平野紫耀的沙啞嗓音與逆襲！他的時尚帝國藏什麼秘密？

名古屋少年的星光夢

平野紫耀，這個名字一聽就讓人心動！1997年1月29日出生在名古屋，171公分的他頂著一張閃亮王子臉，沙啞嗓音和天然呆的個性，簡直是行走的偶像教科書！😎

小學二年級開始跳舞，中學練特技，2010年加入BOYS AND MEN，2012年跳槽傑尼斯，成為關西小傑尼斯的一員。他的Instagram現在有461.7萬粉絲

Number_i的X帳號也吸粉150萬，粉絲留言狂喊：「紫耀的笑臉真的會讓人戀愛！」😍 從地方舞台到全國焦點，他的故事太有梗啦！

傑尼斯的耀眼開場

平野紫耀在傑尼斯的日子，簡直像開了外掛！2012年他加入Kin Kan，2015年進入Mr.King，2016年更以19歲的超年輕姿態當上博多座座長，創下最年輕紀錄！😲

2018年，他以King & Prince成員身份出道，首單《シンデレラガール》席捲日本！但2023年5月，他和神宮寺勇太、岸優太一起退出團體和傑尼斯，震驚全網！

他在Oricon訪談說：「我想用自己的方式，給粉絲全新體驗！」（2024-01）粉絲在X上直呼：「紫耀這波轉型也太帥了吧！」🔥

Number_i的華麗新生

離開傑尼斯後，平野紫耀火速重整旗鼓！2023年7月加入TOBE，10月聯手岸優太、神宮寺勇太組成Number_i，2024年以《GOAT》單曲強勢回歸，橫掃音樂榜！🎤

2025年7月，他們在FNS歌謡祭夏獻唱第二單曲，X上粉絲瘋狂留言：「Number_i的舞台根本燃爆！」2025年10月起，Number_i展開《LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ》全國巡演，

門票瞬間賣光，粉絲激動說：「紫耀的舞姿還是無敵的！」😉 Real Sound大讚：「平野的領袖魅力，帶Number_i飛向新高峰！」

螢幕與時尚的雙面王者

平野紫耀不只會唱跳，演技也超圈粉！2014年他主演《SHARK》，2018年在《花のち晴れ》演神樂木晴，2022年《クロサギ》更拿下多項最佳男主角獎，粉絲直呼：「紫耀演反派簡直帥到炸！」😳

2025年他還有新電影計畫，粉絲已經在敲碗！時尚方面，他2024年成為YSL亞洲首位代言人，2025年升級盧伊威登全球大使，6月現身巴黎時裝週，Instagram帥照破百萬讚，網友留言：「紫耀穿西裝，誰能不淪陷？」😜

天然呆王子的搞笑日常

平野紫耀的「天然ボケ」可是粉絲的心頭好！他愛吃濕煎餅，討厭香菇，還說想成為「印在鈔票上的人」！😂 2025年モデルプレス訪談中，他爆料拍盧伊威登CM時，岸優太老出怪點子，笑到他差點斷氣！

他弟弟平野莉玖也是歌手，兄弟倆的帥氣基因讓粉絲尖叫！X上粉絲調侃：「紫耀的沙啞嗓音和呆萌反應，真的無人能敵！」😄 他還自曝小時候因聲音沙啞自卑，現在卻變成招牌標誌！

粉絲狂熱與時尚新高度

平野紫耀的社群熱度高到不行！Instagram巴黎時裝週照片點讚破百萬，X上Number_i兩周年貼文引爆討論：「紫耀帶隊，Number_i無敵！」2025年FNS演出直接登X趨勢第一，

粉絲喊：「他的舞步和笑容還是讓人心動！」😊 業界也超愛他，モデルプレス說：「他在CM裡的純真笑容，太會撩了！」2025年盧伊威登和「ランドリン」CM讓他話題滿滿，粉絲敲碗：「紫耀，趕快出新劇啊！」

