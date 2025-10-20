三號風球至少維持至周二下午 6 時
平野紫耀的沙啞嗓音與逆襲！他的時尚帝國藏什麼秘密？
平野紫耀的沙啞嗓音與逆襲！他的時尚帝國藏什麼秘密？
名古屋少年的星光夢
平野紫耀，這個名字一聽就讓人心動！1997年1月29日出生在名古屋，171公分的他頂著一張閃亮王子臉，沙啞嗓音和天然呆的個性，簡直是行走的偶像教科書！😎
小學二年級開始跳舞，中學練特技，2010年加入BOYS AND MEN，2012年跳槽傑尼斯，成為關西小傑尼斯的一員。他的Instagram現在有461.7萬粉絲
Number_i的X帳號也吸粉150萬，粉絲留言狂喊：「紫耀的笑臉真的會讓人戀愛！」😍 從地方舞台到全國焦點，他的故事太有梗啦！
傑尼斯的耀眼開場
平野紫耀在傑尼斯的日子，簡直像開了外掛！2012年他加入Kin Kan，2015年進入Mr.King，2016年更以19歲的超年輕姿態當上博多座座長，創下最年輕紀錄！😲
2018年，他以King & Prince成員身份出道，首單《シンデレラガール》席捲日本！但2023年5月，他和神宮寺勇太、岸優太一起退出團體和傑尼斯，震驚全網！
他在Oricon訪談說：「我想用自己的方式，給粉絲全新體驗！」（2024-01）粉絲在X上直呼：「紫耀這波轉型也太帥了吧！」🔥
Number_i的華麗新生
離開傑尼斯後，平野紫耀火速重整旗鼓！2023年7月加入TOBE，10月聯手岸優太、神宮寺勇太組成Number_i，2024年以《GOAT》單曲強勢回歸，橫掃音樂榜！🎤
2025年7月，他們在FNS歌謡祭夏獻唱第二單曲，X上粉絲瘋狂留言：「Number_i的舞台根本燃爆！」2025年10月起，Number_i展開《LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ》全國巡演，
門票瞬間賣光，粉絲激動說：「紫耀的舞姿還是無敵的！」😉 Real Sound大讚：「平野的領袖魅力，帶Number_i飛向新高峰！」
螢幕與時尚的雙面王者
平野紫耀不只會唱跳，演技也超圈粉！2014年他主演《SHARK》，2018年在《花のち晴れ》演神樂木晴，2022年《クロサギ》更拿下多項最佳男主角獎，粉絲直呼：「紫耀演反派簡直帥到炸！」😳
2025年他還有新電影計畫，粉絲已經在敲碗！時尚方面，他2024年成為YSL亞洲首位代言人，2025年升級盧伊威登全球大使，6月現身巴黎時裝週，Instagram帥照破百萬讚，網友留言：「紫耀穿西裝，誰能不淪陷？」😜
天然呆王子的搞笑日常
平野紫耀的「天然ボケ」可是粉絲的心頭好！他愛吃濕煎餅，討厭香菇，還說想成為「印在鈔票上的人」！😂 2025年モデルプレス訪談中，他爆料拍盧伊威登CM時，岸優太老出怪點子，笑到他差點斷氣！
他弟弟平野莉玖也是歌手，兄弟倆的帥氣基因讓粉絲尖叫！X上粉絲調侃：「紫耀的沙啞嗓音和呆萌反應，真的無人能敵！」😄 他還自曝小時候因聲音沙啞自卑，現在卻變成招牌標誌！
粉絲狂熱與時尚新高度
平野紫耀的社群熱度高到不行！Instagram巴黎時裝週照片點讚破百萬，X上Number_i兩周年貼文引爆討論：「紫耀帶隊，Number_i無敵！」2025年FNS演出直接登X趨勢第一，
粉絲喊：「他的舞步和笑容還是讓人心動！」😊 業界也超愛他，モデルプレス說：「他在CM裡的純真笑容，太會撩了！」2025年盧伊威登和「ランドリン」CM讓他話題滿滿，粉絲敲碗：「紫耀，趕快出新劇啊！」
Japhub小編有話說
喂喂，Japhub的大家！看完平野紫耀的逆襲故事，有沒有被他的王子魅力徹底迷倒？😏 從名古屋舞者到Number_i的領袖，他的每一步都像熱血劇情！
不管是舞台、螢幕還是時尚跑道，他都能點燃全場！🎉 小編已經搶好Number_i巡演票，你還在等什麼？
快去Instagram搜@sho_h_desyo，加入粉絲的熱烈討論，告訴我們你最愛紫耀的哪一面吧！
其他人也在看
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 10 小時前
藍鳥擊敗水手 MLB季後賽進入決勝第7戰
（法新社多倫多19日電） 多倫多藍鳥今天用2支全壘打，加上西雅圖水手3次失誤，最後以6比2擊敗對手，將美國職棒大聯盟季後賽的聯盟冠軍戰拖入決勝第7戰。藍鳥與水手目前在七戰四勝制的比賽中各拿3勝，明天將在主場迎接生死第7戰。法新社 ・ 14 小時前
NBA | 奧克拉荷馬雷霆 2025-26球季前瞻：衛冕冠軍能否打破魔咒？
2025-26 NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。最後一篇是奧克拉荷馬雷霆。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
希望小朋友開心 篠崎泫求換BLACKPINK票
[NOWnews今日新聞]韓國天團BLACKPINK於18、19日連2天在高雄世運主場館舉辦《DEADLINE》世界巡演，現場吸引逾10萬粉絲朝聖，預計觀看今日演出的藝人篠崎泫卻在演唱會前臨時發文求助...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。 另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺am730 ・ 1 天前
機場直擊｜貨機滑出跑道墮海 機場航班如常升降未受影響
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上8時身處機場客運大樓內，航班升降顯示屏所顯示的所有航班資訊一切正常，沒有出現延遲或取消，全部如常升降。 有旅客向記者表示，不擔心事故影響行程，相信機管局會迅速處理事件。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
各位香水迷們注意了！如果你總是有「選擇困難症」，想嘗試多種香味卻又擔心買正裝用不完，那麼 Balenciaga 這次推出的新品絕對會讓你心動！很懂得玩叛逆趣味形象品的巴黎世家（Balenciaga），推出了特別版的「Discovery Box」香水套裝，將 10 支 2ml 迷你香水濃縮於一個超有型的煙盒造型小巧禮盒中！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
旺角大閘蟹專門店遭爆竊 損失50隻大閘蟹及現金
【Now新聞台】旺角一間大閘蟹專門店遭爆竊，損失50隻大閘蟹及現金。 警員圍封現場調查，中午12時許，汝州街3號地下一間大閘蟹專門店，職員開舖時發現店內有搜掠痕跡，後門懷疑遭人撬開，經點算後損失約50隻、價值約五千元大閘蟹，以及三千元現金。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 11 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 20 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 11 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前