2026年無「年三十」？連續5年沒有年三十，決定農曆新年歲晚日子原來跟月亮圓缺有關

農曆新年初一在2026年2月17日，大家傳統來說都會在年三十歲晚吃頓團年飯，吃湯丸，打點一切準備迎接大年初一。當在日曆上找年三十晚在幾號時，什麼？為什麼今年年廿九後直接就到年初一，年三十在哪裡呢？是日曆錯了還是什麼原因？原來有沒有年三十是跟月亮圓缺周期有關，一起來看沒有年三十的原因吧！

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

「年三十」傳統習俗要做咩？「賣懶」、「守歲」仲會排隊上「頭炷香」

「年三十」歲晚，首先要做當然是貼福字。坊間好多貼福字的說法，要講究地選陽氣最旺時間，早上六時至中午十二時之間，由大門開始，從外到內貼。大門外就貼正福，門內貼倒福，寓意讓福氣到來。

廣告 廣告

歲晚夜家人們會聚首吃團年飯、吃湯丸，寓意團團圓圓。吃完團年飯，小朋友就會去「賣懶」，拿著燈籠、一炷香和紅雞蛋，一邊唱著，「賣懶～賣懶～賣到年三十晚～」，象徵將去年的懶惰賣走，新一年要勤奮，之後再把紅雞蛋吃掉。

古時傳統更會在年三十「守歲」，放炮仗趕走年獸。還有，在疫情發生前，大家也會在年三十晚去逛花市，更會有信眾準備在廟宇前排隊，等候上頭炷香，拎「頭彩」，祈求新年事事如意。不過由於疫情，大家想去拜神就要留意各廟宇的防疫安排。

華人廟宇委員會按此

嗇色園按此

人稱「頭炷香」KOL的夏蕙BB（黃夏蕙），以往都會精心打扮去裝頭炷香。（圖片來源：黃夏蕙Facebook）

年三十傳統會貼「福」，當中亦好講究地要選陽氣最旺時間，即早上六時至中午十二時之間貼福字。（Getty Images）

為什麼「年三十」消失了？

至於決定是否有年三十，是要看月亮圓缺。月亮圓缺一個周期稱名「朔望月」，這周期平均長度為29.53日。由於出現不完整的一天，於是就會有29日小月及30日大月之分。如果遇上臘月（即農曆12月）是小月，便沒有年三十了，剛好今年就是這個情況，這就是為什麼今年找不到年三十的原因。

不只今年沒有年三十，近10年說，2012年、2013年、2016年、2022年都沒有年三十，而且在2025年開始會連續5年沒有年三十。

儘管今年沒有年三十，但年三十的習俗都還是可以進行，如吃團年飯、拜神等等。

（Getty Images）

蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

農曆新年：

2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌

2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手

2026馬年12生肖銀包新年旺財顏色：屬龍金色最旺、屬蛇黑色防破財？