市中遍布古蹟與藝術瑰寶，著名景點包括壯麗的羅馬競技場、充滿帝國遺跡的古羅馬廣場、傳說中建城起點的帕拉提諾之丘，以及保存最完整的古羅馬建築——萬神殿。每一處都見證著羅馬的輝煌與深度，絕對值得親身造訪。
於11月16日出發，中間在北京轉機，等待時間16小時10分，整個航程的時間為31小時；於11月26日回程，在北京轉機2小時20分，回程的時間是16小時10分，價錢為$3,631，乘坐的班機是中國國航公司。這個價格包括5公斤的手提行李和23公斤的托運行李，以這個價格來說，與飛往日本的票價相近，性價比極高。由2025年6月5日起，國泰航空將恢復香港直飛羅馬的季節性直航服務，每週三班。在此之前，香港與羅馬之間沒有直飛航班，旅客需要搭乘需要轉機的航班，不過這是季節性服務，建議在預訂前再次確認航班資訊。
Long haul機票減價5.香港飛威尼斯 最平$4,712起！
威尼斯是義大利最浪漫的水上城市，以縱橫交錯的運河、歷史悠久的建築與濃厚的藝術氛圍聞名於世。 這座城市的景點集中、風格獨特，著名景點包括：氣勢恢宏的聖馬可廣場、金碧輝煌的聖馬可大教堂、充滿傳說色彩的嘆息橋、經典的貢多拉遊船體驗，以及以玻璃工藝聞名的玻璃島等，每一處都散發著獨特的魅力與歷史韻味。
於11月23日出發，中間在蘇黎世轉機，等待時間1小時25分，整個航程的時間為16小時10分；於11月30日回程，同樣在蘇黎世轉機11小時40分，回程的時間是24小時55分，價錢為$4,712，這個價格只包括8公斤的手提行李，如果想添加托運行李額，價格為$5,619，乘坐的班機是瑞士國際航空公司。目前沒有從香港直飛威尼斯的航班，所有前往威尼斯的航班都需要中途轉機。可以選擇經由阿聯酋航空、瑞士航空、法航或漢莎航空等航空公司中轉的航班。
Long haul機票減價6.香港飛三藩市 最平$4,813起！
三藩市（舊金山）是美國西岸最具魅力的城市之一，融合自然美景、歷史地標與多元文化，景點豐富，當中包括：橫跨金門海峽的金門大橋、蜿蜒迷人的九曲花街、充滿傳奇色彩的惡魔島、熱鬧的漁人碼頭，以及集科學、自然與教育於一身的加州科學院等，相信第一次到訪的旅客一定會被這座城市的獨特氛圍所吸引，留下難忘的回憶。
於11月23日出發，不用轉機，整個航程的時間為12小時25分；於11月30日回程，回程的時間是20小時05分，價錢為$4,813，乘坐的班機是美國聯合航空公司。這個價格已包括23公斤的托運行李。對有意前往三藩市旅遊的朋友來說，這個時間段不僅航程順暢，票價亦相對實惠，是非常值得考慮的選擇。
Long haul機票減價7.香港飛洛杉磯 最平$4,802起！
洛杉磯是美國加州最大城市之一，以好萊塢娛樂產業、陽光海灘與多元文化聞名，景點豐富，包括：好萊塢星光大道、中國戲院與杜比劇院、好萊塢標誌、加州迪士尼樂園、好萊塢環球影城，適合親子、文青與自由行旅客。
於11月23日出發，不用轉機，整個航程的時間為12小時40分；於11月30日回程，回程的時間是18小時25分，價錢為$4,802，乘坐的班機是美國聯合航空公司。這個價格已包括23公斤的托運行李。
Long haul機票減價8.香港飛法蘭克福 最平$4,335起！
法蘭克福是德國的金融與交通樞紐，融合現代摩天大樓與歷史古蹟，景點包括：羅馬人廣場、法蘭克福皇帝大教堂、法蘭克福鐵橋、現代藝術博物館、施泰德藝術館等，適合短期停留或作為歐洲旅行的起點。
於11月23日出發，中間在北京轉機，等待時間10小時10分，整個航程的時間為24小時05分；於11月30日回程，於成都轉機等待時間為 2小時25分，回程的時間是15小時35分，價錢為$4,335，乘坐的班機是中國國航公司。這個價格已包括5公斤手提行李和23公斤的托運行李，對計劃前往歐洲旅遊的朋友而言，這段航班不僅時間理想，價格亦合理，是非常值得考慮的選擇。
Long haul機票減價9.香港飛紐約 最平$6,955起！
紐約是美國最具代表性的城市之一，融合世界級地標、藝術文化與多元社區，景點豐富，包括：自由女神像、帝國大廈、時代廣場、大都會藝術博物館、自然歷史博物館，中央公園等等，無論是初次造訪或深度探索都精彩萬分。
於11月18日出發，不用轉機，整個航程的時間為15小時20分；於11月24日回程，回程的時間是15小時45分，價錢為$6,955，乘坐的班機是國泰航空公司。這個價格已包括23公斤的托運行李。
Long haul機票減價10.香港飛波士頓 最平$6,971起！
波士頓是美國東岸最具歷史與文化底蘊的城市之一，融合殖民時期建築、世界名校與海灣風光，景點有：自由之路、波士頓茶黨船艦與博物館、哈佛大學、麻省理工學院、波士頓公園與公園街教堂等，適合喜愛人文探索與悠閒漫步的旅客。
於11月19日出發，不用轉機，整個航程的時間為15小時20分；於11月25日回程，回程的時間是15小時30分，價錢為$6,955，乘坐的班機是國泰航空公司。這個價格已包括23公斤的托運行李。
