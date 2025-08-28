28歲平野紫耀「放下偶包」認真搞笑花絮照意外地圈粉，認識「行走版LV」日本全能百變idol偶像魅力

日本人氣男團Number_I 成員平野紫耀（Sho Hirano）新歌《未確認領域》推出後，隨即在美國、日本 iTunes上奪得排行榜冠軍。而平野紫耀分享了拍攝花絮，誇張髮型加搞笑表情，與平時酷帥形象反差十足，卻意外地超圈粉，令一眾粉絲都在留言：「卡娃依～」還未認識這位反差偶像嗎？來來來，介紹給你認識這位「從漫畫世界走出來的全能偶像」！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

平野紫耀，1997年1月29日在名古屋出生，邁進28歲的他，在2025年正式成為了LV的品牌大使。作為日本偶像男團Number_i成員之一的平野紫耀，從小學二年級就開始學習跳舞。在2010年，13歲的時候，在名古屋當地以偶像團體BOYS AND MEN身分入行，在15歲時就加入了Johnny's事務所，並在2018年成為偶像組合King & Prince成員。

後來因為Johnny's事務所風波，在2023年5月離隊及退出Johnny's事務所，之後就加入了瀧澤秀明的事務所「TOBE」旗下隸屬經紀公司TOBE，並在2023年10月15日，平野紫耀與岸優太、神宮寺勇太組成團體NUMBER_I，以另一男團身分重新出發。

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

從平野紫耀社交平台可見，無論是在日常工作還是私下生活中，他也經常穿著Louis Vuitton的單品，展示了對品牌的熱愛，之前他出席LV大騷，更與「菲董」Pharrell合照，期待這位偶像會跟LV有更多的合作演繹！

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

（IG@sho_h_desyo）

木村拓哉這「暖心舉動」表現國民偶像級品行修養，令人多次愛上、不只顏值的親民魅力

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

26歲趙露思「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現！