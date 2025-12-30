平潭親睹軍演戰機與火箭發射 大陸民眾添統一信心

（法新社平潭30日電） 不少中國觀光客今天聚集在福建平潭島上一座能俯瞰蔚藍大海的小廟前，當他們正四處逛遊時，突然聽見旁邊小島傳來隆隆巨響。

當時多枚遠程火箭劃破藍天，從距離台灣僅約130公里的平潭升空。當地正是中國軍方持續在台灣周邊舉行軍事演習的前線。

現場民眾紛紛拿出手機與自拍棒，朝著海邊奔去，搶拍天空中拖著煙霧尾跡的火箭。

63歲遊客陳女士在目睹現場後告訴法新社：「我們國家越來越強大、越來越富有……所以現在才有這樣的能力，」

廣告 廣告

陳女士是一群從四川來平潭旅遊的團客，她說去過台灣旅遊，希望兩岸最終的結果是「和平統一」。

另一名59歲的張女士告訴法新社「從這裡看過去，雖然看不到，但真的感覺很靠近（台灣）」。

張女士也曾到過台灣，並提到她對當地印象是物價超貴。

她說：「那邊的東西真的很貴，而且說實話，他們老年人的生活品質還沒我們好。」

張女士認為這次軍演是為「嚇阻」主張台獨的人士，「如果我們不嚇阻他們，那些分裂分子就會不斷煽動他們的人，繼續維持對我們的敵意」。