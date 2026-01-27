年初一尖沙咀新春匯演 本地潮流IP花車首次參加 旅發局期望吸引到10萬觀眾(羅泳思報道)

【Now新聞台】旅發局大年初一在尖沙咀舉辦新春匯演，今年有58隊花車及表演隊伍參與，期望可吸引到10萬名觀眾。

一如以往，大年初一晚尖沙咀街頭有新春匯演，今年主題是「開年、開運、開心」，12架花車各有特色，包括應節的馬造型設計。

而這架首次參與的浴缸花車，載著出自本地設計師手筆的潮流IP人物，包括Labubu及Molly等，沿途與大家拜年。

香港品牌玩具協會會長王劍鋒：「浴缸很多時在我們小時候代表遊樂場，這些公仔集中在遊樂場，大家又玩又跳，充滿歡樂氣氛。每一個泡沫都寓意了香港玩具界工作人員，都充滿創意和理想。」

同樣首次出現的還有林村許願廣場和麥當勞，將會分別化身成流動發光許願樹和呈現80年代經典小火車裝置。兩間主題樂園也派出各自的標誌角色表演助慶，與大家賀年。

旅發局稱，今年加入很多新元素，期望吸引約10萬名觀眾。

旅發局主席林建岳：「多架花車及國際表演隊伍在年初一的匯演後，更會首次到啟德體育園，讓更多市民及旅客可以近距離欣賞。這麼多精彩活動，我們當然會把握黃金檔期，與業界攜手向客源市場推廣，還會邀請各地人氣網紅，吸引更多不同地方的旅客在新春期間來香港，感受我們濃厚的新年氣氛。」

當日傍晚6時開始，15個本地表演團體輪流演出舞獅、街舞等炒熱氣氛。到晚上8時，由花車、30隊本地及10多隊內地海外表演隊伍組成的巡遊隊伍，會在文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，終點是喜來登酒店。

市民可沿途免費欣賞，或下月7日起購票進入文化中心廣場觀眾席坐下來看表演，票價450至600元。

旅發局稱，觀眾席票價在過去12年也沒有加價，今年不同票價也加價約100元，反映通脹，相信不影響銷情。

