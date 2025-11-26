大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充
文章來源：Qooah.com
汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。
在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。
平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。
AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。
動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。
值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。
其他人也在看
繼續攀升｜比亞迪10月歐洲銷量按年增兩倍 市佔升至1.6％拋離Tesla
特斯拉（TSLA）近月歐洲銷量持續探底之際，中國電動車龍頭比亞迪（1211）則繼續攀升，無論在銷量，抑或市佔率均已拋離前者。BossMind ・ 1 天前
問界M6計劃於明年第二季上市
據內媒報道，賽力斯(9927.HK)與華為合作推出新能源汽車品牌「問界」旗下車型M6計劃於明年第二季度上市，預計主打25萬元人民幣家用SUV市場。動力形式與問界其他車型一致，將同時提供增程版和純電版。AASTOCKS ・ 1 天前
受累晶片短缺 本田(7267.JP)全球銷量計料降至日本車企第四位
據《日經亞洲》整理的車企銷售預測，本田汽車(7267.JP)在公布截至2026年3月財年度的下半年業績展望後，其全球銷量排名預計將從日本車企第二位下滑至第四位。 由於半導體短缺導致北美產量下降，本田預期明年3月底止下半財年全球銷量將按年縮減14%，降至166萬輛。同期鈴木(7269.JP)則預測銷量增長8%至180萬輛，首次躍居日本車企亞軍，僅次於豐田(7203.JP)。 根據可追溯至2005財年的公開財報資料，這將是本田下半年度銷量首度跌出日本前三名。豐田、本田及日產(7201.JP)長年佔據首三位，日產自2017年起陷入低谷，本田則企穩次席。 本田受到安世半導體停止供貨的嚴重衝擊。晶片短缺導致該公司下調北美市場下半財年銷售預期達11萬輛。在部分零組件的晶片採購中，本田曾完全依賴安世半導體供貨。其位於美國、加拿大等地的工廠已於10月27日調整產量，墨西哥工廠更於10月28日暫停生產。 本田在確認獲得穩定晶片供應後，已於11月19日重啟墨西哥廠生產，美加工廠也自本週一(24日)逐步恢復原定生產計劃。 北美市場對本田至關重要。9月底止上半財年，該區域銷量按年增長2%至85.6萬輛，佔全球AASTOCKS ・ 1 天前
歐洲10月新車註冊量連續第四個月上升 比亞迪(01211.HK)增逾兩倍
歐洲汽車工業協會(ACEA)表示，歐洲10月新車註冊量按年增長4.9%至109萬輛，連續第四個月攀升，因平價純電動車的需求增加。在主要市場中，西班牙及德國的增幅最大，而英國及意大利則停滯不前。 10月歐洲電動車銷量大幅增長，當中插電式混合動力車銷量上升40%，純電動車亦增長近33%。整體而言，雷諾上月銷量上升11%，福士及寶馬亦取得強勁增長。比亞迪(01211.HK)銷量上升超過兩倍，輕鬆超越Tesla(TSLA.US)，後者銷量下降48%。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Uber(UBER.US)夥文遠知行(00800.HK)阿布札比推無人駕駛服務
Uber(UBER.US)將在阿布札比部分地區開始使用文遠知行-W(00800.HK)的車輛提供無人駕駛服務，Uber稱，乘客在特定地點使用UberX或Uber Comfort服務時，可能會被匹配到無人駕駛汽車。 今年5月，Uber與文遠知行達成協議，將在未來數年於美國及中國以外的15個城市推出服務，當中包括最近在沙地阿拉伯首都利雅德啟動的配備安全司機的服務。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
長汽(02333.HK)目標2029年歐洲年產30萬輛汽車
長城汽車(02333.HK)國際業務執行長施博喬表示，正計劃於2029年在歐洲實現年產30萬輛汽車的目標，目前公司正在權衡在西班牙及匈牙利等國的工廠選址。 他稱，勞動力及物流成本是影響選址的多個因素之一，因為公司初期需要將零件運送到目標市場進行組裝。同時，歐盟的產業政策、投資環境及關稅亦是需要留意的因素。 他續指，公司已設定目標到2030年海外年銷量達到100萬輛，因此目前有需要加快歐洲戰略發展，認為中國品牌在歐洲市場有巨大的潛力，公司計劃建造的工廠將生產從傳統引擎到純電動等各種類型的車輛。 施博喬表示，為吸引歐洲主流消費者，公司計劃於明年中推出Ora 5緊湊型SUV的多動力系統版本等新車型。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘三人涉誤殺 凌晨 4 時半交代案情︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 11 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 13 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新加坡總理黃循財談中日關係 遭批偏幫日方 《海峽時報》點名香港媒體涉帶風向｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中日就高市早苗「台灣有事」論關係緊張之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）本月 19 日在當地舉行的彭博創新經濟論壇上談及中日關係，表示希望兩國找到緩和局勢的辦法，惟言論中觸及二戰，引發中國網民不滿，批其偏幫日方。新加坡《海峽時報》昨（25 日）點名指，部分香港媒體連日發表評論，疑曲解黃的言論，部分文章出現方式具協調性，或存在一定程度的策劃和刻意操控。Yahoo新聞 ・ 11 小時前