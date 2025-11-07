雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
平玩 RYYB 陣列 3x OIS 長焦鏡，HUAWEI nova 14 上手試!
HUAWEI 近期於香港推出全新 nova 14 系列，當中 nova 14 是定價最平的一部。雖然該機是最平的一部，不過該機搭載招牌 12MP RYYB 陣列 3x OIS 長焦，是一款主打拍攝的入門手機。今次就同大家上手試玩這款鏡頭中階手機!
HUAWEI nova 14 延續 nova 系列的設計風格，該機機身採用超窄邊框屏幕，機身厚度只有 7.2mm，重量亦只有 192g。而今次測試是冰晶藍色版本。機身正面採用了一塊 6.7 吋 120Hz OLED LTPO 屏幕 (2412 x 1084)，由於採用窄邊框設計，令 nova 14 的手的感相當理想。
▲HUAWEI nova 14 機背採用磨砂工藝設計，於左上方設有圓型鏡頭模組。
▲屏幕的上方的開孔內搭載了 5000 萬像超清人像自拍鏡頭，配合人像美顏方案以及AI美顏演算法，提供差異化美顏效果。此外，自拍鏡頭提供短片、微電影、夜間、人像、影片、慢動作、縮時攝影、全景、濾鏡、鏡面反射、貼紙、拍攝微笑、聲控拍攝、定時拍攝等自拍模式。
▲機身右側設有音量鍵及附設指紋識別的電源鍵
▲於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及SIM卡卡槽。
▲nova 14 於軟件上搭最新的 EMUI 14.2，港版就提供了256GB 版本，扣除 EMUI 14.2 系統後，用戶仍有約 235GB 空間可使用，以中檔次手機來講算是相當足夠。此外，nova 14 上的 EMUI 14.2 透過安裝”microG”後，可完整使用 Google 服務。
▲安裝 ”microG” 後可完整使用 Google 服務，與一般支援 Google 手機分別不大。
▲配備 Kirin 8000 處理器的 nova 14 於各項跑分應用成績，都相當不錯。
▲HUAWEI 全新的 nova 14 的三鏡組合，分別由 5000 萬像主鏡 + 800 萬像廣角微距及招牌 1200 萬像 RYYB 陣列 3x OIS 長焦組成。
▲拍攝介面與HUAWEI 旗艦手機相似，同樣設有夜景、人像、大光圈、超級微距及專業模式等供用家選項。
HUAWEI nova 14 拍攝效果:
新一代 HUAWEI nova 14 雖然在效能上未見有太大驚喜，但以 $2,699 的定價玩到 RYYB 陣列 3x OIS 長焦鏡來講屬市場罕有，大大提升了nova 12SE 的競爭力。
