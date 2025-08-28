天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
28歲平野紫耀「放下偶包」認真搞笑花絮照意外地圈粉，認識「行走版LV」日本全能百變idol偶像魅力
日本人氣男團Number_I 成員平野紫耀（Sho Hirano）新歌《未確認領域》推出後，隨即在美國、日本 iTunes上奪得排行榜冠軍。而平野紫耀分享了拍攝花絮，誇張髮型加搞笑表情，與平時酷帥形象反差十足，卻意外地超圈粉，令一眾粉絲都在留言：「卡娃依～」還未認識這位反差偶像嗎？來來來，介紹給你認識這位「從漫畫世界走出來的全能偶像」！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
平野紫耀，1997年1月29日在名古屋出生，邁進28歲的他，在2025年正式成為了LV的品牌大使。作為日本偶像男團Number_i成員之一的平野紫耀，從小學二年級就開始學習跳舞。在2010年，13歲的時候，在名古屋當地以偶像團體BOYS AND MEN身分入行，在15歲時就加入了Johnny's事務所，並在2018年成為偶像組合King & Prince成員。
後來因為Johnny's事務所風波，在2023年5月離隊及退出Johnny's事務所，之後就加入了瀧澤秀明的事務所「TOBE」旗下隸屬經紀公司TOBE，並在2023年10月15日，平野紫耀與岸優太、神宮寺勇太組成團體NUMBER_I，以另一男團身分重新出發。
從平野紫耀社交平台可見，無論是在日常工作還是私下生活中，他也經常穿著Louis Vuitton的單品，展示了對品牌的熱愛，之前他出席LV大騷，更與「菲董」Pharrell合照，期待這位偶像會跟LV有更多的合作演繹！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
其他人也在看
全能女神背後隱藏什麼驚人秘密？福原遙的演藝逆襲有什麼內幕？
嘿，你知道福原遙（Fukuhara Haruka）這號人物嗎？這位1998年8月28日出生在埼玉縣川越市的女孩，簡直是日本演藝圈的超級寶藏！🌟Japhub日本集合 ・ 23 小時前
I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛
i-dle舒華穿搭風格：全黑西裝外套＋短裙，活潑俏皮舒華用黑色西裝外套搭配同色百褶短裙，短裙帶來輕盈感、西裝外套增加挺度與帥氣，再踩上一雙復古風運動鞋，瞬間把整體氣質拉得更年輕有活力。穿上SKECHERS復古德訓鞋 Hotshot，有撞色設計，都能讓黑色穿搭變得有層次又不沉悶...styletc ・ 21 小時前
Cafuné秋冬手袋預覽，「靜奢迷」有新目標：Ori Tote、Soft Fold Bag實用大手袋超有氣質
Cafuné迎來十周年，品牌有全新Logo形象之外，秋冬新品也很吸引，除了有熱賣的Black Croc Stance Wallet有新院新款，還推出了兩款大手袋，Ori Tote（$4,400）以及Soft Fold Bag，前者以意大利Nappa皮製，加入像葉子的小設計，可以裝到13吋電腦，非常適合做返工袋。Yahoo Style HK ・ 1 天前
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！姊妹淘 ・ 23 小時前
2025讓人最心動唇膏色選公開！瘦子放話要包色送老婆，詹子萱愛焦糖裸杏色、「史艾瑪」林廷憶剪短髮擦蜜桃裸粉更有型
自1953年《迪奧藍星唇膏》誕生以來，已成為永恆經典的代名詞，七十多年來持續風靡全球。2025年，在迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips引領下，全新《迪奧巨星持色唇膏》閃耀登場！從質地、妝效、色彩到管身設計全面革新，8款巨星色選，涵蓋紅毯玫瑰色調、巨星裸色調以及...styletc ・ 20 小時前
準新人結婚前該懂的5個鑽戒挑選守則！跟着挑求婚戒指才不會後悔
「為什麼總是找不到合適的求婚戒指呢？」相信很多準備求婚的男士都曾在心中這樣吶喊過。畢竟，婚戒的品牌及款式百百種，在挑選的過程中，只會越看越眼花撩亂。而挑選求婚戒指之所以如此重要，是因為它代表的是兩人之間不朽愛情的象徵；為了讓每個人都能挑選到適合自己的鑽戒、並且不會後悔自己所做的選擇，ELLE編輯就整理了5個挑選求婚戒指的實用守則！ 不要一味跟隨流行 首先，正在為挑選婚戒苦惱的朋友們，千萬不要一味地跟隨流行！不管你們的婚戒是要選擇知名品牌、設計師訂製、或是古董店挖到的珍寶，都要記得傾聽自己內心的聲音。 畢竟，戒指是兩個人愛情的象徵，因此雙方都喜歡比起流行或有名更加重要，不是名人戴過的婚戒，就一定適合你們兩個的愛情。 不要被所謂的「4C 評等標準」所綁架 「4C」其實是鑽石品質評等的四項基準，其中包括：淨度（Clarity）、色度（Color）、切割（Cut）、卡數（Carat）這四個要素；而之所以被簡稱為「4C」則是因為，這四項評等標準的英文單字都是以C為開頭，因此才如此稱呼。 雖然這是評斷鑽石的國際準則，但千萬不要被這個評等機制所綁架，畢竟鑽石不是越貴就代表感情越堅貞（更重要是符合雙方ELLE.com.hk ・ 1 小時前
