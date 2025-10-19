年內交通燈裝首支CCTV 當局將接入港鐵公屋鏡頭
【on.cc東網專訊】全港各區目前共安裝超過4,500支閉路電視鏡頭。執法部門今日(19日)表示，今年7月底將鏡頭安裝在警車上，作為流動閉路電視，並正研究進一步擴展安裝地點，包括今年內在交通燈上安裝首支鏡頭。部門會逐步將其他政府部門和公營機構，例如啟德體育園、香港鐵路有限公司的閉路電視鏡頭納入銳眼，擴展銳眼的覆蓋範圍，目前已接入5,000多支這類鏡頭。今年的目標是接入房屋署10條公共屋邨、運輸署3條海底隧道、康樂及文化事務署7個與全國運動會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。
執法部門指，銳眼啟用後，已協助偵破超過480宗刑事案件，拘捕超過840人。銳眼現已兼具多種人工智能技術，包括今年7月啟用的自動車牌識別功能，加強對可疑車輛或通緝車輛的調查能力。
除打擊罪案，銳眼在颱風襲港和極端天氣下也派上用場。早前超強颱風「樺加沙」襲港期間，執法部門利用銳眼實時監察水浸黑點、地窪地區、公共交通交匯處等地點，即時評估道路狀況，及早準備，以便在颱風過後從速清理受阻路段，確保社會盡快恢復正常運作。部門正試行將銳眼的影像分享予渠務署，協助他們更專業地監察水浸情況，令市民在風暴期間有多一重保障。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
逾5000公營機構政府部門閉路電視納「銳眼」系統 警研年內交通燈裝首支鏡頭
警方去年推出「銳眼」計劃，正逐步擴展鏡頭覆蓋範圍。警方指，未來會逐步接入其他政府部門和公營機構的閉路電視鏡頭入「銳眼」系統，如啟德體育園、港鐵等，目前已接入五千多支這類鏡頭。政府部門方面，今年目標是接入房屋署10條公共屋邨、運輸署3條海底隧道、康文署7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。am730 ・ 1 天前
警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
微軟承認 Windows 11 更新導致 localhost 127.0.0.1 連接錯誤
文章來源：Qooah.com 近期，微軟官方正式確認 Windows 11 24H2 和 25H2 版本在安裝 2025年10月的 Patch Tuesday 更新或預覽更新後，會出現 localhost 本地連接問題。 此次 localhost 127.0.0.1 是開發和測試過程的常用工具，對於開發者的影響較大，普通用戶無需過多擔憂。 據開發者和用戶發現，更新後系統出現本地主機（localhost）回環以及基於 IIS 的各種身份驗證功能無法正常工作，會彈窗提醒「ERR_CONNECTION_RESET」錯誤消息，包括本地主機（http://localhost/）和其他 IIS 連接。 微軟對此表示，localhost 本地連接問題與 Windows 更新和 HTTP 堆棧（或http.sys）驅動程式之間存在衝突，從而導致異常情況發生。該問題可能會由多種條件觸發，例如互聯網連接狀態、最近更新的安裝時間等等，不會在所有場景下出現。 微軟說明稱，在2025年9月29日（KB5066835 / KB5065789）之後的更新在安裝後，依賴 HTTP.sys 伺服器端的應用程式有可能出現Qooah.com ・ 1 天前
即日焦點｜習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席／羅浮宮劫案 蒙面劫匪闖入偷走多件藏品
【Now新聞台】今日焦點回顧：羅浮宮劫案｜蒙面劫匪闖入偷走多件藏品 周日全日關閉遊日注意｜日本多地再有熊出沒 岩手縣61歲男子腿部被熊咬傷遊日注意｜日本據報擬明年提高出國稅 2028年推入境前申報制度 旅客要繳手續費美國再爆發大規模無王日示威 特朗普：我不是國王中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 鄭麗文覆電致謝中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號販毒集團將毒品藏於本港水域近岸水底 警拘三人檢69公斤可卡因#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
瑞銀：若摩通落實搬遷香港辦公室至西九 料對置地及領展影響負面
瑞銀研究報告，提及《星島日報》日前報道指，摩通(JPM)正與新地(0016.HK)洽談潛在租約，涉及西九藝術廣場大樓整個項目。該項目由新地開發，總樓面面積達67萬平方呎，預計於2026年中落成。AASTOCKS ・ 6 小時前
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
海鯤號如下月無法交艦 日罰19萬新台幣
【on.cc東網專訊】台灣自建潛艇原型艦海鯤號原定下月交付海軍，如今幾乎不可能達成。台防務部門首長顧立雄周一（20日）坦承進度有落後，如期交艦有相當大的挑戰，若來不及交付，將向台船公司依約計罰，每天約罰19萬元新台幣（約4.8萬港元）。on.cc 東網 ・ 5 小時前
【三大影后坐陣】Netflix《回魂計》每人背後都藏著最噁心的人性｜影評
Netflix原創劇《回魂計》，憑藉其豪華的演員陣容與發人深省的劇情，劇集上線後大獲好評。舒淇、李心潔、賈靜雯三位影后級演員在劇中分別飾演三位母親，為了尋找女兒在詐騙園區意外的真相，並面對內心的傷痛與黑暗，不惜一切展開一場既是復仇，也是自我救贖之旅。Yahoo Movies HK ・ 6 小時前
研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。Yahoo新聞 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 43 分鐘前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 23 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 1 小時前
天文台將於下午5時20分直接發出三號強風信號 取代強烈季候風信號
天文台宣布，隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。 在風神及季候風的共同影響下，明日(21日)及星期三(22日)初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。 受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
打風・風神｜天文台下午 5:20 直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在下午 5 時 20 分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 2 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前