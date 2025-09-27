平玩 LEICA 5x 長焦，Xiaomi 15T Pro 實測!

焦點

利物浦打擊黃牛黨　兩年關閉 14.5 萬帳戶

Xiaomi 再度與 LEICA 攜手 LEICA 推出備受矚目的 Xiaomi 15T Series。其中定位進階旗艦的 Xiaomi 15T Pro，延續了 T 系列影像與尖端科技外，更在硬體配置與耐用性上提升。究竟這款新機能否成為市場上最抵玩的 LEICA 旗艦，本文將透過詳細實測一探究竟。

▲Xiaomi 15T Pro 機身背部與電池後蓋採用一體化玻璃纖維材質，打造流暢無縫的視覺效果。平直邊框以高強度 6M13 鋁合金打造，提升抗摔性與結構強度。

▲略微圓潤的邊角處理則在視覺與握感之間取得平衡，即使配備大尺寸螢幕，長時間持握仍感舒適。

▲Xiaomi 15T Pro 螢幕覆蓋 Corning Gorilla Glass 7i，抗刮能力相較前代提升 100%，有效抵禦日常使用中的刮擦。同時，Xiaomi 15T Pro 更通過 IP68 防塵防水認證，能在最深 3m 的水中正常運作。

Xiaomi 15T Pro 配備了 Xiaomi 系列手機中最大、最清晰的 6.83 吋顯示螢幕。憑藉先進的 LIPO 技術，螢幕四邊邊框僅有 1.5 毫米，較上一代減少 27% 的邊框寬度，在幾乎不增加機身尺寸的前提下，實現了極高的屏佔比。

螢幕擁有 1.5K 的銳利解像度，色彩飽和度與色調準確度表現卓越，能生動呈現照片與影片的豐富細節。峰值亮度更高達 3200 nit，即便在戶外強光下，畫面依舊清晰可見。此外，支援高達 144 Hz 的更新率，使捲動網頁與遊戲操作更加流暢順滑。全亮度 DC 調光與先進護眼技術則確保了長時間使用的舒適度。

▲ 前置 3200 萬像鏡頭

▲ SIM 卡槽、Type-C 埠、立體聲揚聲器

▲ Xiaomi 15T Pro 預載 ANDROID 15 版本，試用 1TB 機型啟動後仍有 0.9TB 空間供用戶使用。

▲ Xiaomi 15T Pro 支援 eSIM 功能 （nano SIM + nano
SIM、nano SIM + eSIM 或 eSIM + eSIM ）

效能方面，Xiaomi 15T Pro 搭載基於 3nm 製程的 MTK 天璣 9400+ 晶片，CPU 與 GPU 性能相較前代均有顯著躍升，輕鬆應對多任務處理與高負載遊戲。為確保長時間高效運行，機身內置 Xiaomi 3D IceLoop 散熱系統，能快速導出核心熱量，維持機身涼爽與性能穩定。

▲配備 天璣 9400+ 晶片組，於跑分成績仍相當不錯。

手機內置 5500 mAh 大容量電池，支援 90W 有線 HyperCharge 與 50W 無線 HyperCharge，能在短時間內迅速回復電量。電池耐久度經過優化，經歷 1600 次充電循環後容量仍可保有 80%，使用壽命更長。即使電量完全耗盡，連接充電器後僅需四秒即可開機，迅速回歸使用狀態。

影像系統無疑是 Xiaomi 15T Pro 最核心的亮點。該機採用了與 LEICA 聯合打造的先進三攝鏡頭系統，由 5000 萬像主鏡頭、超廣角鏡頭及 LEICA 5 倍 Pro 長焦鏡頭組成。

主鏡頭搭載 LEICA Summilux 光學鏡片，擁有 ƒ/1.62 超大光圈，並引入高規格的 Light Fusion 900 影像感測器，具備高達 13.5 EV 的寬廣動態範圍。這使得它在各種光線條件下，均能捕捉細節豐富、色彩鮮豔且對比度高的影像，尤其在低光環境中表現出色。

▲ 主鏡頭拍攝樣張，色彩自然且細節保留完整。

並首次在 T 系列中亮相的 LEICA 5 倍 Pro 長焦鏡頭。它提供 5 倍光學變焦、10 倍光學等效變焦，以及最高 20 倍超級變焦，焦段範圍涵蓋 15mm 至 230mm。

▲0.6 x Zoom

▲1 x Zoom

▲2 x Zoom

▲5 x Zoom

▲100 x Zoom

搭配強大的新一代運算攝影平台 Xiaomi AISP 2.0，憑藉 PortraitLM 2.0 與 ColorLM 2.0 等核心算法，全面優化景深表現、擴展色調範圍並提升色彩還原度。新增的「大師人像」功能提供「寬銀幕」與「泡泡」等背景虛化效果，用戶可自由調整光圈與焦段，創造更具藝術感的人像照片。LEICA 街拍模式可從鎖屏快速啟動，提供多種經典焦段，Xiaomi 15T Pro 更獨享 135mm 超長焦，方便捕捉街頭特寫。

Xiaomi 15T Pro 內置全球首發的「小米星辰無網通」功能。即使在没有行動網路或 Wi-Fi 訊號的偏遠地區，如山林或沙漠，最遠可實現 1.9 公里的直接語音通話，為戶外活動提供額外安全保障。

總結

Xiaomi 15T Pro 憑藉與 LEICA 深度合作的專業三攝系統、遠距通訊技術、頂級的效能，成功在市場中確立了獨特地位，是 2025 年平玩旗艦的首選!