PAÑPURI 全新「Burnout Antidotes」香氛系列：讓嗅覺療癒的慢活處方
疲於奔命的時代，人們渴望逃離資訊洪流，找回身心節奏。泰國高端香氛與身心品牌 PAÑPURI 以「The Art of Slowness」哲學為本，推出全新 Burnout Antidotes Wellness Fragrance...men’s Reads ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》票房突破280億，熱血感動劇情惹哭千萬人！盤點17句經典催淚金句：我會變得比任何人都強，一生保護你
《鬼滅之刃 無限城篇》自上映後便創下驚人成績，總票房超過280億日圓，香港票房截至26日已突破6,000萬港元，擠身香港史上10大動畫票房排行榜第8位！《鬼滅之刃》一幕幕熱血戰鬥與動人場景，總能把觀眾拉進那個滿是淚水與希望的世界，觀眾被角色壯烈戰鬥畫面震撼的同時，也因角色口中那些撕心裂肺的台詞而淚崩。從炭治郎守護妹妹的堅毅，到猗窩座對愛的執著，以下17句觸動人心的經典台詞，看完你就會明白《鬼滅之刃》不僅僅是一部普通的動漫。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆
媒體不時流傳玄學老千騙財的新聞，條「橋」又離奇地舊，不過又有人受。 這些事件，往往儀式感十足，先由助手吹噓一番，然後有各式奇怪道具及儀式，最後埋門一腳，老千就說你有靈體跟身、必須斥鉅資超渡，而且好像買冰鮮雞一般、逐隻計！有些媒體，為了吸睛，全力配合吹捧，把沒有的事以編劇手法說成真的一樣，還捕風捉影地拍攝一番，製造氣氛詭異的場景，說好鬼的故事。 天下老千所用的「鬼橋」，主要有二：就如美國股神畢菲特透露的股巿致勝要訣，即善用貪婪和恐懼。玄學老千也深諳此中妙用，說可以用甚麼「五鬼運財」的方法為你增財；或說你有冤親債主纏身、必須「滅甩」。 受害者都是普通巿民，有時不發達無所謂，但聽說有鬼跟身，就會毛骨悚然。 針對這些可能的Scams，我們要清醒地考慮：這「靈媒」是否真看到靈體、還是自己老作？ 我們千萬不要盲目相信來說有鬼的人。是否真有奇事，其實可以從幾方面分析： 一、有些先人因留戀世間、或太記掛親人，死後沒有去投胎，只跟住自己愛的人，就這樣困在一個不屬於他們的空間。在這情況下被跟的人都會感覺到，而且自己臉上會有一層青青藍藍暗暗的霧氣，特別會在面上「田宅官」浮現，「田宅官」是眉與眼之間的部位，即ETNet ・ 4 小時前
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
在浩瀚星空下，有些星座女生不只外表亮眼，更有讓人捨不得放手的好脾氣與內在魅力。她們的存在，就像寶藏一樣，遇到就是福氣。姊妹淘 ・ 22 小時前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 21 小時前
【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）
海港城展銷集現正進行JOYCE 及 Lane Crawford名牌服飾開倉，JOYCE設計師系列低至一折，凡購買滿4件貨品即享額外65折、滿6件貨品即享額外55折；另外，Lane Crawford精選女裝服飾低至一折！YAHOO著數 ・ 1 天前
沒洗乾淨等於喝農藥水？「西芹汁排毒法」爆紅，李蒨蓉教你兩步驟洗乾淨超安心
西芹汁爆紅的原因西芹汁近年成為許多健康愛好者和瘦身族群的必備飲品，因為它富含纖維、鉀、維生素K與抗氧化物質，被認為能幫助身體排毒、促進代謝、改善水腫。歐美許多名人和模特兒早已將「早晨一杯西芹汁」當成日常保養的秘密，現在在亞洲也掀起跟風潮流。如何正確清洗西芹...styletc ・ 22 小時前
新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎
【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
中方促韓應對國內反華情緒 未回應美韓峰會
【on.cc東網專訊】南韓總統特使朴炳錫率團訪華，周二（26日）在北京人民大會堂分別會見中國全國人大常委會委員長趙樂際和國家副主席韓正。朴炳錫其後在座談會上說明訪華成果，稱如無意外，中國領導人10月將訪韓出席亞太經合組織（APEC）峰會。特使團會見的所有中方人士on.cc 東網 ・ 1 天前
高壓環境再掀爭議 短劇女演員確診胃癌
[NOWnews今日新聞]中國短劇產業近年蓬勃發展，讓不少年輕人投入其中，但高壓工作環境也頻頻引發爭議。日前才爆出有演員在橫店猝死，近日又傳出一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期忽視身體警訊，最終確...今日新聞 娛樂 ・ 3 小時前
JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show
JFFT又玩出新花樣！今次將「JFFLIVE音樂擂台」搬去現實世界，昨晚（26日）於新蒲崗Portal舉行「雞翼@JFFT x 牙粉音樂擂台現場版」，主腦雞翼（翼sir）跟牙粉曾傲棐（Arvin）實行「由線上玩到線下」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡
Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前