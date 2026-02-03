Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

年初二維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團限時優惠每位$988起！包豐富晚餐／小食＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎

農曆新年將至，大年初二將舉行煙花匯演，想近距離觀賞絢麗煙花，不妨坐船出海，在維港海中心欣賞這個視覺盛宴。Klook及KKday現正推出低至9折的豪華遊艇拼團限時優惠，可選西式或中式遊艇，包晚餐、精選小食、無限啤酒及汽水，還有獨立管家服務及壓軸抽獎，折後每位$988起，熱鬧迎接馬年的到來！

Klook及KKday現正推出低至9折的豪華遊艇拼團早鳥優惠，折後每位$988起。（圖片來源：KKday）

360度沉浸式睇煙花 包晚餐／小食＋任飲啤酒＋壓軸抽獎

2026年2月18日大年初二將舉行維港煙花匯演，若想以最震撼的角度欣賞煙花，坐船出海絕對是不二之選。Yahoo Travel推介奢華遊艇拼團之旅，可選頂層設360度全景露天飛橋甲板及配備豪華舒適梳化的豪華西式遊艇，又或艙內天花至地板均採用木質裝潢的典雅中式遊艇，兩者都會駛入維港海域，先來個維港游，欣賞沿途夜景及打卡地標如中環摩天輪、K11 MUSEA、星光大道等，並停泊在最佳觀賞位置，能舒舒服服欣賞360度煙花匯演，不用跟別人迫，又有專屬管家為你服務，例如引導你上甲板，又或幫忙影相留念等，以豪華的方式迎接馬年的來臨！

若想以最震撼的角度欣賞煙花，坐船出海絕對是不二之選。（圖片來源：KKday）

豪華西式遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板及配備豪華舒適梳化。（圖片來源：KKday）

典雅中式遊艇艙內天花至地板均採用木質裝潢。（圖片來源：KKday）

限時優惠低至9折 每位$988起

Klook及KKday現正推出低至9折的限時優惠，西式遊艇每位$1,339起、中式遊艇每位$988起，包豐盛晚餐包括炭燒BBQ豬肋骨、紅酒慢燉牛肉、蟹肉他他酥盒，有齊前菜、小食、主食及甜品，還可無限任飲啤酒、汽水及熱茶等，最後有壓軸紅包抽獎活動，由下午6時從中環10號碼頭登船開始，玩到晚上9時在油麻地避風塘五號梯台落船，全程180分鐘，見證一場壯麗的煙花盛宴！

豐盛晚餐包括炭燒BBQ豬肋骨、紅酒慢燉牛肉、蟹肉他他酥盒，有齊前菜、小食、主食及甜品。（圖片來源：KKday）

Klook另一遊艇優惠雖然沒有晚餐，但亦有豐富小食、甜品、水果，以及飲品任飲，每位價錢由$1,000起。（圖片來源：Klook）

KKday【​​2026年初二賀歲煙花秀】璀璨之夜啓航

價錢：西式遊艇每位$1,339（ 原價$1,488 ）；中式遊艇每位$988（ 原價$1,088 ）

日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上9時落船

經KKday預訂

Klook【​​2026年初二賀歲煙花秀】璀璨之夜啓航

價錢：西式遊艇每位$1,339（ 原價$1,488 ）

日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上9時落船

經Klook預訂

Klook 2026農曆新年煙花匯演【含精選水果和甜品＋無限飲品小食】

價錢：西式遊艇每位$1,313；中式遊艇每位$1,000

日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上8時30分落船

經Klook預訂

